Matt Jones sta spingendo i limiti di ciò che è umanamente possibile in bici

La mountain bike freestyle ha visto spingere i limiti oltre ogni immaginazione - aggiungendo un'altra rotazione qui, una combo là - e trick che in precedenza erano appannaggio dei videogiochi. E per essere davvero innovativo al giorno d'oggi non è più sufficiente ripetere i trick già fatti - raddoppiando o triplicandolo magari - o lanciare un barspin in tempo. Trick mai visti prima richiedono ai riders di pensare fuori dagli schemi, unendo la creatività alla determinazione di portarlo a termine, anche se ciò richiede mesi di pratica e centinaia di tentativi falliti.

Volevo gettare la spugna un paio di volte perché ho pensato quando lo chiuderò davvero?

Quindi, quando arriva un progetto in cui l'atleta sta tentando non uno, ma due trick per la prima volta al mondo, i fan si siedono e i colleghi prendono nota. Così l'ultima serie dell'atleta britannico di mountain bike slopestyle Matt Jones per Red Bull TV, Design and Conquer , realizzata in collaborazione con Ford, fa proprio questo, mostrando le ore di dedizione, dolore e sofferenza che si impiegano nel tentare trick inediti su un percorso costruito su misura nel Devon, nel sud-ovest dell'Inghilterra.

Matt carica la bici sul Ford Ranger Raptor © Dave Mackison

Se non l'hai ancora visto, in cima a questa pagina trovi il primo episodio della serie in quattro puntate. Puoi guardare tutti e quattro gli episodi qui . Continuando a leggere, scoprirai perché questa è stata la cosa più difficile - mentalmente e fisicamente - che Matt abbia mai realizzato.

Dopo la serie Frames of Mind questo è un gradito ritorno © Eisa Bakos

Congratulazioni per questa nuova serie epica, Matt. Qual è stata l'ispirazione per il progetto?

Penso sempre alle idee di ciò che è possibile fare su una bici, ma di solito le mie idee scompaiono non appena vengono perché so che non c'è il salto perfetto là fuori per realizzarle. È nata l'opportunità di costruire un percorso, il che significa che potevo pensare a qualcosa di diverso dai normali trick slopestyle e provare alcuni trick da sogno, portando il mio sport al livello successivo. Entrambi di quelli che sto provando sono stati nella mia testa da Frames of Mind, quindi per almeno tre anni.

Matt era nervoso perché pensava che qualcun altro pensasse ai suoi trick © Eisa Bakos

Cosa ti ha impedito di provarli prima?

Volevo davvero mettere in piedi una produzione adeguata e non farli diventare semplici clip di Instagram. Le stelle si sono allineate e ho pensato che ora fosse il momento di allenarsi e realizzarlo, specialmente il gainer, uno dei due trick. Questa è un'idea che avevo da tempo e sapevo che dovevo solo darle il via. Ero paranoico perché pensavo che qualcuno mi avrebbe anticipato nel farli. Il Gainer è un trick slopestyle che chiunque avrebbe potuto provare, soprattutto perché si tratta di un drop in un atterraggio. Non posso credere che nessuno l'abbia fatto, ma poi di nuovo mi sono dovuto ricredere perché chiuderlo è stato molto difficile, rispetto a quello pensavo prima.

È la prima volta che hai portato la bici in piscina per esercitarti?

Sì, al 100 percento. La piscina è stata di grande aiuto. Mi ha fatto capire che potevo capovolgermi all'indietro mentre mi spostavo in avanti, mettere i piedi sui pedali e afferrare una presa, ma aggiungendo il peso della bici e il fatto che dovevo effettivamente correre e far oscillare la bici dal lato.

Kriss Kyle, Matt e Jono sul wallride di Unit 23 © Dave Mackison 01 / 09

Ho fatto tanta pratica sul gainer. Mi sono preso tutto il mese di agosto e lo facevo ogni giorno, cambiando l'altezza delle impalcature, con il mio airbag, cercando di capire come farlo funzionare. Non ne ho atterrato uno finché non sono andato nel Devon. Ho preso il mio airbag, ne ho tirato uno lì e poi l'ho fatto il giorno successivo senza gonfiabile. L'ho fatto solo una volta e probabilmente non lo farò mai più.

Jono (al ceontro) si è unito con Matt e Gee Atherton al Dyfi Bike Park © Dave Mackison

Tuo fratello, Jono, è stato al tuo fianco per tutto il tempo. È stato di aiuto?

È stato davvero fantastico. Molte persone possono immergersi in queste cose e offrire consigli, ma avere qualcuno che lo ha visto dall'inizio è di grande aiuto. È bello avere qualcuno che lo vede in un modo molto simile a me. O a volte in un modo diverso, il che è altrettanto un vantaggio: ottenere quella seconda opinione ti apre la mente. E comunque ha avuto più fiducia di me per la maggior parte del tempo.

Kriss Kyle mostra a Matt il suo spot, lo Unit 23 © Dave Mackison

La serie ti ha anche visto girare con Gee Atherton e Kriss Kyle per avere qualche consiglio. Hai già guidato con loro?

