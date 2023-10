Perché il successo fuori pista ora significa tutto per Marcel Hirscher

Quando i tuoi avversari più vicini ti definiscono il più grande di tutti i tempi, sai di avercela fatta. Originario di una piccola città di montagna nella regione di Salisburgo, Marcel Hirscher è stato il miglior sciatore del mondo per oltre un decennio, fino a quando ha deciso di ritirarsi dopo avere accumulato 67 vittorie in carriera in Coppa del Mondo, otto titoli consecutivi di Coppa del Mondo e una manciata di medaglie sul più grande palcoscenico sportivo di tutti, tra cui due ori. Possiamo definirlo una leggenda vivente? Senza dubbio.

Data la vastità del suo palmarés ci si potrebbe aspettare che, una volta appesi gli scarponi al chiodo nel 2019, l'austriaco abbia deciso di concedersi un po' di relax. Chi lo conosce bene, tuttavia, ha sempre saputo che Hirscher non sarebbe affatto rimasto fermo molto a lungo. Nel 2021, l'austriaco ha infatti sviluppato e progettato il lancio di un marchio di sci chiamato Van Deer, alla cui creazione ha fatto seguito stretto una partnership con Red Bull. Il risultato? Ora siamo di fronte a un marchio di sci registrato, presente sul mercato con il nome VAN DEER-Red Bull Sports.

"Red Bull è un mio sostenitore e partner di lunga data", ha dichiarato al momento dell'annuncio della collaborazione tra VAN DEER e Red Bull. "Condividiamo gli stessi valori e perseguiamo la stessa visione sportiva. So che lavorando insieme possiamo portare lo sci a un livello superiore".

Hirscher spera che VAN DEER-Red Bull Sports porti lo sci a un altro livello © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Henrik Kristoffersen userà gli sci VAN DEER-Red Bull Sports di Hirscher © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Questi sci verranno utilizzati per la prima volta nella stagione 2022-23, con VAN DEER-Red Bull Sports che ha ingaggiato tre atleti per gareggiare con le sue attrezzature: Charlie Raposo dal Regno Unito e Timon Haugan e Henrik Kristoffersen dalla Norvegia.

VAN DEER è nato da un'idea che Hirscher chiama "Project 68". Si tratta di un riferimento alle 67 vittorie in Coppa del Mondo ottenute e al suo desiderio di ottenere la prossima per VAN DEER-Red Bull Sports. "Il Progetto 68 ha da sempre rappresentato la mia idea di ottenere una vittoria con i miei sci. Volevo che il nome di Hirscher potesse continuare a vincere senza che fosse necessario essere personalmente sopra un paio di sci", dice.

Mi piace sviluppare l'attrezzatura, soprattutto per quanto riguarda gli sci: negli ultimi sei mesi ho messo a punto e realizzato sci adatti per ogni condizione" Marcel Hirscher

L'obiettivo del progetto è già stato raggiunto: Kristoffersen ha vinto con questi sci la gara di Coppa del Mondo di slalom alpino di Garmisch-Partenkirchen a gennaio di quest'anno. Non solo: gli sci VAN DEER-Red Bull Sports hanno anche portato Kristoffersen alla conquista della medaglia d'oro del Campionato del Mondo di slalom nel 2023.

Guarda gli sci VAN DEER-Red Bull Sports in azione durante la prima stagione di Coppa del Mondo del marchio nel video player in alto in questa pagina.

Il lato meticoloso della sua natura fa sì che Hirscher si adatti perfettamente al suo nuovo ruolo e viene da pensare che, se non fosse stato uno sciatore professionista, avrebbe potuto benissimo essere un tecnico o un progettista di sci. Ama assolutamente armeggiare e affinare al massimo i suoi sci, al punto da far impazzire i suoi allenatori e i suoi compagni di squadra per la messa a punto degli aspetti tecnici dello sci.

"Non mi definirei mai un imprenditore", dice. "Mi piace sviluppare l'attrezzatura, soprattutto per quanto riguarda gli sci: negli ultimi sei mesi ho messo a punto e realizzato sci adatti per ogni condizione".

Marcel Hirscher è in grado di fare molte più cose di quanto non si creda © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Qual è la storia dietro al nome VAN DEER? Chiediamo a Hirscher...

"Sono per metà olandese e per metà austriaco, quindi tutti i ragazzi mi chiamavano Von Dutch per questo motivo", dice Hirscher. Ma che dire del cervo? "Beh, in tedesco 'hirsch' - sì, proprio come Hirscher - vuol dire cervo, e quindi abbiamo creato un piccolo gioco di parole mescolando tre lingue differenti. Qui in Austria, in televisione o sui giornali, la gente dice sempre 'Gli sci di Hirscher!'".

Anche se lo sci è stato la sua passione e la sua professione, Hirscher è sempre stato un appassionato di molti sport e, lontano dallo sviluppo di VAN DEER, ha praticato altri sport. Dal kayak al motociclismo fuoristrada, ha cercato emozioni ovunque. Dopo il suo ritiro, i follower e i fan lo hanno visto fare di tutto: pagaiare, andare in bicicletta, andare in palestra o affrontare percorsi sterrati con leggende della Dakar come Matthias Walkner , arrivando persino a partecipare all'edizione 2022 del Red Bull Erzbergrodeo.

Vuoi vedere come è andata? Guarda il filmato della gara qui sotto, oppure vai qui per vedere come ha affrontato le prove.

10 min Hirscher x Erzberg: la gara Guarda come il campione di sci Marcel Hirscher affronta per la prima volta il leggendario Red Bull Erzbergrodeo Hard Enduro.

Ma perché, dopo avere messo sotto pressione e sotto sforzo il proprio corpo per così tanti anni con lo slalom, l'austriaco continua a spingere? Per lui la risposta è semplice.

"Mi piace avere uno stile di vita piuttosto attivo: mi piace essere in movimento, mi piace la velocità, mi piace la forza G. Mi piace ancora sciare su pareti ripide e magari anche saltare qualche strapiombo", spiega. "Ma al giorno d'oggi mi piacciono semplicemente la gioia e l'avventura, quindi non è più così difficile come prima. È tutto un rischio calcolato, soprattutto nello sci. Tuttavia, la neve è la superficie a cui sono abituato: per un evento come Erzberg, devo allenarmi e prepararmi molto".

Quindi è certo: quando Hirscher non va in bicicletta, non pagaia o non pratica lo sci libero, è sicuramente presente alle gare di Coppa del Mondo. L'unica differenza rispetto al passato è che stavolta sarà fuori pista, intento a fare il tifo per gli atleti che utilizzeranno i suoi sci.