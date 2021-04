Musica di Mara Sattei per fortuna abbiamo avuto moto di ascoltarne già molta, sempre con la convinzione che la giovane cantante di Fiumicino abbia davvero una cartucciera di talento mica male. Eppure finora per la straordinaria sorella di tha Supreme è stato come una specie di riscaldamento, una fase provvisoria e soprattutto propedeutica a un " nuovo inizio ", come lo definisce lei stessa.

Ecco, si dà il caso che il nuovo inizio sia appena cominciato, proprio con Scusa , il primo singolo ufficiale di Sara Mattei (sì, lo pseudonimo consiste nell'inversione della prima lettera tra nome e cognome). Un perfetto inno di pop saltellante, prodotto ovviamente dal fratello Davide e con dietro un messaggio piuttosto saggio: non aspettare a chiedere scusa, ché del doman non v'è certezza.

Fa un effetto diverso il primo singolo?

In realtà sì, sai? È un nuovo inizio per me. Ogni volta è un'emozione diversa, ma stavolta è speciale. Ci tenevo particolarmente perché iniziamo un nuovo capitolo. È come un figlio, come quando partorisci.

Come mai un nuovo inizio proprio ora e proprio con Scusa?

Dopo Altalene insieme a Coez stavamo pensando di portare questo nuovo sound nel mio mondo, per ricollegarsi a tutto. E quindi ascoltando Scusa ci sembrava quello giusto, al momento giusto. Non c'è un perché vero e proprio. All'ascolto abbiamo pensato che fosse lui.

Quindi il progetto delle "Nuova Registrazione" con tuo fratello non conta come singoli?

Diciamo che quel progetto è nato come una cosa in più, un plus. Volevamo raccontare qualcosa e abbiamo scelto una forma non dico meno impegnativa, perché in realtà non sono meno impegnative dei singoli, però più informali forse. Perché nascono appunto da queste note vocali che incidendole hanno poi conservato il loro nome originale con cui venivano salvate sul telefono. Scusa rappresenta invece l'inizio di un altro tipo di progetto, che poi porterà al nuovo album. È il punto di partenza di un'altra cosa, ma è unito sicuramente al passato. È sempre mio. Facendo musica da tanti anni mi è servito tutto, è stato un percorso che mi ha fatto maturare molto. Quello che mi rispecchia di più però è quello che sto facendo ora. Mi rispecchia a pieno. So quello voglio, e con mio fratello ho trovato la strada giusta.

Hai notato che anche Davide è migliorato con le produzioni?

Abbiamo una grande sintonia, siamo cresciuti entrambi e abbiamo trovato un compromesso perfetto tra musica e parole. Questa è una cosa molto bella, siamo molto fortunati. Andiamo pure d'amore e d'accordo. Abbiamo un bel rapporto, con caratteri molto diversi ma con elementi molto simili, ci completiamo abbastanza. E poi il fatto di lavorare insieme con la musica ci ha unito ancora di più.

A proposito di parole: come mai attribuire così tanto peso a Scusa?

Perché viviamo in un periodo storico particolare dove il tempo sembra essere più precario. Per cui se hai qualcosa da chiedere o da dire a una persona, non aspettare il giorno dopo. È un po' un modo per spronare le persone, i ragazzi. Se devi chiedere scusa a qualcuno, che sia un genitore, un fratello o il partner, fallo subito senza aspettare. Mi sembra che ci siamo resi tutti conto in questi mesi che il tempo è letteralmente oro. In più ho fatto caso che nei miei testi uso molto la parola "scusa", ricorre spesso. Allora ho detto: perché non chiamare il mio primo singolo così? È una parola molto incisiva. È andata così.

Ci sei nata con la capacità di chiedere scusa o ci stai lavorando?

In realtà è una cosa che devo ancora imparare del tutto, non è una cosa che so fare benissimo. Vorrei saperlo fare tranquillamente, dal momento che tante volte questa volta mi ha aiutato nella vita, l'ha cambiata proprio. Se ci soffermiamo a stare lì coi rancori, o anche solo a dire "domani chiamo questa persona e le dico scusa", molto spesso non succede nulla di buono. Non chiediamo mai scusa finché non lo chiediamo per davvero. È importante.

Beh ma nei tuoi video in fondo c'è sempre un'atmosfera principesca. Quindi se una principessa chiede scusa fa ancora più effetto.

No, anche le principesse devono chiedere scusa. Siamo tutti umani, e ci sono dei momenti in cui è bene fermarsi e riflettere. E in questo periodo particolare abbiamo tanto tempo per riflettere. Sicuramente qualcuno a cui potresti chiedere scusa lo trovi se ci pensi. Magari anche a te stesso, perché a volte potresti essere troppo duro con te.

Come funziona la genesi dei pezzi tra te e Davide?

Magari succede che io abbia delle idee e le confronti con lui oppure il contrario. È tutto un lavoro di scambio, non c'è una vera e propria formula. Ci confrontiamo tantissimo, sia a livello musicale che di melodie. È un lavoro di squadra, come si dice. Ma abbiamo anche i nostri momenti in cui sappiamo staccare. Abbiamo una nostra vita come tutti, e siamo ben consapevoli che per poter essere creativi bisogna prendersi i propri tempi e spazi. Può succedere però che ci venga un pezzo sul tardi e passiamo l'intera notte a lavorarci. Non c'è un orario, ecco. Ma credo sia una cosa di tutti gli artisti.

Avete lo studio a casa?