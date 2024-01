ha messo le ali alla sua Honda ed è arrivato a Dakar con i migliori piloti in circolazione. Pochi giorni fa il campione di MTB cross country e ciclocross, voce italiana di Red Bull TV per il mondo bike, ha realizzato il sogno che aveva fin da bambino. Dopo i tanti concretizzati in sella alla bicicletta, ha preso parte alla gara di rally che ripercorre l'originale Parigi-Dakar.

