L'eredità della leggenda del downhill Stevie Smith in Long Live Chainsaw

È stato a Leogang, in Austria, nel 2013, quando Stevie Smith ha fatto la storia diventando il primo canadese ad essere incoronato campione assoluto della Coppa del Mondo di Downhill Mountain Bike UCI. Il traguardo è stato la giusta ricompensa per i sacrifici che ha messo in campo per arrivare ai vertici del suo sport, nel quale ha peraltro continuato a mettersi in mostra come uno degli atleti di downhill più impressionanti e talentuosi in circolazione.