«In casa degli svizzeri, abbiamo vinto noi!» . A Lenzerheide, in un finale fratricida tra i corridori rossocrociati, l'Italia è tornata sul gradino più alto della Mercedes-Benz UCI Mountain Bike Cross-Country World Cup. Non succedeva da anni, così si spiega l'emozione che ha fatto perdere la testa e la voce anche ai commentatori di Red Bull TV che hanno raccontato questo successo che resterà nella storia dello sport italiano. Rivivi le gare del week end svizzero con il commento di Giulia De Maio e Marco Aurelio Fontana :

12 min Gare XCO – Lenzerheide Rivivi le gare XCO in Svizzera con i successi di Loana Lecomte e Luca Braidot.

I risultati delle gare cross-country di Lenzerheide e le classifiche aggiornate della Coppa del Mondo sono disponibili qui. Continua a leggere per non perderti nulla di un fine settimana ricco di colpi di scena, i più favorevoli ai riders di casa nostra.

01 La gara di XCO maschile si è conclusa in modo sorprendente e ci ha fatto godere da matti

Risuona l'inno di Mameli alla Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup 2022 di Lenzerheide. In Svizzera, nella tana di Nino Schurter, l'Italia torna sul gradino più alto di una prova di Coppa del Mondo di MTB grazie all'impresa di Luca Braidot . Non accadeva da quattro anni che un azzurro trionfasse nel circuito internazionale più importante: l'ultimo successo risaliva a Vallnord 2018 quando la spuntò Gerhard Kerschbaumer, oggi 9° a completare la festa dei Fratelli d'Italia.

La volata decisiva © Bartek Wolinski/@wolisphoto Emozione pura per Braidot © Bartek Wolinski/@wolisphoto

La prova di cross-country si è conclusa in maniera inimmaginabile: Braidot, scattato dalla quinta posizione conquistata venerdì nello short track, è riuscito a restare agganciato al gruppetto dei migliori con gli svizzeri Filippo Colombo, Nino Schurter, Mathias Flückiger e il sudafricano Alan Hatherly. Quando poi Colombo, primo nell'XCC, ha perso terreno, gli altri due svizzeri, favoritissimi della vigilia, hanno cominciato ad attaccarsi, sorpassarsi e incalzarsi fino a quando, non inquadrati dalle telecamere, sono finiti per terra. Schurter ha tagliato il traguardo polemizzando con il rivale, Flückiger ha risposto che la corsa è corsa, fatto sta che entrambi hanno gettato al vento una grande occasione davanti ai loro tifosi e tra i due litiganti abbiamo goduto noi.

La battaglia tra Schurter, Fluckiger, Braidot e Hathlery © Bartek Woliński/@wolisphoto Braidot ha beffato gli svizzeri Schurter e Flückiger in casa loro © Bartek Woliński/@wolisphoto

In un finale davvero concitato il 31enne friulano in volata ha avuto la meglio su Hatherly. Grandi applausi, quindi, al portacolori del Team Santa Cruz-FSA che ha vissuto la giornata più bella della sua carriera (finora), facendo letteralmente impazzire di gioia Marco Aurelio Fontana e Giulia De Maio che hanno commentato il suo trionfo per Red Bull TV (guarda il replay integrale della gara).

Tutta l'emozione di Luca © Bartek Woliński/@wolisphoto Schurter era davvero infuriato alla fine della corsa © Bartek Woliński/@wolisphoto Oggi abbiamo vinto noi © Bartek Woliński/@wolisphoto

Oltre alla commozione provata in diretta, il Prorider ha dedicato a Luca un bel post a fine gara che vi riproponiamo con piacere:

02 La rivalità tra Flückiger e Schurter è destinata a salire di livello dopo questa gara

Negli ultimi anni Flückiger è uscito dall'ombra del suo connazionale Schurter. Mathias ha vinto quattro tappe di Coppe del Mondo dall'inizio del 2019, la classifica generale un anno fa, ed è un nome conosciuto quanto Schurter in Svizzera, dove il cross country è uno sport molto seguito e apprezzato. I due si affrontano spesso nella parte finale delle gare e sono all'apparenza in buoni rapporti, ma tra loro ci sono già state tensioni in passato. Dopo i Campionati del Mondo dello scorso anno in Val di Sole, Flückiger ha criticato una mossa di Schurter per superarlo in una delle ultime curve del percorso. Quell'entrata alla fine ha dato a Schurter un vantaggio nel tratto finale che gli ha permesso di vestire ancora una volta la maglia iridata.

Schurter e Flückiger non cedono mai un centimetro all'altro © Bartek Woliński/@wolisphoto

Il loro scontro in questa gara alimenterà ulteriormente le tensioni: a caldo Schurter, in un'intervista alla TV svizzera, ha rimproverato Flückiger per aver cercato di sorpassare in un punto in cui, secondo lui, era impossibile farlo. In questo caso, nessuno è stato contento e potrebbe volerci del tempo per appianare la situazione tra i due.

Cosa stava pensando Schurter sul podio? © Bartek Woliński/@wolisphoto Tre Svizzeri sul podio, un Italiano sul gradino più alto © Bartek Wolinski/@wolisphoto

03 Loana Lecomte indossa la maglia di leader per un punto

Lecomte detta il passo a Lenzerheide © Bartek Wolinkski/@wolisphoto

Loana Lecomte è tornata a dominare il circuito con due vittorie consecutive nel XCO, e sembra che la seconda metà della stagione sarà l'apice per la campionessa francese. Nel gruppo di testa fin dall'inizio, la Lecomte è stata affiancata dalla svedese Jenny Rissveds, vincitrice venerdì della prova XCC, e dalla svizzera Alessandra Keller fino al quarto giro, quando ha sferrato un attacco rapido e aggressivo sulla salita. Non è stata una vittoria facile per la Lecomte, che non ha preso un margine ampio come suo solito e ha dovuto continuare a spingere visto che il duo di inseguitrici non cedeva.

Lecomte torna al comando della generale © Bartek Wolinkski/@wolisphoto Nach der Attacke auf dem Climb war Lecomte uneinholbar. © Bartek Wolinkski/@wolisphoto

La vittoria ha assicurato a Lecomte i punti sufficienti per soffiare la maglia di leader della classifica generale - con un margine di appena un punto - all'australiana Rebecca Mcconnell, in calo di condizione dopo un avvio di stagione da dominatrice. Alla fine della gara, Lecomte ha 1204 punti e Mcconnell 1203.

04 Bentornata Martina Berta: più forte di prima

Prima fila per Martina Berta a Lenzerheide © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Da applausi nella gara femminile la prestazione della valdostana Martina Berta , compagna di squadra di Luca Braidot, ottava sia nel XCC che nel XCO al rientro in Coppa del Mondo dopo l'infortunio alla schiena. Bravissima ieri nella discesa che ha incoronato i francesi Amaury Pierron e Myriam Nicole, la trentina Eleonora Farina che si conferma sul terzo gradino del podio nella prova femminile. Evviva gli azzurri e le azzurre!

Bentornata in Coppa Martina © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

05 Il momento magico degli azzurri continuerà ad Andorra?

7 min Sintesi gare XCC – Lenzerheide Azzurri protagonisti anche nello short track di Lenzerheide.

Dopo questo week end da sballo, la Coppa del Mondo continua senza sosta. L'appuntamento è a Vallnord, Andorra , per il prossimo fine settimana e in diretta su Red Bull TV, nella speranza che il momento magico dei riders italiani sia solo l'inizio di un'estate da sogno.

Scarica l' app di Red Bull TV e non perderti neanche un attimo dello show offerto dai migliori riders al mondo!