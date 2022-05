Nuovo team, nuova bici – la Santa Cruz V10 di Laurie Greenland

Check out the winning run from the men’s downhill final in Val di Sole, Italy.

Greenland è uscito dalla sua zona di comfort per il 2022, lasciando il team MS Mondraker che aveva chiamato casa per ben sei stagioni e unendosi al team Santa Cruz Syndicate insieme al campione del mondo in carica Greg Minnaar, all'asso tedesco Nina Hoffman, al campione del mondo junior canadese Jackson Goldstone e il team manager Steve Peat. Nessun'altra squadra ha così tante maglie a strisce arcobaleno e la Greenland spera di poter imparare da due delle GOAT della disciplina per rivendicare una maglia di campione del mondo élite per se stesso.