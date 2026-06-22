Le sue salite del cuore sono Bocchetta, Madonna della Guardia e Busalla, dalle sue parti. Fisicamente non assomiglia al classico passista potente. Con i suoi 181 centimetri per circa 63 chilogrammi, Finn ha il profilo del moderno uomo da grandi giri: leggero, efficiente in salita e sempre più competitivo anche a cronometro.

Le sue salite del cuore sono Bocchetta, Madonna della Guardia e Busalla, dalle sue parti. Fisicamente non assomiglia al classico passista potente. Con i suoi 181 centimetri per circa 63 chilogrammi, Finn ha il profilo del moderno uomo da grandi giri: leggero, efficiente in salita e sempre più competitivo anche a cronometro.

Le sue salite del cuore sono Bocchetta, Madonna della Guardia e Busalla, dalle sue parti. Fisicamente non assomiglia al classico passista potente. Con i suoi 181 centimetri per circa 63 chilogrammi, Finn ha il profilo del moderno uomo da grandi giri: leggero, efficiente in salita e sempre più competitivo anche a cronometro.

Il suo primo allenatore, Andrea Manitto, che da Genova andava in scooter nel Tigullio per seguire il suo ragazzo, ha raccontato in tempi non sospetti: «Quando mi sono reso conto che andava più forte in salita che in pianura ho capito che sarebbe diventato un campione. Ha doti di recupero impressionanti». Ci aveva visto lungo...

Il suo primo allenatore, Andrea Manitto, che da Genova andava in scooter nel Tigullio per seguire il suo ragazzo, ha raccontato in tempi non sospetti: «Quando mi sono reso conto che andava più forte in salita che in pianura ho capito che sarebbe diventato un campione. Ha doti di recupero impressionanti». Ci aveva visto lungo...

Il suo primo allenatore, Andrea Manitto, che da Genova andava in scooter nel Tigullio per seguire il suo ragazzo, ha raccontato in tempi non sospetti: «Quando mi sono reso conto che andava più forte in salita che in pianura ho capito che sarebbe diventato un campione. Ha doti di recupero impressionanti». Ci aveva visto lungo...