Emil Forsberg si lancia a tutta velocità verso una nuova stagione

L'unica cosa che manca a Coulthard è una esperta guida della città, e dunque chi se non uno dei più fedeli calciatori del Red Bull Lipsia, Emil Forsberg, avrebbe potuto ricoprire questo ruolo? "Dopo avere trascorso sette anni in questa città conosco a menadito tutti i luoghi più suggestivi", afferma lo svedese, finito sotto le luci della ribalta dopo avere realizzato nei minuti di recupero il gol partita in un match cruciale della Coppa di Germania: la semifinale vinta per 2 a 1 dal Red Bull Lipsia contro l'FC Union Berlin.

L'unica cosa che manca a Coulthard è una esperta guida della città, e dunque chi se non uno dei più fedeli calciatori del Red Bull Lipsia, Emil Forsberg, avrebbe potuto ricoprire questo ruolo? "Dopo avere trascorso sette anni in questa città conosco a menadito tutti i luoghi più suggestivi", afferma lo svedese, finito sotto le luci della ribalta dopo avere realizzato nei minuti di recupero il gol partita in un match cruciale della Coppa di Germania: la semifinale vinta per 2 a 1 dal Red Bull Lipsia contro l'FC Union Berlin.

L'unica cosa che manca a Coulthard è una esperta guida della città, e dunque chi se non uno dei più fedeli calciatori del Red Bull Lipsia, Emil Forsberg, avrebbe potuto ricoprire questo ruolo? "Dopo avere trascorso sette anni in questa città conosco a menadito tutti i luoghi più suggestivi", afferma lo svedese, finito sotto le luci della ribalta dopo avere realizzato nei minuti di recupero il gol partita in un match cruciale della Coppa di Germania: la semifinale vinta per 2 a 1 dal Red Bull Lipsia contro l'FC Union Berlin.

Indossando una tuta da gara realizzata con i colori del Red Bull Lipsia, Forsberg incontra Coulthard alla Red Bull Arena e non esita un istante a indossare il casco per prepararsi in vista del velocissimo tour che lo attende. Una volta allacciate le cinture a bordo della F1 biposto di Oracle Red Bull Racing, il giro - veloce - panoramico della metropoli della Sassonia può finalmente iniziare. Si partirà dalla Corte Federale Amministrativa, per poi attraversare il ponte Könneritz e terminare infine in una particolare destinazione che Forsberg ha scelto esclusivamente per Coulthard.

Indossando una tuta da gara realizzata con i colori del Red Bull Lipsia, Forsberg incontra Coulthard alla Red Bull Arena e non esita un istante a indossare il casco per prepararsi in vista del velocissimo tour che lo attende. Una volta allacciate le cinture a bordo della F1 biposto di Oracle Red Bull Racing, il giro - veloce - panoramico della metropoli della Sassonia può finalmente iniziare. Si partirà dalla Corte Federale Amministrativa, per poi attraversare il ponte Könneritz e terminare infine in una particolare destinazione che Forsberg ha scelto esclusivamente per Coulthard.

Indossando una tuta da gara realizzata con i colori del Red Bull Lipsia, Forsberg incontra Coulthard alla Red Bull Arena e non esita un istante a indossare il casco per prepararsi in vista del velocissimo tour che lo attende. Una volta allacciate le cinture a bordo della F1 biposto di Oracle Red Bull Racing, il giro - veloce - panoramico della metropoli della Sassonia può finalmente iniziare. Si partirà dalla Corte Federale Amministrativa, per poi attraversare il ponte Könneritz e terminare infine in una particolare destinazione che Forsberg ha scelto esclusivamente per Coulthard.

More from David Coulthard and Red Bull Leipzig