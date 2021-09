Sabato nelle finali di Downhill

con il suo nuovo look iridato ha confermato di non aver vinto il secondo titolo mondiale in carriera per caso. La francese sulla difficile discesa svizzera ha avuto la meglio sull'inglese Tahnée Seagrave e l'austriaca

, talento emergente della disciplina, che finalmente è riuscita a non finire per terra e a salire sul podio con il sorriso sulle labbra. Quarto posto per Nina Hoffman, quinto per Camille Balanche. 10a l'azzurra

Veronika Widmann

, 11a

Eleonora Farina

che ha stretto i denti e messo in campo una buona run a dispetto delle botte rimediate in Val di Sole.