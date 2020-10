L'Unione Ciclistica Internazionale ama inserire una o due sorprese ogni anno in termini di località ospitanti la Coppa del Mondo così il 29 ottobre di quest'anno è ora di dare il benvenuto a una nuova sede di tappa: Lousã, in Portogallo.

Questa è la seconda e ultima tappa della Coppa del Mondo di quest'anno. Come Maribor, ci regalerà un doppio round con gare che si svolgeranno venerdì 30 ottobre e domenica 1 novembre. Giovedì si svolgeranno le qualifiche per la prima gara, sabato le qualifiche per la seconda. A commentare le finali per noi ci saranno il Prorider Marco Aurelio Fontana , che nei giorni scorsi ha partecipato al Campionato Italiano di DH per mettersi alla prova in questa disciplina, e Torquato "Toto" Testa .

Programma gare con commento in lingua italiana

Coppa del mondo DH #3

Coppa del mondo DH #4

Dove siamo?

Lousã è una cittadina piazzata al centro del Portogallo, approssimativamente a 27 km da Coimbra, una delle città lusitane più note. La discesa che impareremo a conoscere questo fine settimana e la rete di percorsi per mountain bike ed escursionismo della zona si sviluppano all'interno della catena montuosa della Serra da Lousã . L'attrazione principale per i visitatori è il Castelo da Lousã, castello che risale all'XI secolo. La Serra da Lousã ospita il Louzan Park , punto di partenza da cui esplorare fino a 25 sentieri all-mountain tra cui tre piste di discesa ad alta difficoltà.

Ci sono un sacco di percorsi per la mountain bike a Lousã © Hugo Silva/Red Bull Content Pool

Com'è il percorso?

Il tracciato della Coppa del mondo misura 2,1 km. È veloce ma presenta sezioni super tecniche. La prima parte del percorso è aperta e fluida, poi lascia il posto a curve strette e radici mentre la pista si addentra man mano in aree forestali più fitte. C'è anche un ponte sospeso da saltare a tutta velocità. I corridori dovranno dosare la loro andatura nei diversi tratti della discesa. Poiché sono in programma due round, il tracciato sarà modificato in parte tra venerdì e domenica. Ciò costringerà gli atleti ad imparare nuove linee e ci regalerà uno spettacolo doppio.

Andreu Lacondeguy affronta la discesa si Lousã © Hugo Silva/Red Bull Content Pool

La discesa di Lousã sarà una sorpresa per i pro della DH?

Domanda interessante. Per atleti come Aaron Gwin che non fanno base in Europa, questo è un territorio completamente vergine. Durante l'off-season è una località popolare per i pro per allenarsi e svolgere test. Lousã ospita numerose gare nazionali ed è stata anche la sede dei Campionati Europei di Downhill nel 2018. Il percorso della World Cup ricalcherà quello di questi eventi quindi per i rider UE non sarà una novità assoluta.

Chi seguire in Portogallo?

Come accennato, il percorso sarà nuovo per molti, ma a questo livello i professionisti imparano e si adattano facilmente alla sfida che si propone loro. Sicuramente però sono favoriti coloro che si sono già fatti valere da queste parti, come i francesi che hanno dominato la Portugal Cup. Myriam Nicole ha vinto la prova femminile le ultime tre volte che si è tenuta qui. In campo maschile Amaury Pierron fu il migliore a Lousã nel 2018 e 2019, mentre il suo compagno di squadra Remi Thirion vinse nel 2017. Essendo Pierron fuori dai giochi per questa stagione, una menzione doverosa va a Danny Hart che nell'off season qui è di casa.

Myriam Nicole a caccia di un successo a Lousã © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Al Campionato Europeo di DH 2018 vinse il rider di casa Francisco Pardal . Nonostante conosca la discesa di Lousã come le sue tasche, i suoi risultati in carriera non dovrebbero impensierire i colleghi più quotati.

Competizione Anno Uomini Donne Portugal Cup 2019 Amaury Pierron Myriam Nicole Campionato Europeo 2018 Francisco Pardal Monika Hrastnik Portugal Cup 2018 Amaury Pierron Myriam Nicole Portugal Cup 2017 Rémi Thirion Myriam Nicole

Dopo aver seguito le gare di Maribor è più facile individuare i favoriti dopo la lunga sosta. In Slovenia Loris Vergier ha conquistato sia gara 1 che gara 2 quindi in Portogallo tutti gli occhi saranno puntati su di lui. Loïc Bruni , che gli è arrivato a un soffio nella seconda prova a Maribor, darà ancora una volta filo da torcere all'amico-rivale.

Loïc Bruni vorrà rifarsi già domenica © Bartek Woliński

Greg Minnaar ha dimostrato una buona forma a Maribor, mentre un outsider su cui scommettere è Matt Walker . Non sarà al via Brook Macdonald , ritornato in Nuova Zelanda per recuperare dal suo trionfale ritorno in corsa dopo l'infortunio alla colonna vertebrale dell'anno scorso.

Tra le donne sia Monika Hrastnik che la nuova campionessa del mondo Camille Balanche hanno già gareggiato qui all'Europeo 2018, con Hrastnik che vinse il titolo continentale. Riusciranno a far valere la loro esperienza su questo tracciato contro Myriam Nicole, Tahnée Seagrave e Tracey Hannah ? Marine Cabirou ha vinto quattro delle cinque ultime gare di Coppa del mondo ed è parsa parecchio infastidita alla fine di gara 2 a Maribor, quando si è dovuta inchinare a Nina Hoffman .

Cabirou è tra le atlete più in condizione © Bartek Woliński

Un'ultima riflessione su Hannah. Le gare di Lousã saranno le sue ultime in assoluto in Coppa del Mondo. L'australiana ha annunciato che non correrà la World Cup 2021. Non si ritirerà del tutto dalle competizioni e continuerà a correre altrove in futuro. Dopo aver vinto il titolo assoluto femminile nel 2019, non ha più nulla da dimostrare e le auguriamo il meglio per i suoi futuri impegni.

Com'è la classifica generale in vista di Lousa?

Nonostante ci siano solo due tappe in programma in questa stagione di Coppa del Mondo, i titoli verranno assegnati sia per gli uomini che per le donne élite . I punti sono in palio per le qualificazioni e le finali a Lousã, il che significa che con questo doppio round ci sono ancora quattro eventi utili per decidere la classifica generale. La battaglia per il titolo aggiunge un po' di pepe in più alle gare in Portogallo, poiché coloro che sono attualmente in cima alla classifica dopo Maribor sanno che dovranno finire nel miglior modo possibile in ogni evento da qui a domenica.

Quindi com'è la classifica dopo Maribor? Con un numero inferiore di donne élite in gara rispetto agli uomini, la corsa per il titolo femminile è piuttosto serrata . In testa c'è Cabirou con 390 punti, il che non sorprende visto che ha vinto la prima gara a Maribor ed è finita seconda nella seconda gara. Segue Nicole con 375. Le sue prestazioni in qualifica e le prime tre posizioni sul podio in Slovenia sono il motivo per cui è così vicina a Cabirou. Hoffmann è terza a 334 punti.

Le donne in lizza per il titolo © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Con le sue due vittorie a Maribor, Vergier guida la classifica generale maschile con 450 punti. Il secondo classificato Matt Walker insegue a 317 punti, con alle spalle altri contendenti più ravvicinati tra loro.