. Per la DH la stagione 2022 inizia da Lourdes, nella regione francese del Midi-Pirenei. La nota città di pellegrinaggio ospiterà il primo round della serie di 11 gare in cui si sfideranno i migliori biker del pianeta. Non si tratta di una nuova location, ma è dal 2017 che la Coppa del Mondo non passa di qui.

Come sempre, anche quest'anno, Red Bull TV garantirà la copertura live dell'intera Mercedes Benz UCI Mountain Bike World Cup. In cabina di commento troverete Marco Aurelio Fontana con Torquato "Toto" Testa per le gare di discesa e Giulia De Maio per il XCO.

domenica 27 marzo e ricordati che, proprio quel giorno, entrerà in vigore l'ora legale. Non vorrai mica arrivare in ritardo al cancelletto di partenza?!