Deprela e Seagrave sono i più veloci nella discesa di Les Gets

si è svolto su un nuovo percorso a Les Gets, in Francia. La pioggia è caduta durante le gare, ma non ha smorzato lo spirito dei corridori che finalmente hanno potuto riabbracciare una considerevole quantità di pubblico a bordo pista nella località montana francese. Se vi siete persi un po' di azione, potete guardarla di nuovo cliccando sui link di replay qui sotto:

Se si potesse chiedere a un discesista di Coppa del Mondo quale sarebbe la pista perfetta, la nuova pista di Les Gets ci si avvicinerebbe molto. "Questa è una vera discesa" e "la migliore pista da anni" sono state le parole che hanno risuonato a Les Gets quando i rider hanno provato la nuova pista per la prima volta durante le prove. La vecchia DH di Les Gets era veloce e anche questa nuova lo è, ma in aggiunta presenta una sfida tecnica ben più complessa con una lunga e ripida sezione nel bosco piena di radici.

ha imparato ad andare in bicicletta sulle montagne intorno a Les Gets, essendo cresciuta a Morzine (a soli 8 km da Les Gets) e ha dimostrato di essere ben abituata alle condizioni e alle esigenze della zona. Una giornata difficile nelle qualifiche l'ha fatta partire nelle retrovie, ma il suo tempo ha illuminato i tabelloni e ha sigillato una corsa che le altre contendenti hanno trovato impossibile da migliorare.

, l'ultima a scendere dalla collina. Quando è arrivato il suo momento, la pioggia stava cadendo pesantemente, creando un percorso molto diverso da quello su cui si era esercitata in precedenza. Un incidente nella prima parte boschiva ha colto Nicole di sorpresa, ma le ha anche dato la spinta per attaccare il resto del percorso con ferocia. Con un gran recupero, la francese ha tagliato il traguardo a soli 0,25 secondi dal tempo di Seagrave. Terzo posto per l'iridata Camille Balanche.

The steed that took Seagrave to victory

Seagrave sending it in Les Gets

Notable first elite podium for Millie Johnset in fourth

Seagrave stoked to be back on the podium

La francese è rimasta delusa di non essere stata in grado di vincere "in casa" ma ha dichiarato che se qualcuno doveva batterla allora era felice che fosse Seagrave. La vittoria ha certamente significato molto per la britannica, che ha trascorso gli ultimi anni a combattere contro gli infortuni e a ricostruire la sua autostima in bicicletta.

si è presentata al via di questa stagione, il suo primo anno tra le Elite, con la pressione del record ottenuto da Junior sulle spalle. La sua prima gara a Leogang e davanti al pubblico di casa è stata rovinata da una caduta mentre entrava nella sezione finale. A Les Gets l'austriaca è stata messa in difficoltà da alcuni salti e si è detta frustrata per la mancanza di fiducia nelle sue capacità, che l'ha frenata nelle qualifiche. Il giorno della gara Höll sembrava forte in pista, prendendo linee alte e guidando decisa, ma quando ha girato l'ultima barriera a pochi metri dal traguardo la sua ruota anteriore si è rotta. La promettente campionessa con il caschetto Red Bull chiude settima, alle spalle della nostra Eleonora Farina.