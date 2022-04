Luke Aikins conclude con successo Plane Swap

, 39, hanno cercato di diventare i primi piloti al mondo a decollare con un aereo e atterrare a bordo di un altro. La missione di scambiarsi di velivolo a mezz'aria per la prima volta nella storia è stata parzialmente compiuta.

È stato necessario un anno di preparazione per dare vita a questo progetto, ma è stata l'esperienza maturata in una vita intera a spingere Aikins e Farrington a tentare di scambiarsi d'aereo senza alcun tipo di assistenza esterna. Entrambi si sono dati allo skydiving sin da quando erano teenager, lanciandosi assieme almeno 5.000 volte. Presi singolarmente, ciascuno di loro vanta un'esperienza impressionante. Aikins si è presentato all'evento con 21.000 salti e 8.750 ore di volo commerciale all'attivo, mentre Farrington aveva nel taschino 27.000 salti e 6.000 ore di volo commerciale.

, si è esibito nel primo - nonché storico - skydive in assenza di paracadute e in diretta TV (2016) e ha sviluppato Red Bull Aces, la prima competizione slalom per atleti muniti di tuta alare (2014).

è stata un'idea frutto della mente di Aikins, che era stato ispirato da una foto pubblicata in una rivista dedicata all'aviazione nel corso degli anni '90. Il suo nome, negli anni successivi, è stato affiancato ad alcune delle imprese di maggior successo nella storia dell'aviazione. Ha ricoperto il ruolo di consulente durante la missione

Nei 12 mesi che hanno preceduto il loro tentativo di scambiarsi d'aereo, Aikins e Farrington hanno adeguato alle loro necessità una coppia di Cessna 182 sperimentali, chiedendo anche l'aiuto dell'ingegnere aeronautico Paulo Iscold. Con alle spalle migliaia di ore d'esperienza accumulate rispettivamente tra skydiving, pilotaggio e ingegneria, l'obiettivo dell'intera operazione era quello di dimostrare che un pilota potesse essere in grado di scambiarsi d'aereo in volo.

Non c'è modo di provare qualcosa finché non lo fai

“Voglio dire, abbiamo dimostrato che è possibile", ha dichiarato Aikins. "Stiamo alzando sempre di più l'asticella, e la cosa fantastica è che io mi sia lanciato da un aereo, sia entrato nell'altro e sia atterrato senza problemi. Andy è atterrato con l'ausilio di un paracadute, così come l'altro velivolo. Tutti i nostri protocolli di sicurezza hanno funzionato a dovere.

