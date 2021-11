Questa stella nascente gioca per RB Lipsia sia su FIFA, sia sul campo

Per quasi tre decenni, la celebre serie FIFA ha dato ai giocatori la possibilità di vivere la carriera calcistica dei propri sogni all'interno delle squadre più forti del mondo attraverso le lenti di un motore grafico realistico e all'avanguardia. Ma immaginate per un secondo di essere davvero uno di quei calciatori e allo stesso tempo giocare per la vostra squadra anche nei campionati esport di FIFA. Sembra troppo bello per essere vero? Vi presentiamo Lena Güldenpfennig .

Lena è stata la prima donna a competere nella Virtual Bundesliga (VBL) © RBLZ Gaming

Lo scorso anno, dopo una performance sensazionale ad un evento di beneficenza di FIFA, Lena, già arruolata come calciatrice tra le fila di RB Lipsia, ricevette una chiamata da RBLZ Gaming che la invitava a far parte del team per la stagione 2020-2021. Lei disse subito di sì e a marzo del 2021 divenne la prima donna a giocare nella Virtual Bundesliga (VBL) . Ora deve bilanciare il suo tempo tra gli allenamenti sul campo come attaccante del team femminile U23 e gli allenamenti come pro-player per RBLZ Gaming, cercando di mantenere anche il suo lavoro full-time come insegnante d'asilo.

RBLZ Lena © RBLZ Gaming

Sei una calciatrice provetta fin da quanto avevi 5 anni, ma quando hai capito che eri brava anche su FIFA?

Ero in collegio, ho vinto contro i miei compagni di classe, generando non poco casino tra i ragazzi. Continuavo a batterli e mi facevano un sacco di complimenti, poi mi sono comprata la mia prima PlayStation e ho continuato a giocare coi miei amici.

Quale squadra tifavi da piccola?

Sono cresciuta tifando il Bayern Monaco fin da piccolissima, ma presto mi sono affezionata al RB Lipsia. Mi ricordo ancora la seconda partita giocata nel RB, da allora sono diventata una grande fan di questa squadra. Attualmente mi alleno negli U23, giochiamo nel campionato regionale. Il nostro obiettivo per questa stagione è quello di migliorare le skill individuali e aumentare l'esperienza generale della squadra.

Hai trovato qualche somiglianza tra la tua squadra U23 e quella dei RBLZ Gaming?

Credo che il team di RBLZ Gaming abbia un buon mix di giovani e meno giovani al suoi interno. Là dentro al momento ho un ruolo da osservatore, sto imparando tantissimo. Mentre sul campo vero e proprio sono una di quelle che ha più esperienza tra le mie compagne di squadra e cerco di passarla il più possibile alle altre. Penso di essere riuscita ad applicare alcuni aspetti del calcio giocato alla sua controparte virtuale, per quanto riguarda le tattiche, la stamina e le traiettorie dei passaggi in particolare. Un sacco di cose possono passare dal campo alla console, e viceversa.

Lena e i suoi compagni di squadra di RBLZ Gaming © RBLZ Gaming

Qual è il miglior consiglio che hai ricevuto su FIFA?

Di lasciar andare il tasto dello scatto. Non è sempre una questione di velocità, a volte è meglio giocare in maniera calma e strutturata. Questa è la prima cosa che mi ha insegnato il mio coach Daniel, rimanere calma nei momenti giusti e non concentrarmi solo sulla corsa.

Come ti alleni su FIFA?

La maggior parte del tempo gioco online mentre sono al telefono con il mio coach, ma a volte, se siamo tutti a Lipsia, ci incontriamo per sfidarci. Ci sentiamo spesso e ho imparato molto da lui, soprattutto per quanto riguarda il rigore mentale. Mi ha mostrato come rimanere calma nelle situazioni più stressanti.

Come ci si sente ad essere la prima donna nella Virtual Bundesliga?

È bello essere una delle due donne nella VBL assieme a Anna Klink del Bayer Leverkusen. Ma è ancora più bello aver avuto l'opportunità di essere la prima donna a giocare e segnare dei goal in quella competizione. Fortunatamente, al momento non ho ancora avuto nessuna brutta esperienza col sessismo nel calcio, mi è semplicemente capitato di dover cancellare un paio di commenti sui social. Purtroppo la gente sui social si permette di fare delle cose che dal vivo non si sognerebbe nemmeno. Il livello di inibizione è più basso online e per questo a volte mi capita di ricevere dei messaggi misogini. Tendo a ignorarli in fretta e andare oltre.

Che consiglio daresti a chi vuole migliorare il suo livello su FIFA?

È importante giocare sui propri attacchi in maniera calma e con molta pazienza. Bisogna aspettare l'apertura giusta. Personalmente cerco sempre di andare subito in contropressing dopo i miei errori per evitare di venir punita. Cambiare velocemente il controllo dei difensori mi aiuta a difendere bene in quelle occasioni. Al momento gioco in un 5-2-1-2 che mi permette di far salire tutta la squadra e essere più flessibile in attacco.

Chi è il tuo giocatore virtuale di RB Lispia preferito?

La carta SBC di Dani Olmo è molto forte al momento. Lui è molto agile e veloce, ha anche un buon rating.

RBLZ Gaming Team © RBLZ Gaming

Quante ore passi su FIFA ogni settimana?

Dipende da che tipo di torneo o partita mi sto preparando ad affrontare. In una settimana normale gioco tutte le sere per prepararmi alla Weekend League, che poi sono 30 partite da 15 minuti spalmate sul fine settimana. Prima di un torneo ovviamente mi alleno molto di più.

Quale comportamento odi nei tuoi avversari di FIFA?

Qualsiasi atteggiamento provocatorio, ma anche esultanza esagerata o in momenti poco opportuni. Tuttavia, non posso lasciare che queste cose mi destabilizzino, altrimenti hanno già vinto loro.

Heute ist Lena Leipzig Fan durch und durch. © RBLZ Gaming

Pratichi altri sport?

In vacanza mi piace giocare a ping pong e di recente abbiamo fatto mettere un tavolo anche dentro RBLZ Gaming per sfidarci a tempo perso. Non ho tempo per fare nient'altro.

Al momento preferisci giocare a calcio o a FIFA?

Entrambi hanno un significato molto simile per me. Per questo non saprei scegliere esattamente cosa preferisco fare. Il calcio è una mia passione fin da quando sono piccola, ma ora che sono anche nel settore degli esport voglio ritagliarmi un posto tutto mio.