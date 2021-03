Il nuovo Red Bull 64 Bars di Marracash nella colonna sonora di Zero

E con questa, Marracash ha mandato a casa proprio tutti. Nel nuovo Red Bull 64 Bars prodotto dal fidato Marz , che uscirà il 9 marzo qui su RedBull.com , è riuscito nell'impresa (che credevamo impossibile) di replicare non solo il livello del primo, quello con Crookers e Nic Sarno alle produzioni , ma di superarsi, addirittura.

"Pa-pa-pa-partito da zero cash": con quella smitragliata, Marra si mostra in una veste del tutto inedita. Una cosa che, credeteci, funziona dal primo secondo. È una valanga di rime perfette, urlate su una nota in stile Speranza ma senza sbavature.

Tra l’altro, lo "zero" da cui Marra è “pa-pa-pa-partito” è il tema centrale di questo nuovo freestyle che vive anche nella colonna sonora della nuova serie di Netflix , che appunto si chiama Zero . Scritta da Antonio Dikele Distefano e in uscita il 21 aprile , Zero è la storia di un ragazzo con uno straordinario superpotere: diventare invisibile. Non un supereroe, ma un eroe moderno che impara a conoscere i suoi poteri quando il Barrio, il quartiere della periferia milanese da dove voleva scappare, si trova in pericolo.

E quale storia calza di più se non quella di Marra? Un rapper che, da perfetto invisibile, figlio di siciliani trapiantati in un quartiere difficile come la Barona, da ragazzo scopre di avere il superpotere di mettere in fila le rime come nessun altro. E, sempre grazie a questa dote eccezionale, riesce a salvare non solo se stesso ma anche il rap italiano, come abbiamo visto nel lungo racconto sulla sua vita.

Se sulle prime sembrava impossibile che potesse far meglio di se stesso in questo Red Bull 64 Bars, a pensarci bene stiamo parlando di Marracash: superare se stesso ogni volta è quello che ha sempre contraddistinto il King del Rap .

Red Bull 64 Bars: Marracash prod. Crookers e Nic Sarno

«Il mio approccio, sia con questo sia con l’altro freestyle, è quello di uno sfoggio tecnico, di fare le rime che spaccano il più possibile» ci ha raccontato Marra nello Studio Mobile dopo aver registrato il pezzo. «Per me il Red Bull 64 Bars è quello, un format che riporta il rap alla sua essenza: dimostrare che sei più bravo degli altri a farlo».

«Sono in giro da parecchio» ci ha detto. «Ormai mi sono cimentato in tutti i tipi di rap. Ma il mio modo di farlo è sempre lo stesso: raccontare me stesso e quello che mi circonda. Non cerco di fare le cose troppo Pulp Fiction. Il mio è un rap vero, di strada».

In tutto questo, una bella fetta di merito va anche a Marz. La sua sinuosa base orientaleggiante fonde sensualità e pericolo, come quelle che firmava Scott Storch nel periodo d’oro di 50 Cent. Tra il produttore e Marra ormai c’è un’intesa spaventosa, culminata nel successo micidiale dell’ultimo album Persona. «Non so dire quale impatto ha avuto il disco sulla scena» ha commentato il rapper con un’umiltà che molti suoi colleghi al posto suo forse non avrebbero avuto. «Mi piace pensare che questo disco abbia aperto nuove strade nella scena. Soprattutto, che abbia reso chiaro a tutti che si può fare un rap più conscious».