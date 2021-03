è fuori, così che tutti possano goderne. 15 tracce, 15 titoli, tutti rigorosamente in caps lock e con dentro nomi illustri, da

E così, con un lungo messaggione su WhatsApp (dai, mica poteva mandare una mail Massimo Pericolo), Alessandro Vanetti è andato un pochino più a fondo del lapidario titolo dei pezzi prodotti da Crookers . E quello che ne è uscito è la riconferma della sensibilità spaventosa di un artista che non si è mai considerato tale, forse per senso di colpa o per un rarissimo caso di umiltà.