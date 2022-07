Come dominare le partite di Mario Strikers

Il titolo "calcistico" per Nintendo Switch sa regalare emozioni forti con i suoi match adrenalinici ed è ben distante dall'idea di "button smasher" che qualcuno potrebbe farsi. Non basta infatti premere a caso e in rapida successione i pulsanti per vincere, anzi! Essere a conoscenza delle varie meccaniche di gioco è un must se volete mostrare tutta la vostra bravura. Ecco quindi un elenco delle cose da sapere per alzare l'asticella del vostro livello sul campo di gioco.

Prima le basi

In moltissimi giochi la sezione del tutorial è di solito noiosa e soprattutto saltabile senza troppi problemi. La sua utilità in Mario Strikers è invece fondamentale: memorizzare quante più combinazioni di tasti potete, consumatevi i pollici con gli allenamenti e vi accorgerete che avere più frecce al vostro arco, ovvero più opzioni in partita, vi sarà di grande aiuto.

Mario Strikers © Nintendo

Il tempismo è tutto

Dopo aver immagazzinato ogni sorta di mossa con i tutorial bisogna fare pratica e - come da introduzione - non vi basterà premere tasti a caso. Cercate di avere quanto più tempismo possibile, ad esempio nelle schivate che vi daranno un boost di velocità, oppure nello scegliere se è il caso di andare in scivolata o magari attendere di poter intercettare il pallone. Ricordatevi infatti che il vostro avversario potrebbe schivarvi (e lasciarvi seduti a terra) o ricevere uno strumento qualora lo contrastaste mentre è senza palla.

Per quanto riguarda la fase offensiva dovrete padroneggiare l'arte del passaggio e scorgere i corridoi che si aprono per poter posizionare con un lob o un filtrante la vostra punta davanti la porta avversaria e depositare la palla in rete. Calma e pazienza quindi, non serve correre verso la porta avversaria scattando: lo scatto non è infinito, e la stamina dei vostri giocatori si esaurisce abbastanza velocemente (un'altra cosa da ricordarsi).

L'importanza del roster

A prescindere dal fatto che la vostra squadra vada costruita secondo il vostro stile di gioco e gusto personale, una selezione eterogenea di personaggi è sempre una buona tattica. Cercate cioè di costruire un team quanto più vario possibile, in modo da avere giocatori abili con il tiro, altri veloci, altri ancora forti fisicamente per i contrasti. Ricordate inoltre la disposizione in campo: il capitano è sempre davanti la palla al calcio d'inizio, mentre gli altri vengono posizionati in base all'ordine di selezione. Avere quindi il vostro sprinter a fianco del capitano oppure disposto nelle retrovie può diventare un'opzione tattica non da poco.

Non sono solo scarpini

Infine l'equipaggiamento, che è molto distante dall'essere un mero set di oggetti estetici. Ogni pezzo indossabile comporta sia bonus che malus e ciò sta a significare che non sempre vestire i vostri personaggi di tutto punto sia la cosa migliore, anzi: dovrete cercate di valutare bene il miglior compromesso tra benefici e costi. Le vostre scelte si rifletteranno sulla resa in gioco, per cui non è sempre detto che aumentare troppo un attributo a scapito di un altro sia un vantaggio. L'obbiettivo deve essere quindi quello di essere in grado di bilanciare gli attributi della squadra, al fine di essere sempre reattivi e pronti.

