A Liam Lawson è bastata una gara per entrare nella storia del DTM

, per entrare nella storia del DTM passando dalla porta principale. Poco meno di un'ora: tanto è bastato, al giovanissimo talento neozelandese, per rimontare dalla settima casella dello schieramento fino a quella prima posizione che lo ha reso

Al volante della sua Ferrari 488 GT3 EVO, gestita dalle mani esperte di AF Corse e con indosso le riconoscibili vesti Red Bull, uno dei più promettenti talenti del panorama motoristico mondiale ha saputo fare la voce straordinariamente grossa nonostante la poca esperienza al volante di vetture turismo e l'elevatissimo livello dei suoi diretti avversari. In più, Lawson ha avuto l'ulteriore merito di riportare al successo nel DTM - dopo decenni di attesa - una Casa italiana: bisogna infatti tornare indietro fino al 1996 per trovare l'ultima vittoria di tappa griffata Alfa Romeo.

Il giovane neozelandese, che è peraltro 8° nella sua stagione d'esordio in Formula 2, ha saputo sfruttare al meglio l'ottima strategia elaborata dal team di Amato Ferrari. Il #30, imponendo alla prima delle due gare andate in scena nel Tempio della Velocità un ritmo forsennato, è infatti riuscito ad agguantare la vetta della classifica solamente dopo il primo - e unico - valzer di soste ai box, quello che di fatto ha deciso la corsa d'apertura del weekend. Una volta finito davanti a tutti Lawson non ha più sbagliato nulla, trasformando così una rimonta forsennata in una cavalcata trionfale verso una vittoria che lo ha già proiettato tra i grandi protagonisti della decennale epopea del DTM.

", ha detto Lawson dopo aver centrato il suo primo successo nel Deutsche Tourenwagen Masters. "Sono davvero felice sia per come sia andata la gara sia per il ritmo che abbiamo messo in mostra. Credo che il risultato ottenuto nelle qualifiche (7, ndr) non rispecchiasse il nostro vero potenziale: sapevamo sin dai test di essere

“Faccio ancora fatica a rendermi conto di cosa sia accaduto ", ha detto Lawson dopo aver centrato il suo primo successo nel Deutsche Tourenwagen Masters. "Sono davvero felice sia per come sia andata la gara sia per il ritmo che abbiamo messo in mostra. Credo che il risultato ottenuto nelle qualifiche (7, ndr) non rispecchiasse il nostro vero potenziale: sapevamo sin dai test di essere molto veloci sul passo". A conferma di quanto da lui stesso dichiarato, durante Gara 1 è andato a Liam Lawson anche il miglior giro: il #30 è infatti riuscito a fermare il cronometro sull' 1'47"714.

