L'evoluzione di Marshall Law in Tekken

Sin dalla sua prima apparizione in Tekken, Marshall Law è stato uno dei combattenti preferiti dai fan. Chiaro omaggio alla leggendaria star dei film d'azione Bruce Lee, Law è un maestro di arti marziali che ha affinato il suo stile alla perfezione nel suo dojo, che gestisce insieme ad un ristorante cinese in franchising. Sebbene non sia il combattente più affascinante del roster, Law compensa le sue mancanze con un carisma contagioso e una forza tremenda.

01 Tekken (1994)

Età: 24 anni

I giocatori hanno conosciuto Marshall Law nel primo Tekken, uscito nelle sale giochi nel 1994. Spinto da problemi finanziari, Law si iscrive al torneo King of Iron Fist insieme al suo amico Paul Phoenix, nella speranza di ottenere il premio in denaro per aprire un proprio dojo. Law era un grande combattente nel primo capitolo, dotato di una velocità invidiabile e di una serie di mosse forti, piene di jab veloci e calci a lunga distanza. Sebbene non sia mai stato confermato ufficialmente, Law sembra essere un praticante di Jeet Kune Do, una scuola di arti marziali resa popolare da Bruce Lee.

Law compensa le sue lacune con un carisma contagioso e forza bruta.

02 Tekken 2 (1995)

Età: 26 anni

In Tekken 2 Law ha realizzato il sogno di aprire un dojo tutto suo, ma non passa molto tempo prima che un misterioso malvivente faccia crollare tutto. Determinato a riconquistare l'onore del suo dojo, si iscrive nuovamente al torneo King of Iron Fist, diventando un lottatore ancora più letale, specializzato in calci che esegue con una mobilità senza pari.

03 Tekken 4 (2001)

Dopo non essere apparso in Tekken 3, Law torna in Tekken 4 © Bandai Namco Studios

Età: 48 anni

Marshall Law si è preso qualche anno di pausa dopo Tekken 2, sostituito da suo figlio Forest Law in Tekken 3 e Tekken Tag Tournament. Tuttavia, Marshall non riesce a stare a lungo a riposo: torna ufficialmente nel primo episodio della serie principale per PlayStation 2. In Tekken 4 Marshall Law si trova in una situazione difficile: la sua catena di ristoranti ha dichiarato bancarotta. Disperato, Law si rivolge ancora una volta al torneo King of Iron Fist per rimettere in sesto la sua vita.

Lo stile di combattimento di Law è ancora una volta definito dai suoi potenti calci rotanti. L'hardware più potente ha permesso agli sviluppatori di dare a Law animazioni più fluide. incarnando ancora meglio lo spirito dei film di hollywood. Le acrobazie di Law diventano più impressionanti che mai e la possibilità di interagire con gli ambienti aggiunge ulteriore profondità al suo stile.

04 Tekken 5 (2004)

Il calcio rotante tipico di Law © Bandai Namco Studios

Età: 48 anni

La serie di sfortune di Law continua in Tekken 5, che lo vede impegnato a raccogliere fondi per l'assistenza sanitaria del figlio, rimasto coinvolto in un incidente con la moto di Paul. Law torna con un set di mosse simile a quello del gioco precedente, distribuendo calci rotanti come se non fossero mai passati di moda.

05 Tekken 6 (2007)

Law diventa sempre più dettagliato © Bandai Namco Studios

Età: 49

Il passaggio alla nuova generazione di console, ovvero PlayStation 3 e Xbox 360, permette a Law di arricchirsi di molti dettagli. Mentre i giocatori si sforzano di non venir distratti dal sudore che luccica sul torso a brandelli di Law, il lottatore gira intorno ai suoi avversari con combo fulminee.

06 Tekken 7 (2015)

Età: 49

Saltando a un'altra generazione, la serie Tekken arriva su PS4 e Xbox One più di due anni dopo l'uscita nelle sale giochi giapponesi. Dopo un'attesa così lunga per un nuovo Tekken, i fan di Law sono stati felici di vedere il leggendario drago tornare nel roster. Il set di mosse del combattente viene perfezionato ulteriormente, con l'introduzione di Rage Arts e Power Crush.

Le meccaniche di gioco di Law sono in continua evoluzione, senza diventare contorte.

07 Tekken 8 (2024)

La frenesia del nunchaku di Law © Bandai Namco Studios

Età: 50 anni (stimata)

Quest'anno Marshall è tornato a dettare legge ancora una volta nell'atteso Tekken 8. In precedenza Law poteva sfoderare i suoi nunchaku solo per le mosse speciali, ma Tekken 8 ha segnato la prima volta in cui le armi da mischia sono state incorporate nel suo set di mosse normali. La sua Rage Art è Fate of the Dragon, che lo vede scatenare una raffica letale di colpi con il nunchaku.

In generale, la sua difesa è forte e attenua la punibilità delle sue combo. Dato il suo stile di combattimento relativamente semplicistico, Law è un ottimo personaggio iniziale, che permette ai giocatori di padroneggiare le basi con un lottatore in grado di diventare anche molto profondo.

Law è ancora forte dopo tre decenni © Bandai Namco Studios

In tre decenni di apparizioni, Marshall Law si è affermato come una colonna portante della serie Tekken. La sua storia lo descrive come un uomo che supera costantemente le avversità per raggiungere la grandezza, mentre le sue meccaniche di gioco si evolvono costantemente senza diventare contorte. Con Law ormai presumibilmente vicino ai 50 anni, sembra solo una questione di tempo prima che suo figlio Forest prenda di nuovo il testimone dal padre, ma dovremo aspettare i prossimi giochi (o forse il DLC di Tekken 8?) per scoprirlo.