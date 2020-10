dopo una decina d'anni lontana dal calendario internazionale. Nel frattempo poco è cambiato in termini di pista e atmosfera e il weekend di gare fu, come da previsione, un trionfo. Nel 2020 è una delle uniche due sedi che ospiteranno la Coppa del Mondo di discesa libera, stravolta (come tutto il resto) dalle circostanze internazionali.

. Per non perderti nulla del ricco week end che ci aspetta leggi la nostra guida pratica in vista della

Il programma

Come seguire lo show su Red Bull TV

Dove siamo?

Come accade per molti round di Coppa del Mondo, la pista si trova in una stazione sciistica, Maribor Pohorje. Durante i mesi estivi è nota come

Com'è il percorso?

Il percorso della Coppa del Mondo di Maribor è coerente con la pista utilizzata dalla serie iXS Downhill Cup che ha corso le sue gare qui per molti anni prima del 2019. Il famoso rock garden di Maribor, che continua a rappresentare un solido banco di prova per bici e piloti, ne è l'esempio più eclatante. Nonostante sia un percorso breve, ci sono molti enigmi tecnici da risolvere per arrivare al traguardo sani, salvi e possibilmente più veloci di tutti gli altri.

Il percorso della Coppa del Mondo di Maribor è coerente con la pista utilizzata dalla serie iXS Downhill Cup che ha corso le sue gare qui per molti anni prima del 2019. Il famoso rock garden di Maribor, che continua a rappresentare un solido banco di prova per bici e piloti, ne è l'esempio più eclatante. Nonostante sia un percorso breve, ci sono molti enigmi tecnici da risolvere per arrivare al traguardo sani, salvi e possibilmente più veloci di tutti gli altri.