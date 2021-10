Dentro gli uffici di Ubisoft che hanno creato Riders Republic

Se avete mai provato uno sport da discesa, sapete esattamente come ci si sente a volare giù da un pendio con il vento tra i capelli. La terra che si muove sotto le ruote o la neve tagliata dalla lamina, donano delle sensazioni uniche nel loro genere quando si parla di sport da montagna. Ed è proprio questo feeling che Riders Republic , disponibile dal 28 ottobre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Amazon Luna e Stadia , cerca di replicare sui nostri schermi.

Il nuovo videogioco sportivo di Ubisoft è stato creato dagli stessi sviluppatori di Steep , ma questo nuovo gioco porta il genere ad un livello successivo, con molti sport inediti, una storia più coinvolgente e tante nuove sfide da superare. Nel nuovo episodio di Levels abbiamo avuto la possibilità di parlare con gli sviluppatori del gioco e scoprire cosa si cela dietro le quinte di una produzione di questo genere.

Come è stato sviluppato Riders Republic?

Il gameplay

Il pilastro centrale di ogni videogioco è il gameplay e questo è vero fin dai primissimi videogiochi sportivi, come quando nel 1958 William Higinbotham diede origine a Tennis for Two . Da allora i giochi di sport sono diventati uno dei generi più amati al mondo, forse proprio perché ci permettono di competere e confrontarci con altri giocatori in un testa-a-testa di ingegno e abilità.

Ma la grande differenza che ora troviamo tra un classico del genere come SSX e il nuovo Riders Republic è la quantità di libertà messa a disposizione del giocatore . In SSX solitamente c'è un percorso fatto di un inizio e una fine, e sebbene anche in Riders Republic ci siano delle gare di questo tipo, i giocatori possono anche ignorarle e dedicarsi all'esplorazione. Uno dei piaceri più grandi di Riders Republic, infatti, consiste nel volare, raidare o guidare la motoslitta negli angoli più remoti della mappa alla ricerca dei punti d'interesse.

È bello essere liberi di andare ovunque, ma non lo sarebbe altrettanto se le montagne fossero semplici e noiose. Per assicurarsi che Riders Republic avesse delle ambientazioni interessanti da esplorare, Yann Fieux , world designer di Riders Republic, ha utilizzato la geografia del mondo reale per creare i livelli del gioco. "Se siete mai stati in uno di quei posti nella vita vera, dovreste riconoscerlo facilmente anche in Riders Republic" ci ha detto durante l'intervista.

Dentro Riders Republic trovano spazio 7 parchi nazionali degli Stati Uniti, tutti dotati delle loro specificità locali per renderli realistici. La flora e la fauna sono quelle del posto, ma anche le attrazioni turistiche e gli eventi speciali sono fedeli alle controparti reali: tra i vari eventi c'è persino la Red Bull Rampage che si tiene nel Zion National Park dello Utah.

Il sound design

La sospensione dell'incredulità è una delle cose che rende i videogiochi dedicati agli sport estremi così divertenti da giocare. Sentirsi davvero su uno snowboard o una mountain bike è una parte fondamentale dell'esperienza, ma per raggiungere un livello di realismo di questo tipo bisogna per forza passare dal comparto sonoro. François Dumas , l'audio director di Riders Republic, ci ha spiegato che hanno progettato una bici in grado di registrare i suoni prodotti dalle ruote sulle diverse superfici. Mentre per quanto riguarda gli sci, i suoni legati alla neve sono stati molto difficili da replicare, quindi hanno "barato" grattando sulla superfice di una sfera di polistirolo.

La fisica

Animatori e programmatori hanno sfruttato molto le funzionalità di motion capture per rendere i movimenti realistici e armoniosi. Julien Beilles , lead animator del gioco, ci ha svelato che "per raggiungere i nostri obiettivi abbiamo dovuto sviluppare una nuova tecnologia. Praticamente abbiamo creato uno "strato" di pixel sopra il personaggio che si muove in tempo reale per adattarsi al contesto".

Questo significa che ogni fotogramma mostrato a schermo viene calcolato utilizzando un sistema "ragdoll" che aiuta a fornire all'animazione un'apparenza molto più naturale. D'altronde vedere il personaggio eseguire lo stesso movimento 50 volte di fila non sarebbe il massimo, e questo programma ci permette di evitarlo calcolando il movimento del corpo nel momento dell'impatto con le diverse superfici.