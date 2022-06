Leogang è una delle discese più veloci della Mercedes-Benz UCI Downhill Mountain Bike World Cup e regolarmente ci regala sfide sul filo dei secondi. Se ti sei perso le gare del weekend, puoi guardare il replay delle finali della terza tappa della Coppa del Mondo 2022 con il commento di Marco Aurelio Fontana e Torquato Testa.

Per leggere tutti i risultati delle gare di Leogang e le classifiche aggiornate della World Cup clicca qui . Continua a scorrere per scoprire invece le fasi salienti delle discese del week end appena passato.

01 Il clima è andato da un estremo all'altro

Non sembrava neppure che fosse giugno quando gli atleti sono scesi in pista giovedì per il primo allenamento. La pioggia incessante ha reso il tracciato zuppo in alcuni punti, con temperature decisamente fuori stagione. Per molti è stata una battaglia rimanere in sella, con la maggior parte degli atleti che si sono ritrovati in fondo al percorso coperti dalla testa ai piedi di fango. La pioggia è continuata anche al mattino e all'inizio delle qualifiche, prima di cessare fortunatamente in vista delle finali di sabato. Gli organizzatori si sono quindi occupati del percorso per ripulirlo il più possibile e renderlo così percorribile.

Immersi nel fango © Bartek Wolinski/@wolisphoto Kit fradici e sporchi sono la regola © Bartek Wolinski/@wolisphoto Anche le cadute sono state frequenti © Bartek Wolinski/@wolisphoto L'idea di Kade Edwards: sedersi e guardare gli altri © Bartek Wolinski/@wolisphoto Un altro rider finisce per terra © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Il giorno della gara sembrava di essere in un altro posto, con Leogang e il percorso che si crogiolavano sotto il sole. Il tracciato si è asciugato in cima, ma era ancora scivoloso nelle parti più in basso - tra cui la famosa area del bosco nota per i ceppi che mettono in bella mostra i nomi degli ex vincitori - e l'area del bosco coperto, piuttosto appiccicosa.

I fans hanno apprezzato il sole © Bartek Woliński/@wolisphoto

02 Camille Balanche resta imbattuta sulla pista di Leogang

Nessuno ha padroneggiato la nuova pista di Leogang come Camille Balanche . Da quando è stata rinnovata nel 2020, con l'inserimento di una nuovissima sezione in legno nella parte inferiore per aggiungere un po' di pepe al tracciato, molti riders si sono schiantati sul terreno ripido e scivoloso. Non è però il caso di Balanche, che sembra imperturbabile: per tre anni di fila ha percorso il bosco in modo più veloce e scorrevole di qualsiasi altra donna, ottenendo altrettante vittorie.

7 min Downhill run vincenti – Leogang Guarda le run più veloci delle finali femminile e maschile di Leogang 2022.

Dopo essersi qualificata per prima, Balanche è stata l'ultima a lasciare il cancelletto di partenza. Una parte superiore pulita e veloce l'ha vista entrare nel bosco con un buon vantaggio, che non solo è riuscita a mantenere ma che ha anche aumentato dimostrando ancora una volta chi sia la padrona di questa sporca sezione di pista. La campionessa svizzera ha tagliato il traguardo per prima, vincendo con oltre 11 secondi, un distacco impressionante che la pone su un altro livello qui a Leogang. Al secondo posto si piazza la campionessa del mondo Myriam Nicole , scivolata nella prima parte di gara, e al terzo la bravissima trentina Eleonora Farina . A completare il podio l'inglese Louise-Anna Ferguson, reduce dalla sua prima Red Bull Formation , e Monika Hrastnik.

Calling Balanche è la regina incontrastata di Leogang © Bartek Woliński/@wolisphoto

03 Matt Walker ha messo a tacere i dubbiosi

Nonostante sia stato campione assoluto di Coppa del Mondo nella stagione ridotta del 2020, Matt Walker non era ancora riuscito a vincere una gara di Coppa del Mondo. A Leogang il campione inglese ha messo a tacere chi pensava che quel risultato non fosse meritato, conquistando la prima vittoria in assoluto in Coppa del Mondo con una corsa coraggiosa disputata in condizioni di gara difficili e mettendosi dietro il connazionale Danny Hart per soli 0.325 secondi. Un niente, che però fa la differenza tra il primo e il secondo gradino del podio. Terza piazza per lo spagnolo Angel Suarez Alonso, davanti ad Amaury Pierron e Andreas Kolb. Migliore azzurro in gara Loris Revelli , 25°.

Una vittoria di tappa di World Cup meritata per Matt Walker © Bartek Woliński/@wolisphoto Walker festeggia la sua prima vittoria di tappa in Coppa © Bartek Woliński/@wolisphoto

04 Gli errori erano inevitabili viste le condizioni del terreno

Nonostante il sole avesse fatto capolino in cielo, il terreno restava infido e senza grip. La scelta delle gomme è stata fondamentale e gli errori sono fioccati più del solito. La parte bassa del bosco ha fatto la sua parte di prigionieri, con le top rider Monica Hrastnik, Nina Hoffmann e la stella di casa Valentina Höll che sono cadute. Anche la terza classificata in qualifica, Marine Cabirou, è caduta sul tronco tecnico più in alto, rimediando un DNF e purtroppo anche la frattura di tre vertebre (auguri di buona guarigione, di nuovo!). In campo maschile il francese Benoit Coulanges ha mandato alle ortiche il suo primo tempo in qualifica per colpa di una scivolata.

Un secondo e terzo posto finora per Nicole nel 2022 © Bartek Woliński/@wolisphoto

05 Italia sugli scudi nel fango di Leogang

Oltre alla fenomenale prestazione di Eleonora Farina, che dopo il 5° posto ottenuto a Fort William la scorsa tappa si è confermata tra le migliori discesiste al mondo, da segnalare in chiave italiana il podio tra gli juniores di Davide Cappello , 3° di categoria. Con questi risultati incoraggianti dei riders di casa nostra, la Coppa del Mondo prosegue a Lenzerheide, in Svizzera, dall'8 al 10 luglio, con un'altra tappa doppia che vedrà in scena sia la DH che il cross country.

La nostra Eleonora Farina sul terzo gradino del podio © Bartek Woliński/@wolisphoto