Masamasa: il track by track del nuovo EP

Domenica 12 settembre - Napoli @ Suo.Na Festival - Ex Base Nato with Margherita Vicario

Sabato 28 agosto - Servigliano (FM) @ No Sound Urban Fest - with Ernia

Punto Debole l’ho scritta in 20 minuti, ero stanchissimo e venivo da giorni molto intensi. Ricordo di aver detto a Danny (Winniedeputa) che, avendo cantato troppo nei giorni precedenti, pensavo di aver dato tutto. Non riuscivo ad uscire dal bad-trip. Dopo varie prove, per fissare un’idea ho cominciato a cantare sul beat un brano di Pino Daniele che mi suonava in testa da giorni e Danny, finito di registrare, mi ha convinto a farlo diventare il campione del bridge del brano: si è aperto un mondo.

Ah, altra chicca: la seconda strofa è fuori tempo. Io l’avevo registrata in maniera totalmente diversa ma quando Danny ha aperto il progetto ha trovato le voci spostate. Assurdo come suoni meglio così!

