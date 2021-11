Dietro le quinte della Ultimate Run di Markus Eder

Quando mi dedico per un mese intero al backcountry, non vedo l'ora di spostarmi sul park nel mese successivo. Provare tutti gli stili di sci mi spinge a dare il massimo, quando mi annoio con uno passo all'altro. Credo sia il segreto del mantenimento di un alto livello in tutti i vari stili. Di solito, uno sciatore passa dal park al backcountry, e resta così per tutta la carriera. Ma io non riesco a far meno di shreddare nei park, lo farò per sempre.