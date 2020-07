È innegabile che i passi di montagna siano uno spettacolo per gli occhi. Merito del senso di grande libertà e avventura che trasmettono e le viste mozzafiato che regalano ad ogni tornante.

Ma per ogni panorama, c'è un incidente che aspetta i più incauti. Già, se avete intenzione di fare un viaggio lungo, queste famigerate strade fareste bene a fare un'assicurazione sulla vostra auto.

Eccovi una lista di alcune delle strade di montagna più folli del mondo:

1. Bayburt D915 Highway, Turchia

Una curva sbagliata sui tornanti del Bayburt e sarete nei guai © Getty

A lungo considerata la strada più pericolosa al mondo , la statale Bayburt venne costruita nel 1916 da soldati russi su un versante dell’imponente Monte Soganli. E nonostante i suoi 179 km di lunghezza, è la famigerata sezione nord, quella tra Of e Bayburt, che vi farà venir voglia di girarvi e correre via (anche se magari correre non è una buona idea, in questo caso). Ha 29 terrificanti tornanti , e non un solo metro di guardrail.

2. Sichuan-Tibet Highway, Cina

La Sichuan-Tibet vanta tornanti a non finire e valanghe a più non posso © Getty

Tra foreste rigogliose e cime che si nascondono tra le nuvole, c’è tanto da vedere su questa strada lunga 2000 km unisce Chengdu - la capitale della regione del Sichuan – alla sua controparte tibetana, Lhasa. Ma ci sono anche molti tornanti a gomito, oltre che a frane e smottamenti a volontà , quindi sarà meglio non distrarsi mentre ammirate la vista dalla vostra macchina. Si dice che oltre mille operai abbiano perso la vita costruendo questa strada, che è stata inaugurata nel 1954 e che mezzo secolo dopo continua a mietere vittime.

3. North Yungas Road, Bolivia

La Yungas Road in Bolivia, conosciuta come "La Strada della Morte" © Claire Thompson

Il solo fatto che questa strada sia soprannominata “La Strada della Morte” vi dice tutto ciò che c’è da sapere sulla North Yungas Road . Costruita negli anni ’30 da prigionieri paraguaiani durante la Guerra del Chaco, questo percorso di 400 km unisce Los Yungas con la capitale boliviana La Paz, si inerpica fino a 4000 metri di altitudine e causa oltre 300 morti all’anno, solitamente per via di veicoli che provano sorpassi azzardati per ritrovarsi poi di fronte a un baratro senza alcuna barriera di protezione. La morale? Meglio rimanere nella vostra corsia.

4. Guoliang Tunnel Road, Cina

Il Guoliang Tunnel venne aperto al traffico nel 1977 © Wiki Commons

Arroccata sui Monti Taihang della provincia cinese di Henan, questa incredibile strada di tunnel è stata scavata lungo il muro di una scarpata da un team di 13 robusti uomini del luogo tra il 1972 e il 1977. Ancor più incredibile è che tutto sia stato fatto “a mano” . Date un’occhiata al video qui sotto per vedere quanto precario e rischioso può essere questo passo montuoso.

Già, si tratta di 1.2 km di pura vertigine, largo solamente 4 metri nel punto più ampio. Nel punto più difficile della costruzione, gli abitanti del villaggio – armati solamente di martelli e scalpelli – avanzano di un solo metro ogni 3 giorn i. Una vera e propria opera d’arte, anche se mortale.

5. La strada “dell’amicizia” di Karakaoram, China-Pakistan

Gli effetti di una frana rocciosa sulla Karakoram Highway © Getty

A ben 4714 metri di altitudine, la Karakoram Highway è la strada asfaltata più alta del pianeta , e viene spesso chiamata “l’ottava meraviglia del mondo” . La sua costruzione fu iniziata nel 1959 e aperta al pubblico 20 anni dopo, nel 1979. E il costo fu alto. Gli inverni duri e rigidi e le piogge monsoniche delle estati resero le condizioni di lavoro estremamente rischiose – al punto che oltre 800 operai pakistani e 200 cinesi persero la vita durante i lavori, principalmente a causa delle frane e degli smottamenti.

6. Passo di Zoji La, India

Il passo di Zoji La in India è tanto pittoresco quanto pericoloso © Getty

Situato tra il bacino di Drass da un lato e quello del Kashmir dall’altro, il Zoji La (conosciuto anche come “Zozila”) rimane chiuso per metà dell’anno a causa delle abbondanti nevicate invernali, e servono due mesi interi per liberare le strade in vista della riapertura in primavera. Questa strada è lunga 9 km e si trova ad un’altitudine di 3528 metri sopra il livello del maree la sua unica e stretta corsia è in alcune parti semplicemente un sentiero sterrato. Inoltre, è consigliabile non sostare troppo a lungo nella parte più alta del passo, poiché c’è la possibilità di rimanere senza ossigeno.

7. Hana Highway, Hawaii

Non tutti sanno che la Highway to Hell degli AC/DC si trova nelle Hawaii © Getty

È risaputo che praticamente qualsiasi angolo delle Hawaii è uno spettacolo che vale la pena osservare, ma dietro alla bellezza mozzafiato dell’ Hana Highway si nasconde una dei percorsi più diabolici al mondo. I suoi circa 80 km uniscono Kahului alla città di Hana, ma ci si possono impiegare fino a tre ore per attraversarla in macchina, dato che non solo è incredibilmente stretta in alcune parti, ma è anche composta da 620 curve strette e 59 ponti – 46 dei quali a corsia unica. In più, i ponti più vecchi risalgono al 1910, e c’è quindi da sperare che resistano almeno per un altro secolo.

8. Skippers Canyon Road, Nuova Zelanda

Skippers Canyon Road, Nuova Zelanda © Getty

Situata nella Mount Aurum Recreation Reserve sulla South Island, questa strada lunga 25 km venne costruita senza l’ausilio di mezzi pesanti durante la corsa all’oro nello Skippers Canyon a metà del diciannovesimo secolo. Molto semplicemente, è poco più di uno stretto sentiero di ghiaia che si snoda lungo un ripido baratro, ed è talmente pericolosa che se proverete ad affrontarla su di un’auto a noleggio, la vostra assicurazione verrà invalidata automaticamente . Il nostro consiglio? Andate con un tour guidato, loro almeno dovrebbero sapere quello che fanno…

9. Passo del Los Caracoles Pass, Cile

Passo del Los Caracoles, in Cile © Getty