Marc Marquez e Tony Arbolino: guarda la sfida tra le strade di San Marino

la sfida tra due assi delle due ruote è andata in scena lì dove non ti aspetti. Non sono state infatti le curve e i cordoli del Misano World Circuit Marco Simoncelli a fare da palcoscenico al duello tra

Nella più classica sfida di impennate, disputata da entrambi in sella a un famosissimo Ciao, Marc Marquez e Tony Arbolino si sono giocati la vittoria fino all’ultimo metro. A spuntarla è stato il #14, in grado di percorrere su una sola ruota più strada rispetto al suo collega spagnolo. La risposta del #93 non si è però fatta attendere: nella seconda sfida, in cui ai due piloti è stato chiesto di completare un percorso a ostacoli in sella a una Vespa e tenendo un uovo in equilibrio su un cucchiaio stretto tra i denti, è stato infatti proprio lo spagnolo ad avere la meglio sull’italiano.