Sono passati cinque anni da quando Insomniac Games ha pubblicato Marvel's Spider-Man , non solo uno dei migliori giochi di supereroi, ma anche uno dei migliori titoli per PS4 di sempre . Poi nel 2020 Miles Morales ha preso il posto di Peter Parker in uno spin(n) off e ora il duo di Spidey condivide lo schermo per la prima volta nel sequel esclusivo per PlayStation 5 , affrontando alcuni dei cattivi Marvel più popolari di sempre. Scopriamo assieme tutto quello che bisogna sapere su Marvel's Spider-Man 2 .

01 Due ragni sullo stesso filo

Marvel's Spider-Man 2 non ci mette molto a partire: dopo una breve sequenza introduttiva, l'avventura open-world vi getta subito nell'azione con un' avvincente boss fight contro Flint Marko, meglio conosciuto come Sandman , mentre manda in rovina mezza Manhattan.

Marvel's Spider-Man 2 inizia direttamente con un'impressionante boss fight. © Marvel / Insomniac Games

Il gioco di supereroi mette subito in chiaro che per 30 ore circa offrirà azione aerea a non finire. In alcuni momenti sembra di essere davanti a un blockbuster del MCU e spesso vi farà cadere la mascella dalla spettacolarità. ma Sandman è solo una piccola parte della storia che vi aspetta nel gioco per PS5 dato che anche Kraven il Cacciatore e Venom hanno un ruolo centrale nel corso della variegata campagna.

Kraven il cacciatore Nome reale Il vero nome di Kraven è Sergei Dimitri Symostivych Kravinoff. Una vecchia conoscenza Il personaggio ha fatto il suo debutto nel 1964 nel fumetto "The Amazing Spider-Man n. 15".

02 Doppio Spidey, doppio divertimento

Finora Peter Park e Miles Morales hanno potuto mostrarsi in due esperienze diverse, ma la coppia appare finalmente unita in Marvel's Spider-Man 2. È possibile passare da un personaggio all'altro in qualsiasi momento, al di fuori delle missioni principali , quasi come succede in GTA 5. Una funzione che risulta estremamente pratica, dato che entrambi gli Spider-Man hanno le proprie abilità e quindi giocano in modo molto diverso.

Ci sono anche molte tute alternative da collezionare © Marvel / Insomniac Games

Per far sì che nessuna delle due parti sia anche solo lontanamente noiosa, lo sviluppatore Insomniac Games ha assegnato a entrambi i supereroi compiti secondari e attività su misura. Tra le altre cose, Peter Parker può andare in missioni di ricerca, mentre Miles Morales è in grado di rintracciare i nascondigli del Prowler con la sua tuta.

In giro per il mondo con "Spider-Man": Il freerunner e "Uomo Ragno in carne e ossa " Jason Paul vi porta in luoghi incredibili in tutto il mondo.

13 min Jason Paul’s Wild Ride Pro freerunner Jason Paul and friends head to Germany’s Mammut roller coaster for a unique parkour session.

03 Tante cose da fare

Un'altra caratteristica particolare del gioco è che ognuna delle attività secondarie offre una meccanica unica, come enigmi e idee fresche . In termini di varietà, Marvel's Spider-Man 2 rivaleggia senza dubbio con i migliori giochi open-world in circolazione. A volte vi ritroverete a combinare gli atomi di piante geneticamente modificate, mentre altre ad inseguire gli Spider-Bot nascosti o a fotografare scorci di New York.

La varietà delle missioni secondarie è davvero sorprendente. © Marvel / Insonmniac Games

Naturalmente non mancano i crimini quotidiani e alcuni compiti di raccolta che entrambi i simpatici ragni di quartiere devono affrontare. Le missioni secondarie rendono vivo questo mondo di gioco tecnicamente impressionante ed estremamente vario , rappresentando un piacevole intermezzo tra le intense battaglie della campagna.

Costumi di Marvel's Spider-Man 2 65... ... Questa volta ci sono diversi costumi da collezionare per Peter e Miles. 4... ... varianti della maggior parte dei costumi, che differiscono solo per il colore.

04 Combattere o nascondersi

Il sistema di combattimento è la linfa vitale di Marvel's Spider-Man 2. Infatti, come nei predecessori, gli scontri costituiscono gran parte del gameplay, ma a questo giro Peter e Miles hanno alcune nuove mosse che rendono le battaglie ancora più varie. All'inizio del gioco Peter utilizza principalmente la tecnologia moderna e i gadget , mentre Miles si affida maggiormente alla sua agilità e ai suoi poteri elettrici . I ragni utilizzano combo di attacchi rapidi per attaccare gli avversari, schivare al momento giusto o parare gli attacchi nemici con un tempismo perfetto.

I combattimenti tattici sono una gioia per gli occhi. © Marvel / Insomniac Games

Una novità molto gradita è che entrambi i ragni possono essere equipaggiati con quattro attacchi speciali ciascuno , che potete scatenare in combinazione con il tasto L1. Tuttavia, per evitare che questi potenti attacchi distruggano tutto, non potrete usarli sempre. In combinazione con un massimo di quattro gadget tecnici , il complesso sistema di combattimento non solo è estremamente vario, ma anche piacevolmente tattico.

Potrete potenziare gadget, abilità e molto altro in un totale di tre alberi dei talenti e alberi di potenziamento aggiuntivi . Ma se non volete affrontare la superiorità del nemico in un combattimento, potete persino scegliere l' approccio furtivo e passare inosservati su soffitti e pareti.

Senza farsi notare, Spidey decima gli scagnozzi di Kraven. © Marvel / Insomniac Games

Durata di Marvel's Spider-Man 2 Quanto dura la storia principale? Sarai impegnato per circa 15-20 ore. Durata del gioco incluse le attività secondarie Includendo le attività secondarie, il gioco richiede circa 25-35 ore per essere completato.

La nostra trasmissione "Diggin' in the Carts " mette in luce il trionfo della musica giapponese dei videogiochi, dalle chiptunes all'era dei 32 bit.

15 min The rise of VGM

05 Fuochi d'artificio a non finire

Nella somma delle sue parti, Marvel's Spider-Man 2 è un gioco d'azione impressionante che si basa sui punti di forza dei suoi predecessori e li integra con nuove possibilità. In particolare, la varietà del gameplay è sbalorditiva , perché il gioco continua a reinventare se stesso lanciando al giocatore un sacco di opzioni tra cui scegliere. Ogni volta che penserete di aver visto tutto, arriverà un nuovo elemento di gioco che vi regalerà una boccata d'aria fresca.

La grafica e il sonoro di Marvel's Spider-Man 2 sono da urlo. © Marvel / Insonmniac Games In una missione secondaria proverete a diventare DJ © Marvel / Insomniac Games

Insomniac Games è riuscita nel difficile compito di creare uno dei giochi open-world più vari in circolazione. Grazie alla storia appassionante, ai combattimenti intensi e alla tecnologia impressionante, il titolo esclusivo per PS5 entra di diritto nell'elenco dei migliori giochi del 2023 .