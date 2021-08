Lowlow: il track by track esclusivo del nuovo album

Per quanto rimanga strettamente legato a Big Fish (e vedi te), Lowlow con questo nuovo disco ha deciso di sperimentare. Non soltanto nei temi, ma soprattutto nelle sonorità. Ce lo racconta lui stesso, nel track by track esclusivo che racconta nel dettaglio ogni pezzo di In Prima Persona , il nuovo album del rapper romano.

01 Discorso d’addio

Per un progetto raccontato “in prima persona” mi sembrava giusto partire da qui. Dalle mie origini: le punchline. Il brano è un esercizio di stile; più che un attacco alla scena è un richiamo a un certo tipo di approccio e di mentalità competitiva nella scrittura di liriche. Quello che volevo era un brano da battaglia che avrei potuto fare all’inizio del mio percorso artistico ma con i riferimenti culturali e la tecnica di adesso. Il fatto di avere inserito il concetto dei Frattali in un brano auto-celebrativo, in una strofa poco dopo aver nominato T.J. Lane è una piccola soddisfazione personale malata

02 Milano - Roma

Sicuramente il brano per cui ho “faticato” maggiormente riguardo alla scrittura. L’ispirazione è un avvenimento personale, con uno sguardo a un racconto de “Gli amori difficili” di Calvino.

È uno storytelling che si avvale di due macchine da presa: la prima punta sulla trasformazione del paesaggio in movimento, la seconda riprende in primo piano: ricordi, analogie fra incontri casuali, dettagli di una ragazza sconosciuta, frasi e azioni rimaste al loro stato primordiale di pensieri.

03 La meglio gioventù

Ci sono dei brani di J-Ax, che ho scoperto da adolescente e che mi hanno influenzato grazie alla sua capacità innata di raccontare intere generazioni: i sogni, le paure, gli eroi, gli anti-eroi. Fra questi c’è sicuramente Snob e la mia preferita “Generazione 0”: senza quel brano non avrei scritto “La meglio gioventù”.

Le strofe sono ciniche, come è cinica la generazione a cui appartengo, ma fra gli attacchi alla banalità, al conformismo culturale e alla polarizzazione si riesce, secondo me almeno, a leggere molto chiaramente un messaggio vitale, che indica come strada il dinamismo e la voglia di essere la migliore versione di noi stessi.

04 In terza persona

Questo è il brano più personale del disco ma allo stesso tempo è un argomento universale che riguarda tutti, in diverse proporzioni. Si parla di uno stato d’animo negativo, anzi pessimo, come sentirsi persi nel nulla con il cervello inchiodato da un’ansia paralizzante.

Si parla di interferenze e il collegamento - in antitesi - con il titolo del disco è chiaro: se il tema del progetto è la mia percezione delle cose, questo brano è un’interferenza. Svegliarmi una mattina, guardare le mie mani e dire: “Ma queste sono le mie mani? Sono io? Fino a poco fa pensavo di essere qualcosa che pilotava questo corpo dall’alto con un joystick.” La voce di Svm è ipnotica come la produzione di Fish. Dalla scrittura all’atmosfera tutto rimanda a un’analisi sensoriale dei pensieri più inquietanti, che ci ingabbiano.

05 Coscienza sporca

Questo brano rappresenta il futuro ma anche le mie origini. Ho avuto la fortuna di collaborare con producer del calibro dei Daddy’s Groove su delle sonorità completamente nuove e sul ritornello c’è Mattia che per me è un fratello maggiore. Il racconto psichedelico di due notti passate in giro a Milano culmina con il bridge finale in cui si ritrovano gli elementi più dissonanti presenti nella narrazione e iniziano a fondersi come i ricordi di chi si sveglia dopo una serata fuori di sé.

06 Fino a che non ti odierò

Questa canzone parla di consapevolezze, quelle che mi hanno spinto a credere che anche i sentimenti possano non essere espressi appieno ma comunque vissuti - e ricordati. Il brano è legato però anche a momenti molto diversi, perché ancora prima dell'incontro con questo amore impossibile sentivo un forte desiderio di sperimentare un nuovo linguaggio, un linguaggio umano. Un altro momento fondamentale, che in certa misura ha sigillato questo brano, è l’incontro in studio con Ghemon, con cui si è instaurata un’intesa tale che è stato facile lavorare con una visione condivisa cercando un’atmosfera intima, personale. L’intesa è stata anche a livello musicale: proprio su consiglio di Ghemon ho deciso di dare vocalmente più intensità alle strofe, come un dialogo pulito con la ragazza, nella semplicità di un contesto informale.

07 Piove sul Duomo

Un luogo sospeso nel tempo e, più che un luogo, uno stato d’animo. Un evento ciclico che fa fermare le lancette e rende la vita un continuum di emozioni a disposizione degli interpreti.

L’elemento magico è la pioggia: “batteva ugualmente a quel tempo, era appena più chiara”. E tutto va avanti e ritorna, e nessun amore si dimentica, nessun dolore si dimentica e nessuna risata si perde, anzi, arriva ovunque, trasportata dall’eco. L’evoluzione nella scrittura per me è la parte fondamentale e dev’essere un processo costante. Con lo scopo di svelare quella parte di me reale, ma rimasta celata, sotto il livello dell’acqua.

08 Urlo d’aiuto

L’idea è quella di iniziare raccontando nel modo più spiccio la mia giornata tipo, la più anonima, vissuta come un automa, mentre il mio cervello va a un ritmo tutto suo; è in quello spazio che si svolge l’azione. Quando i pensieri diventano troppo invasivi la distinzione fra realtà e paranoia si assottiglia fino a scomparire. La seconda strofa è uno sfogo di quelli che fai quando sei furioso e quando ti riprendi inizi a ripensare a cosa hai detto. Il silenzio infinito dopo una gaffe.