Già al primo giro ha aperto un gap incolmabile dalle avversarie. La svedese Jenny Rissveds è l'unica che ha saputo resisterle alla ruota per un'altra tornata, prima di essere costretta a rallentare un po' per non finire fuori giri. Alle loro spalle taglierà il traguardo in terza posizione Laura Stigger, che correva in casa, davanti alla compagna Sina Frei e ad Anne Terpstra. Settima la leader della generale

Già al primo giro ha aperto un gap incolmabile dalle avversarie. La svedese Jenny Rissveds è l'unica che ha saputo resisterle alla ruota per un'altra tornata, prima di essere costretta a rallentare un po' per non finire fuori giri. Alle loro spalle taglierà il traguardo in terza posizione Laura Stigger, che correva in casa, davanti alla compagna Sina Frei e ad Anne Terpstra. Settima la leader della generale Rebecca McConnell , che dopo aver dominato le precedenti tre prove ora comanda con 177 punti su una Lecomte che ha dichiarato di puntare al mondiale di Les Gets e di non volersi curare della classifica generale.

Già al primo giro ha aperto un gap incolmabile dalle avversarie. La svedese Jenny Rissveds è l'unica che ha saputo resisterle alla ruota per un'altra tornata, prima di essere costretta a rallentare un po' per non finire fuori giri. Alle loro spalle taglierà il traguardo in terza posizione Laura Stigger, che correva in casa, davanti alla compagna Sina Frei e ad Anne Terpstra. Settima la leader della generale Rebecca McConnell , che dopo aver dominato le precedenti tre prove ora comanda con 177 punti su una Lecomte che ha dichiarato di puntare al mondiale di Les Gets e di non volersi curare della classifica generale.

Watch the battle between two Swiss athletes for the win at the men's cross-country race in Leogang, Austria.