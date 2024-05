L’Argentina riabbraccia il Premier Padel con il P1 di Mar del Plata

Sarà il caloroso pubblico argentino a ospitare i tanti talenti presenti nel circuito, mentre il Premier Padel si prepara all’ultimo ballo in terra amica della leggenda dello sport Fernando Belasteguin.

Coello - Tapia VS Galan - Chingotto: un duello che vale 1000pt

Ora sì che si inizia a fare sul serio. Dopo una serie di tornei P2 disputati, Mar del Plata sarà un torneo P1, il che significa che i vincitori otterranno 1.000 punti molto preziosi per la classifica e per la race finale, che dopo Asunciòn è più serrata che mai. I finalisti guadagneranno 600 punti, i semifinalisti 300 e i quarto finalisti 160. I premi in denaro, invece, verranno così distribuiti:

Vincitori: 25.000€ (per giocatore);

Finalisti: 12.500€ (per giocatore);

Semifinalisti: 6.875€ (per giocatore);

Quartofinalisti: 4.063€ (per giocatore)

Il duello più importante e da seguire da vicino sarà quello tra Agustin Tapia e Arturo Coello contro i rivali Ale Galàn e Federico Chingotto. Asunción ha visto i Bombarderos tornare a trionfare e interrompere la striscia di due vittorie consecutive dei Chingalan, dopo una combattutissima sfida giocata in modo serrato fino all’ultimo punto.

Nessun rimorso e nessun rimpianto per Ale Galán e Fede Chingotto che dovranno solo cimentarsi nel cercare di attuare una contro-strategia alle contro misure prese dai giovani numeri uno del ranking.

Paquito Navarro e Juan Lebrón: colpaccio argentino?

Il tabellone di Mar del Plata ancora una volta non sorride a Paquito Navarro e Juan Lebrón che, ancora una volta, si trovano dal lato di Arturo Coello e Agustin Tapia. Se da una parte una possibile sfida in semifinale vede i due campioni spagnoli partire sfavoriti nei confronti dei Bombarderos, dall’altra i due parteciperebbero a questo incontro con più stimoli e tanta voglia di riscatto che porterebbero poi alla prima finale di stagione in coppia.

Rodri Ovide, allenatore di Paquito e Juan, non ha dubbi sugli obiettivi futuri da raggiungere e alla domanda di Padelisti Anonimi riguardante il raggiungimento della vetta ha risposto: “Mi piacerebbe tanto saperlo, ma purtroppo non lo so. Comunque sì l’obiettivo della coppia è raggiungere la cima del ranking e per questo stiamo lavorando duramente giorno dopo giorno .”

Asunción potrà essere il punto di partenza?

L'ultimo ballo di Fernando Belasteguin

Nonostante la lotta per i titoli sia più intensa che mai, questo torneo sarà particolarmente emozionante per un giocatore in particolare, parliamo di Fernando Belasteguín che calcherà per l’ultima volta in carriera e da giocatore professionista la superficie azzurra di un 20x10 argentino.

L'organizzazione del Premier Padel ha deciso di preparare qualcosa di molto speciale per celebrare Bela, definendo un addio all'altezza della sua carriera.

A proposito del campione argentino, il Padel avrà una traccia dedicata alla figura di Fernando Belasteguin, simbolo di questa disciplina e riferimento per molti giovani che si affacciano a questo sport.

A comunicare l'uscita del nuovo pezzo realizzato da Teddy Puig (CEO & Partner di One16Sports e Bela Padel Center) e Joan Garrido (noto cantautore spagnolo) è stato proprio lo stesso campione argentino attraverso i propri canali social.

"De donde vienes" non è assolutamente un'operazione realizzata a scopo commerciale, bensì cela dietro di sé uno scopo del tutto solidale e benefico: l'intera somma in denaro generata dalla vendita dei diritti della canzone, dai dischi e dalle piattaforme di streaming verrà devoluta all'associazione O'BROIN (una nota associazione di volontariato europea) e al centro pediatrico dell'ospedale Sant Joan de Déu situato in Spagna.

Padel femminile: sarà ancora strapotere Brea-Gonzalez?

Tra le donne, ad Asunción tutto è andato secondo pronostico, con la vittoria di Delfi Brea e Bea Gonzalez che hanno conquistato il quarto titolo in stagione consecutivo dopo quelli ottenuti a Puerto Cabello, Bruxelles e Siviglia (in finale contro Gemma Triay e Claudia Fernandez, che collezionano la terza sconfitta stagionale in finale, con il risultato di 6-3 7-5 al termine di un match molto tirato durato ben 2 ore e 4 minuti).

Delfi Brea e Bea Gonzalez © Premier Padel / Red Bull Content Pool

Ari Sanchez e Paula Josemaria ottengono un sorteggio favorevole

La ripartenza delle numero uno del ranking Ari Sanchez e Paula Josemaria passa per Mar Del Plata: oltre ad un prizepool più ricco e punti maggiorati, le due spagnole trovano sul piatto un sorteggio del tutto favorevole.

Le due, infatti, osserveranno dall’altra parte del tabellone darsi battaglia le coppie composte da Ortega - Virsea, Triay - Fernandez e Brea - Gonzalez, mentre dalla loro parte di quadro le avversarie più ostili da affrontare saranno Castello - Jensen e Salzar - Icardo.

ll viaggio dai quarti di finale alla finale è targato Red Bull TV

Segui tutte le partite, dai quarti di finale alla finale, su Red Bull TV !