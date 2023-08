Le 5 cose che devi sapere su Max Verstappen

A trarre in inganno è il fatto che sia letteralmente cresciuto nel paddock della Formula 1. Perché no, Max Verstappen - nonostante conquisti vittorie in F1 sin dal 2016 - non è uno dei piloti più avanti con gli anni nel Circus più veloce del mondo. L'olandese, 26 anni anni nel 2023, è semplicemente uno dei talenti generazionali in grado di segnare un'era dello sport in cui competono. Ecco dunque perché è bene conoscere queste cinque curiosità sull'olandese volante.

01 Sta riscrivendo il libro dei record della F1

Messo sotto contratto dal Red Bull Junior Team nell'agosto 2014, Max ha debuttato in F1 con la Toro Rosso - ora AlphaTauri - nelle prove libere del Gran Premio del Giappone 2014, all'età di 17 anni e tre giorni, diventando così il pilota più giovane ad avere mai partecipato a un weekend di gara di Formula 1. Non solo: è stato il più giovane pilota di tutti i tempi a prendere parte a un GP vero e proprio, schierandosi sulla griglia di partenza del Gran Premio d'Australia 2015 a 17 anni e 166 giorni. Non basta: due settimane dopo, infatti, è diventato il più giovane pilota di sempre a ottenere punti nel campionato del mondo (17 anni e 180 giorni), classificandosi 7° al Gran Premio di Malesia.

Un anno dopo, in occasione del GP di Spagna 2016, ha ottenuto la sua prima vittoria in F1 nella gara che lo ha visto debuttare con Red Bull Racing. Si tratta di un altro record? Certamente, dato che all'età di 18 anni e 228 giorni non solo nessuno era mai riuscito a salire sul gradino più alto del podio, ma addirittura nessuno era riuscito a conquistare un podio. L'exploit di cui si è reso protagonista in Spagna lo ha reso anche il più giovane pilota a guidare una gara di F1, mentre si è dovuto attendere fino al Gran Premio del Brasile 2016 per vederlo diventare il più giovane pilota a stabilire un giro veloce all'età di 19 anni e 44 giorni. Infine, Max è stato anche il più giovane pilota di sempre a stabilire un Grand Chelem: in occasione del GP d'Austria 2021, all'età di 23 anni e 277 giorni, l'olandese ha infatti conquistato pole, vittoria e giro più veloce in gara guidando il GP dal primo all'ultimo giro.

02 Una striscia vincente

Nella stagione in cui ha debuttato nel Campionato Europeo F3 nel 2014, Max ha vinto sette gare con il Van Amersfoort Racing ed è stato subito messo sotto contratto da Helmut Marko per il Red Bull Junior Team. A distanza di quasi un decennio dal suo, Max è reduce da una brillante serie di otto vittorie consecutive in F1: l'olandese sbarca a Zandvoort con alle spalle tre vittorie sul suo circuito di casa, ed è il favorito d'obbligo per vincere il Gran Premio d'Olanda del 2023 ed eguagliare così il record - appartenente a Sebastian Vettel - di nove vittorie consecutive nel Campionato del Mondo di Formula 1.

03 Suo padre è stato il pilota olandese di maggior successo in F1...

... ma ora non è più così proprio per colpa - o meglio, per merito - di Max. Il padre dell'olandese è Jos "The Boss" Verstappen, che è stato compagno di squadra di Michael Schumacher alla Benetton e che ha corso in Formula 1 per otto anni, ottenendo due podi e un... miracolo: in molti ricordano infatti la sua fortunosa fuga dall'incendio scoppiato durante il suo pit stop durante il GP di Germania 1994. In realtà, anche la madre di Max, Sophie Kumpen, è stata una pilota di successo: ha corso nelle serie inferiori contro Jenson Button, Giancarlo Fisichella e persino contro un giovane Christian Horner.

Anche quando era un pilota di F1 in attività Jos spendeva il proprio tempo libero insegnando a Max i rudimenti delle corse, coltivando il suo talento fin dall'età di quattro anni e agendo come suo maestro, manager e capo meccanico. Si unì a Richard Pex, comprò un camper e partì con Max, Richard e i suoi tre figli Yard, Jorrit e Stan per gareggiare in Italia, terra di karting. "Siamo andati ovunque insieme", racconta Jos, "e siamo diventati sempre più professionali. Mettevamo a punto i motori per creare un banco di prova e poi facevamo continuamente avanti e indietro dall'Italia, la Mecca del karting, per comprare l'attrezzatura". I ragazzi di Pex sono ancora oggi tra i migliori amici di Max.

04 È una stella anche nel mondo delle corse virtuali

Lontano dall'abitacolo della F1 e dal simulatore del quartier generale di Oracle Red Bull Racing a Milton Keynes, Max si diverte a giocare e a partecipare a gare di e-sport nel gioco ufficiale di Formula 1 e sul simulatore professionale iRacing. In collaborazione con i primi campioni del mondo di iRacing, il Team Redline, ha vinto la Virtual Le Mans Series nel 2019 e ha ottenuto una vittoria alla Virtual 24 Hours of Spa dividendo l'abitacolo virtuale con Lando Norris.

05 Ha cinque Gran Premi e mezzo di casa...

... e li ha vinti tutti. Anche se gareggia con licenza olandese, Max è nato il 30 settembre 1997 a Hasselt, in Belgio, e ha la doppia nazionalità olandese e belga. Di conseguenza, sia il Gran Premio d'Olanda che quello del Belgio sono gare di casa per il Campione del Mondo, che ha vinto due volte a Zandvoort in F1 e tre volte a Spa. Vivendo a Monaco e avendo trascorso gran parte della sua infanzia nel Principato, anche quello di Montecarlo - vinto da Max sia nel 2021 che nel 2023 - può essere considerato un suo Gran Premio di casa.

Oracle Red Bull Racing gareggia inoltre la bandiera austriaca, il che significa che anche il Red Bull Ring sia una seconda casa per l'ex Red Bull Junior Team e che quindi si sia di fronte a un'altra... gara "di casa". Max ha trionfato cinque volte a Spielberg, vincendo quattro Gran Premi d'Austria e un Gran Premio della Stiria nel 2021. Ma la Red Bull Racing ha sede a Milton Keynes nel Regno Unito, e ciò rende dunque il Gran Premio di Gran Bretagna una gara di casa non ufficiale per la squadra, che ha avuto modo di festeggiare la vittoria grazie al successo ottenuto da Max nella prima parte della stagione 2023. E la gara "mezza"? Beh, è merito della dolce metà di Max, Kelly Piquet, che è figlia del campione del mondo di F1 brasiliano Nelson Piquet. Inutile dire che l'olandese abbia già vinto anche oltreoceano: a San Paolo, Max è salito sul gradino più alto del podio nel corso dell'edizione 2019.

06 Bonus fact:

Il suo cibo preferito è la zuppa di pomodoro.

Scopri di più sul pilota olandese ascoltando l'episodio Becoming Max Verstappen del podcast Beyond the Ordinary .