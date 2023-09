Loïc Bruni è un mountain biker da sempre

Quando gli viene chiesto se ha una filosofia di vita, Loïc Bruni risponde semplicemente che cerca di migliorarsi ogni giorno. Una filosofia che senza dubbio sta dando i suoi frutti. A 29 anni, il discesista francese è già stato cinque volte campione del mondo UCI e due volte vincitore della Coppa del Mondo UCI (2019 e 2021).

Con questi numeri, Bruni è giustamente considerato uno dei grandi della DH. Tuttavia, c'è ancora molto da fare per un uomo che raramente finisce fuori dal podio delle gare più importanti e che attualmente vanta sette vittorie in carriera in Coppa del Mondo.

01 I primi passi

Bruni, nato a Nizza, destinato a diventare un mountain biker. Suo padre, Jean-Pierre Bruni, ha contribuito a forgiare le carriere dei leggendari discesisti francesi Nico Vouilloz e Fabien Barel . Anche Bruni Snr ha corso in discesa negli anni '90, diventando campione del mondo nella categoria 35-39 anni nel 1999. Nello stesso periodo di quella vittoria, il giovane Loïc venne introdotto alla bicicletta e, sotto la tutela del padre, Bruni Jr imparò rapidamente ad andare in bici.

"Verso i cinque o sei anni, mio padre mi comprò una piccola bici e lo seguii nei weekend di gara. Fu lì che conobbi Loris Vergier [un altro professionista francese della discesa], dato che suo padre gareggiava con il mio. Mentre loro facevano le loro cose, noi facevamo le nostre".

Un giovane Bruni in bicicletta accanto al padre Jean-Pierre © Loïc Bruni

"Mi piaceva prendere la bici e pedalare quando potevo. A quei tempi la mountain bike non era così sviluppata come oggi. Non esistevano ancora gare di downhill adatte ai bambini. Le uniche che potevamo fare erano quelle di cross-country, ma erano troppo fisiche e non mi piacevano molto. Così ho pensato di fare qualcos'altro".

I primi anni 2000 videro un giovane Bruni affascinato dalle moto e da un certo Travis Pastrana, che all'epoca stava reinventando i limiti delle possibilità dell'FMX.

"Era il mio più grande idolo. Volevo guidare una moto, ma mio padre non ha mai accettato di comprarmene una".

La perdita dell'FMX fu il guadagno del downhill biking.

02 Uscire dai sentieri battuti

"Verso i 10 anni ho scoperto le gare di BMX grazie a Loris e a suo fratello, che partecipavano agli eventi. Ed è anche in quel periodo che è stata creata la serie francese di gare junior di mountain bike MOM Avalanche".

Le gare MOM Avalanche permettevano ai giovani ciclisti di praticare la discesa libera. Il giovane Bruni partecipò a un evento di questo tipo e, in men che non si dica, si appassionò e si riaccese la voglia di andare veloce in mountain bike.

Loïc Bruni (al centro) già appassionato di gare di downhill © Loïc Bruni

Dal MOM Avalanche è stata una progressione naturale verso gli eventi TRJV (Trofeo Regionale dei Giovani Mountain Bikers). Le gare del TRJV sono organizzate in modo da poter praticare downhill, cross-country e trial con la stessa mountain bike. In questo modo i giovani ciclisti possono sperimentare diverse discipline e capire cosa gli piace fare senza dover acquistare bici diverse per ognuna di esse. Bruni ha continuato a partecipare a gare di cross-country e trial, ma anche a gareggiare in BMX.

"Sapevo che stavo iniziando ad avere un buon livello nella discesa, ma non volevo dare un giudizio affrettato su dove concentrarmi, quindi ho continuato a fare tutto perché sapevo che sarebbe stato utile per la discesa, che è una disciplina molto completa".

"Quando ho avuto la mia prima mountain bike full-suspention, ho capito che la discesa era la mia disciplina preferita tra tutte le altre. Al di là delle sensazioni e della velocità, mi piaceva tutto ciò che circondava questa disciplina, soprattutto la tecnica, sui sentieri, la ricerca delle linee migliori, il superamento dei salti...".

Il primo podio © Loïc Bruni

Bruni non si trovava esattamente nel posto ideale per praticare il downhill quando è cresciuto. La regione delle Alpi Marittime, nel sud-est della Francia, non era nota per avere grandi piste da DH.

"Nelle Alpi Marittime non c'erano molti sentieri adatti alla discesa, quindi spesso dovevamo fare tutto da soli. Ma è anche questo che ci ha costretto a pedalare bene e su tutti i tipi di terreno".

03 Farsi notare

Le corse sono diventate una mania. Già da adolescente gareggiava in discesa nelle Coppe di Francia e nella serie gravity francese Mégavalanches nelle categorie juniores, ottenendo buoni risultati.

"All'epoca [2010] mi notarono tutti, compreso il team manager della squadra francese Lapierre International. Venne a trovarmi e mi offrì la possibilità di unirmi a loro nella categoria Junior l'anno successivo".

All'epoca fu un'esperienza piuttosto folle per Bruni. "Avevo le allucinazioni, tutti i miei idoli correvano per questa squadra, compreso Sam Blenkinsop [professionista neozelandese della discesa libera]".

5 min Loïc Bruni Raggiungiamo il rider francese di MTB Loïc Bruni mentre si prepara per l’assalto alla Coppa del Mondo UCI 2014.

04 La progressione arriva rapidamente

Solo un anno dopo Bruni partecipava al circuito di Coppa del Mondo UCI nella categoria juniores. All'epoca, gli juniores non gareggiavano separatamente e andavano insieme agli uomini Elite. La curva di apprendimento fu piuttosto dura, ma Bruni si adattò rapidamente.

