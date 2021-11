The Ultimate Run: Guarda la leggenda del freeski Markus Eder in azione

Nulla è impossibile per Markus Eder quando si parla di freeskiing.

L'atleta italiano è salito in cima al podio di eventi prestigiosi come il Freeride World Tour e il Nine Knights, ha vinto il titolo di Sciatore Europeo dell'Anno, e ha preso parte a numerosi video, inclusi quelli della celebre MSP Film. Ha dimostrato di poter affrontare ogni disciplina al massimo livello possibile, in ogni occasione: in strada, nei parchi, in montagna.

Ora, nel suo ultimo video, Markus mostra la sua versatilità e le sue skill in quella che è forse una delle run di sci più incredibili della storia dello sport.

“Ho sempre sognato di mostrare il mio modo di fare sci in un grande progetto all'insegna del flow,” ha affermato Markus. “Di solito prendo parte a molteplici progetti nel corso dell'anno. Ma questa volta ho pensato a cosa avrei potuto creare investendo tutte le mie energie su una singola visione, su tutto ciò per cui ho vissuto finora, ma concentrato in 10 minuti di video”.

“Grazie a condizioni meteo che capitano una sola volta nella vita nella mia regione, e una crew super determinata che ha pienamente creduto nel progetto, le stelle erano allineate e siamo riusciti a trasformare il mio sogno in realtà”, ha aggiunto.

Guarda l' Ultimate Run di Markus Eder nel video in cima alla pagina.

Il ghiacciaio nei pressi di Zermatt ha reso l'introduzione incredibile © Legs of Steel/Red Bull Content Pool

In seguito alla sua vittoria al Freeride World Tour Championship a marzo 2019, Markus ha postato il suo focus su un progetto personale in larga scala che gli permettesse di mostrare la sua versatilità su un paio di sci. Il piano era di setacciare le montagne del Südtirol, in Italia, e dell'area di Zermatt, in Svizzera, alla ricerca di spot unici in cui filmare e raccogliere il tutto in un'unica run. Ha presentato l'idea alla crew Legs of Steel , che ha subito accettato di partecipare al progetto.

“Da quel momento in poi non era più il mio progetto, era il nostro progetto,” ha aggiunto Markus. “Tutti hanno investito così tante energie e hanno creduto in me, sapevo di non poterli deludere. Non potevo farmi male”.

Fuga dal castello © Harald Wisthaler/Red Bull Content Pool Le stelle erano allineate e siamo riusciti a trasformare il mio sogno in realtà Markus Eder

Nei due anni successivi, Markus e la crew sono stati in antichi castelli, cime alpine, e anche negli impianti vicino casa sua, quelli di Klausberg. La run ha inizio sulle montagne di Zermatt, si prosegue poi a Klausberg, poi in due strade del castello di Tures, fino a un villaggio di minatori abbandonato vicino Lutago.

“Ho immaginato le linee da fare sia al castello che agli impianti da un po' di tempo,” ha aggiunto. “Mio padre è nato proprio lì, in quel castello, e a Klausberg è dove ho imparato a sciare, quindi erano due location davvero speciali per me”.

Ma nonostante le incredibili condizioni di neve e meteo, i momenti mozzafiato, la crew super appassionata, e l'assenza di infortuni, l'ambizioso progetto ha presentato non poche difficoltà, nella forma di pressione e isolamento.

Uno dei momenti più unici è nella grotta di ghiaccio © Legs of Steel/Red Bull Content Pool Il castello di Tures è in uno dei momenti conclusivi del video © Harald Wisthaler/Red Bull Content Pool

“La sfida più grande riguardava il mio essere l'unico sciatore coinvolto nel progetto”, ci ha spiegato Markus. “Ogni idea era frutto della mia mente, e la crew era di altissimo livello, il che ha posto non poco peso sulle mie spalle. Ogni linea doveva combaciare con la successiva, e un mio infortunio avrebbe fatto deragliare l'intero progetto”.

Il completamento dell'Ultimate Run è la dimostrazione delle sue capacità di altissimo livello in location e stili molto diversi tra loro. Gli sciatori professionisti, di solito, si specializzano in una singola disciplina, ma Markus ha raggiunto il massimo livello in tutte e tre le anime del freeski (street, park e backcountry). Un po' come vincere una medaglia olimpica nei 100 metri, nei 1500 metri e nella maratona da 5 km.

“Se mi dedico al backcountry per un mese, non vedo l'ora poi di fiondarmi in uno snowpark,” ha spiegato. “Mi piace praticare tutti gli stili di sci: quando mi annoio di uno, passo a un altro. Credo sia questo il segreto per mantenere tutte le mie capacità con i vari stili a un livello così alto”.