Ripercorriamo tutte le discese più spettacolari che ci ha regalato la rinnovata pista della Coppa del Mondo di Mountain Bike UCI Downhill di Lenzerheide by Mercedes-Benz. Se vi siete persi la diretta della quarta tappa della stagione, potete rivedere le finali commentate da Giulia De Maio e Marco Aurelio Fontana cliccando sui relativi link di replay qui sotto o, in alternativa, guardare gli highlights più sotto:

, o scrolla più in basso per scoprire tutto ciò che è successo nello scorso fine settimana.

Neanche un anno dopo la nascita della piccola Arna e rimessasi da poco dal COVID, aveva dichiarato di partecipare solo per mettersi alla prova senza grandi ambizioni di risultato: "Non mi sono allenata abbastanza per competere, ma a volte devi solo buttarti! Questo pensavo potesse essere il percorso più 'facile' per rimettermi alla prova, ma le modifiche lo hanno reso più complicato del previsto! Sono nervosa, eccitata, spaventata, stanca, felice, rilassata, tutto nello stesso momento”.

All smiles from Rachel

Getting into the zone

Foot out flat out

Nonostante il sonno limitato e la presenza della piccola Arna ai box, Atherton è riuscita a qualificarsi al settimo posto. Il giorno della gara ha guidato con fiducia e si è piazzata appena fuori dal podio, al sesto posto. Si è trattato di un fantastico ritorno alle gare per Rachel, che ha usato Lenzerheide come prova per vedere se avrà la voglia di allenarsi duramente durante l'inverno e tornare nel 2023 in piena forma fisica.

sapeva di avere il suo bel da fare per ribaltare la situazione nella finale. Feroce e lineare fin dall'inizio, Nicole ha corso al limite, come dimostrato dall'uscita di strada della ruota posteriore vicino alla parte alta del tracciato. Non si è lasciata condizionare dalla modifiche apportate al percorso nè dalla sezione più difficile, realizzando la discesa perfetta.

Nicole a Lenzerheide è riuscita a staccare la leader di Coppa di 4.419 secondi, davvero tanti considerati la brevità della pista, e ha poi ringraziato la rivale per averla spinta a dare il massimo. Da applausi il terzo posto della trentina Eleonora Farina , che come a Leogang si conferma nella top 3 mondiale. Continua così Ele!

Non avrebbe potuto desiderare di meglio Amaury Pierron dallo scorso week end di gare. A Lenzerheide il francese è stato il più veloce nelle qualifiche ed è stato ancora più rapido nella finale. Sabato l'unico momento in cui si è discostato dal copione è stato un "bunny hop" su un palo nella chicane verso il ponte finale, poco prima del traguardo. Il suo margine di vittoria su Iles alla fine è stato enorme: 1,4 secondi. Con 3 vittorie su 4 tappe di World Cup disputate (Lourdes, Fort William e Lenzerheide) è sempre più saldamente al comando della classifica generale.

è stato a lungo sulla hot seat, ma ancora una volta si è dovuto accontentare della seconda piazza. Per il canadese l'appuntamento con la sua prima vittoria da Elite in World Cup è rimandato, ma è sempre più vicino. L'unico che poteva davvero impensierire Pierron è sembrato l'americano Dakota Norton, ma è stato tagliato fuori dai giochi da una caduta. Terzo gradino del podio per l'eterno Greg Minnaar, davanti al nuovo campione europeo Andreas Kolb. In ripresa anche

Nona vittoria in Coppa del Mondo per Pierron a Lenzerheide