Nel 2011, Bruni è diventato campione francese juniores. L'anno successivo, nel 2012, si laureò campione del mondo juniores. Un anno che ha incluso anche un sensazionale quinto posto nella gara di Coppa del Mondo a Windham, negli Stati Uniti, battendo molti dei corridori Elite maschi che idolatrava qualche anno prima.

"Sapevo di avere un buon livello, ma non mi aspettavo di sfondare, c'era così tanta concorrenza. Ma ho avuto la fortuna di essere circondato da persone molto valide e queste persone sono state in grado di darmi la fiducia che mi mancava".

Che sia in forma o meno, Bruni è un corridore sempre sul podio. © Graeme Murray/Red Bull Content Pool Negli ultimi anni Bruni ha corso più o meno spesso con le strisce iridate. © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Tra le persone a cui attribuisce il merito di questa rapida progressione nei primi tempi c'è Jack Roure, il suo meccanico di lunga data.

"L'ho conosciuto quando era già affermato nel settore e io ero agli inizi. Ho imparato a conoscerlo bene e il rapporto tra noi ha funzionato. Eravamo entrambi meticolosi. Grazie alle sue idee e alla mia fiducia in lui nel seguire le sue idee, siamo riusciti a innovare e a fare cose che molti altri non facevano all'epoca, come i test o l'analisi dei dati durante la bassa stagione. Credo che noi due abbiamo contribuito allo sviluppo della disciplina. Non avrei mai imparato così tanto senza di lui e se domani dovesse smettere, sarei un po' perso".

Quando vado alle gare, vincere è l'obiettivo principale, ma non vado lì solo per questo. Voglio incontrare le persone e ispirare tutti quelli che vengono a vederci". Loïc Bruni

05 Passare alle Elite

I risultati impressionanti ottenuti da junior hanno fatto sì che Bruni fosse considerato uno da tenere d'occhio quando è passato alle gare Elite nel 2013. Ma le cose non sono sempre andate come Bruni pensava.

"Stavo facendo delle buone gare, ma ho faticato un po'. Era il periodo d'oro di Aaron Gwin , sono arrivato secondo quattro volte [nel 2014] quindi è stato un po' frustrante, ma mi ha motivato ancora di più. Ma il mio più grande nemico è stato in definitiva me stesso. Fino al 2015 non ho avuto una stagione senza infortuni. Sono una persona molto emotiva e credo che anche questo abbia fatto la sua parte. A seconda delle persone con cui lavoro, a seconda delle cose che mi vengono imposte, posso reagire male e commettere errori. Se ti evolvi ad alto livello, non puoi permetterti di farlo. È una cosa su cui sto lavorando ancora oggi, ma credo che mi seguirà per tutta la vita, è una caratteristica del carattere".

2 min La run vincente di Loïc Bruni a Cairns Loïc Bruni domina la scena al secondo round di World Cup DH a Cairns, Australia

06 Mantenere la longevità

Come si spiega il fatto che Bruni sia stato al vertice delle gare di downhill per un periodo così lungo e che continui a vincere le gare più importanti anche a 30 anni?

"Mi ispiro a molte cose che i miei idoli o i miei rivali hanno fatto nella loro preparazione per questo sport. Ho cercato di prendere ciò che era buono per me e di mescolarlo insieme". Il discesista statunitense Aaron Gwin andava in moto e così ho fatto anch'io. Ora faccio sessioni di palestra e corse molto lunghe per lavorare sulla mia resistenza. Alcune cose non hanno funzionato, ad esempio ho provato ad allenarmi con lo stesso allenatore di Gwin e non ha funzionato".

13 min Underdogs e overdogs I ciclisti di MTB Kate Courtney e Loïc Bruni ricordano alcuni degli alti e bassi della loro carriera in mountain bike.

Con tutte queste vittorie e l'attenzione al miglioramento di se stesso e delle prestazioni in bicicletta, si potrebbe pensare che Bruni sia un tipo serio, ma fuori dalla bicicletta c'è un'altra ragione per cui i fan lo amano per qualcosa di più del suo stile di guida. Ha una personalità affabile e amichevole, il cui sorriso e il cui atteggiamento rilassato durante un weekend di gara smentiscono la pressione che sente e che si impone. Bruni è anche consapevole che l'essere uno degli atleti più conosciuti e delle grandi personalità di questo sport comporta delle responsabilità.

"Quando vado alle gare, vincere è l'obiettivo principale, ma non vado lì solo per quello. Voglio incontrare le persone e ispirare tutti coloro che vengono a vederci. Mi piace molto interagire con i fan.

"Sono fortunato a poter lavorare con persone con cui voglio lavorare e che vogliono fare cose importanti per me, come portare la discesa libera in un'altra dimensione, sviluppare buone bici, disegnare abiti, ecc. Tutto questo mi aiuterà per le mie gare, ma aiuterà anche i marchi a sviluppare nuove cose e a far crescere il downhill".

I tifosi amano Bruni per il suo stile di corsa e la sua personalità © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Bruni è molto soddisfatto della vita fuori dai weekend di gara e altrettanto amante del divertimento, visto che viaggia per il mondo con i membri della squadra, la famiglia, gli amici e gli altri cari.

"Vorrei continuare a vivere la mia piccola vita, essere felice, tutto ciò che è importante al di là dello sport. Oggi ho la possibilità di guadagnarmi da vivere e di fare ciò che amo, devo approfittarne".