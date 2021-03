Jimmy Spithill ha condotto il team Luna Rossa Prada Pirelli ad una schiacciante vittoria per 7-1 contro gli inglesi dell'INEOS Team UK nella finale della Challenger Series ad Auckland. Gli italiani affronteranno ora i campioni in carica del Team New Zealand nella trentaseiesima America's Cup.

Svoltasi ad Auckland, la serie di 13 regate è stata disputata nel corso di una settimana, con Luna Rossa che ha primeggiato nei primi turni assicurandosi un vantaggio di 4-0 .

L'azione è ripresa sabato 13, e gli italiani hanno continuato a dominare vincendo la gara di apertura della giornata. Tuttavia, il Team UK di Ben Ainslie ha risposto a tono assicurandosi la prima vittoria della serie.

Jimmy Spithill al porto di Luna Rossa a Cagliari © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

La competizione è ricominciata domenica e INEOS Team UK è ripartito con sicurezza, ma Luna Rossa ha superato i suoi rivali prendendo il controllo e dirigendosi al primo cancello senza mai voltarsi indietro, portandosi in vantaggio per 6-1 .

In gara otto, Luna Rossa ha concesso una penalità per una partenza anticipata, ma Spithill e il co-timoniere Francesco Bruni hanno ingranato una marcia in più riuscendo a raggiungere la vittoria con 56 secondi di vantaggio e assicurandosi la vittoria della competizione.

"Abbiamo contenuto gli errori, mantenuto la calma, preso buone decisioni e la barca ha fatto il resto. Oggi è stata una bella giornata al lavoro" ha detto Spithill.

Il 41enne Spithill è stato skipper e timoniere per Oracle Team USA quando gli americani hanno vinto l'America's Cup nel 2010. Ha difeso con successo il titolo tre anni dopo a San Francisco, ma ha perso contro Emirates Team New Zealand nel 2017 alle Bermuda.

Luna Rossa, che ha vinto 11 delle ultime 12 gare , affronterà ora i campioni in carica del Team New Zealand in una replica della finale di Coppa America del 2000.

In questa edizione della Coppa America è uno dei due timonieri di Luna Rossa, timonando mure a dritta mentre Bruni timona mure a sinistra.

"È il momento di schiacciare un po' di cinque", ha detto Bruni "Bravo il team, brava Italia. Fantastico".

Luna Rossa perde l'albero durante una sessione di allenamento © Carlo Borlenghi/Luna Rossa

"È un grande giorno per noi, un grande giorno per Luna Rossa e per l'Italia . Ora ci aspetta una bella sfida per l'America's Cup."

Sir Ben Ainslie è lo skipper del Team UK, e uno degli atleti inglesi più acclamati, vincitore di ben quattro ori olimpici .

"Erano più veloci di circa due nodi, e a quel punto è stata dura tenergli testa" ha detto Ainslie. "Abbiamo cercato in tutti i modi di rimontare ma chiaramente non siamo stati in grado".