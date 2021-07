È conosciuto come "Super Bruni", ma si raggiungono le altezze vertiginose del tre volte campione del mondo di downhill solo con un approccio rigoroso a tutto, dall'allenamento alla messa a punto della bici . Se Loïc Bruni è famoso per la sua ricerca della perfezione della MTB, è con la sua nuova Specialized Demo da discesa che dimostra fino a che punto si può spingere in gara.

Per cominciare, il campione francese è stato molto coinvolto nell'evoluzione di questa bici. "Specialized ha svolto un sacco di lavoro prima di darci il prototipo, quindi non abbiamo fatto tutto da zero, ma abbiamo cambiato parecchio non appena abbiamo avuto il nuovo telaio. Abbiamo iniziato a testare, poi abbiamo riferito i nostri feedback", spiega Bruni.

Il telaio di Bruni è progettato su misura © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Una bici fatta su misura per Bruni

La nuova Demo di Bruni è costruita intorno a un telaio in alluminio su misura che è stato progettato solo per lui e corrisponde approssimativamente alla taglia S4 nel sistema di dimensionamento di Specialized. È allestita con sospensioni Ohlins, gruppo SRAM X01 DH, freni Magura, manubrio Renthal, e ruote DT Swiss.

La sobria verniciatura è nera con brillantini rosso scuro © Bartek Wolinski/@wolisphoto Bruni e il suo meccanico sono molto meticolosi nella messa a punto © Bartek Wolinski/@wolisphoto

La verniciatura è un elegante rosso scuro con elementi grafici della stessa tinta, ma più chiari e con una finitura lucida. Oltre al telaio personalizzato, Bruni ha anche le leve dei freni stampate in 3D, progettate per adattarsi perfettamente alle sue richieste e, naturalmente, l'importantissimo nastro adesivo sulla leva del cambio per il massimo grip.

Manubrio Renthal Fatbar da 780 mm © Bartek Wolinski/@wolisphoto Freni Magura MT7 con leve stampate in 3D © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Un ammortizzatore avvolto nel mistero

È stato fatto un sacco di lavoro per testare e mettere a punto la bici, in particolare le sospensioni Ohlins. Ci vogliono mesi di prove per soddisfare le esigenze di Bruni e il suo approccio - insieme ai suo meccanici - è metodico, scientifico e basato sui dati.

L'ammortizzatore Ohlins è avvolto nel segreto © Bartek Wolinski/@wolisphoto La fibra di carbonio nascone dettagli importanti © Bartek Wolinski/@wolisphoto Messa a punto specifica per Bruni © Bartek Wolinski/@wolisphoto

C'è anche un'intrigante copertura in carbonio su una parte dell'ammortizzatore su cui Bruni è stato un po' reticente a parlare, ha solo detto che riguarda qualcosa di nuovo su cui sta lavorando.

No, non è una eBike! © Bartek Wolinski/@wolisphoto

"Abbiamo questa cover in carbonio per nascondere un particolare dell'ammortizzatore, perché stiamo cercando di sviluppare alcuni elementi che ci servono in gara... ma non è una eBike!", esclama Bruni.

"Il mio meccanico mi ha insegnato che è importante avere una bici perfetta per spingere i tuoi limiti, in modo che tu possa sviluppare tutte le tue possibilità, cosicché l'unico limite sia te stesso. Appena inizia l'off-season, cerco di pensare a tutto ciò che mi ha dato fastidio in precedenza e di trovare una soluzione. La maggior parte delle volte il periodo lontano dalle gare non è abbastanza lungo per essere pienamente soddisfatto della bici, ma è comunque un miglioramento rispetto all'anno precedente. Ci sono sempre più cose da fare per esserne contenti!"

Viva il mullet!

Diametro ruote differenziato © Bartek Wolinski/@wolisphoto

La Demo di Bruni ha un setup mullet, con una ruota da 29" all'anteriore e una più piccola da 27,5" al posteriore, che lui preferisce perché gli permette di mantenere la sua abituale posizione di guida bassa senza essere infastidito dal movimento verticale dello pneumatico posteriore quando deve spingere al massimo.

Ruota più piccola al posteriore per una superiore maneggevolezza © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Trasmissione SRAM X01 DH © Bartek Wolinski/@wolisphoto Pedivelle SRAM, corona eThirteen, e pedali Crank Brothers © Bartek Wolinski/@wolisphoto

"Sento anche che la bici è molto più divertente da guidare perché hai ancora quel dinamismo nel retrotreno che ti permette di curvare molto rapidamente e rende il mezzo molto vivace. Hai il vantaggio della ruota anteriore da 29" che porta comfort, stabilità e aderenza", aggiunge.

L'anteriore da 29" porta comfort, stabilità e grip © Bartek Wolinski/@wolisphoto Freni a disco Magura © Bartek Wolinski/@wolisphoto

Detto questo, ci sono alcuni lati negativi nell'uso di un setup mullet, come spiega Bruni: "Si ha meno grip dietro con una ruota da 27,5" e può sembrare un po' dura rispetto a quella anteriore. Questo perché l'anteriore supererà un dosso o una roccia in un certo modo e la posteriore colpirà la stessa cosa più duramente perché è più piccola".

Le specifiche

Telaio: Specialized Demo

Forcella: Ohlins DH38

Ammortizzatore: Ohlins TTX22m a molla

Movimento centrale: SRAM DUB

Catena: SRAM X01 DH

Guarnitura: Corona eThirteen con pedivelle SRAM X01

Cassetta: SRAM X01 DH

Cambio posteriore: SRAM X01 DH

Comando cambio: SRAM X01 DH

Ruote: DT Swiss EX471 con mozzi DT Swiss 240

Freni: Magura MT7 con rotori da 203 mm

Sella: Specialized Phenom

Reggisella: Thompson Elite

Pedali: Crankbrothers Mallet

Manopole: Lizard Skin Charger Evo

Manubrio: Renthal Fatbar, alluminio, 780 mm, rise di 30 mm

Parafango: Mudhugger Evo