Sì, ma non ho mai visto Kriss [Kyle] girare nello Unit [23]. È la sua seconda casa - ha persino vissuto lì per anni nel parco. Quello era il livello successivo; lì è irreale. Ho sempre pensato che fosse un piacere vedere le persone fare i loro salti locali su una mountain bike, ma vedere Kriss in azione in quel posto mi ha lasciato senza fiato: è stato davvero pazzesco.

Matt allo Unit 23 © Eisa Bakos

Kyle ti ha ispirato in modo creativo con il body slide?

È dannatamente difficile. Non ha funzionato esattamente come avevo programmato: la quantità di attrito con tutto il peso del tuo corpo e della tua bici è ridicola. Non è stato semplice, ma sono riuscito a fare tutto il giro del muro.

Gee Atherton spiega come fa a sentirsi bene nelle situazioni difficili © Dave Mackison

Che consigli ti ha dato Atherton per restare forte mentalmente?

Sembra un cliché, ma credere di poter superare la paura e il dubbio in qualsiasi momento della vita significa che puoi farlo di nuovo. È così che Gee Atherton ripercorre le sfide affrontate per vincere le gare, sapendo che ha vinto quelle gare. È molto interessante.

Avevo un sacco di dubbi perché non avevo mai visto fare un sacco di questi trucchi. Dovevo credere nella mia visione: se pensavo a loro e li visualizzavo funzionanti, era possibile. Tutto ciò ha richiesto più perseveranza di quanto pensassi, il che lo fa sembrare più una vittoria, ma ha anche richiesto così tanto tempo che ci sono molti trick che sono sfuggiti a quella modifica che dovrò inserire in un'altra volta. Ad ogni modo, sono entusiasta di mettere due nuovi trucchi super creativi in ​​un video.

Il filming ha richiesto a Matt sforzo mentale e fisico © Eias Bakos

È stato molto più difficile, mentalmente e fisicamente, rispetto a Frames of Mind?

Sì, è diventato un video di mountain bike meno completo e più un esperimento per capire come fare queste cose che avevo pensato. Avere la serie del dietro le quinte ha reso tutto più difficile perché avevo pianificato "farò questo, questo e questo" dall'inizio. Dovevo farlo: non c'era modo di cambiare il mio piano o inventare qualcosa di diverso. Ho dovuto mantenere la mia promessa e questa è una buona lezione imparata - a volte non è così facile come dirlo, ma ci sono riuscito.

Posso fare un double flip la mattina © Eisa Bakos

Il tuo corpo ne ha subite un bel po'. Come ti prepari a simili botte?

Mi sono ricordato da Frames of Mind che puoi fare tutti i calcoli e previsioni, ma se non succede prima, forse succederà dopo. Cerco solo di essere paziente, accettare le botte, sapendo che poi serviranno, non lasciando che la frustrazione ti faccia smettere. Ho pensato di gettare la spugna un paio di volte perché mi sono detto, "Quando succederà davvero?". Ogni volta pensavo di avere la velocità o una rotazione perfetta e poi qualcosa andava storto. Una bella lezione.

Per fare l'hitching post trick bisogna unire la concentrazione di un funambolo con l'impegno di un saltatore

L'hitching post trick è una mossa stranamente tecnica. Posso impegnarmi per un double flip per prima cosa al mattino, perché devo solo dire a me stesso "fallo". Ma questo non è quel genere di cose. Bisogna unire la concentrazione di un funambolo con l'impegno di un saltatore. Non sai se sta arrivando però - è uno strano equilibrio di impegno e concentrazione che non ho mai dovuto mettere insieme in un unico trick.

Quando è successo, è successo. Durante l'esecuzione era tutto ok, meno invece il risultato finale, ma l'obiettivo era ritrovarsi nella posizione di provare un front flip. È stato abbastanza difficile da accettare, lottare con la prima metà del trick, che non è nemmeno il pezzo grosso: il capovolgimento frontale era il nuovo pezzo del trick. Ci sono 350 tentativi sulla fotocamera e ne avrei fatti un'altra centinaia.

Ci sono voluti due viaggi verso la pista per ottenere l'hitching post trick. Hai sentito una pressione maggiore durante l'ultimo viaggio nel Devon?

Ho sempre saputo che sarebbe successo, ma onestamente pensavo che non ci fosse abbastanza tempo - pensavo che avrei analizzato le migliaia di riprese prima. Le riprese in inverno hanno ridotto il numero di tentativi che potevo fare in una giornata: con quell'argilla fangosa dovevo pulire la bici, le scarpe, le gomme per ogni singolo tentativo. Ho perso la fiducia in esso, ma non ho perso la perseveranza: sapevo che sarebbe successo.

Durante quel viaggio ho pensato che sarei andato avanti nel 2021. Quando è arrivato, è arrivato in un modo davvero strano. Di solito facevo uno o due salti mortali in una giornata intera di tentativi e poi all'improvviso ne facevo sei di fila. Qualcosa è veramente scattato. È uno strano trick, non credo che lo farò mai più e nessuno se ne preoccuperà mai.

Ho esaurito il tempo per il 720 no hander to barspin, ma ho detto che lo avrei fatto e lo farò

Pensi che proverai di nuovo in una competizione o in un video?

Si, mi piacerebbe fare il gainer in una competizione. È una sensazione così folle salire su una bicicletta alla cieca a testa in giù senza mani o piedi.

C'era un trucco che non ha funzionato: il 720. È ancora in programma?