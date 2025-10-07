F1
Come Max Verstappen potrebbe vincere il suo 5° titolo in F1
Max Verstappen e Oracle Red Bull Racing hanno mostrato un ottimo stato di forma dopo la pausa estiva della F1. Basterà questo a permettere all'olandese di vincere il suo 5° titolo piloti?
© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool
Siamo ormai entrati nella seconda parte della stagione 2025 di Formula 1. Con 6 Gran Premi - e tre Sprint Race - ancora da disputare, la seconda metà di questo Campionato del Mondo di F1 è decisamente entrata nel vivo. Con il titolo costruttori già matematicamente assegnato alla McLaren, che nel fine settimana di Singapore ha conquistato il 10° Mondiale Costruttori della sua storia, i giochi restano ancora aperti solo per il titolo piloti. Quello che Max Verstappen, alla guida della sua Red Bull RB21, punta a ottenere per la quinta volta in carriera.
01
Max dovrebbe continuare a sfruttare l'ottimo momento di forma suo e della RB21
Dopo essere arrivato secondo nel Gran Premio d'Olanda nella prima gara dopo la pausa, Max ha letteralmente dominato le due gare successive. Al successo ottenuto a Monza ha fatto seguito quello centrato a Baku, dove l'olandese ha addirittura conquistato il 6° Grande Slam della sua carriera. Forte di uno svantaggio in classifica ridotto a 69 punti, Verstappen si è presentato alla vigilia del Singapore con il chiaro intento di mantenere aperto qualsiasi discorso iridato. Tra i muretti di Marina Bay, dove l'olandese e la monoposto di Milton Keynes non hanno mai brillato particolarmente nel corso delle ultime stagioni, il #1 è riuscito a mettersi dietro entrambe le McLaren rosicchiando così qualche altro punticino su Oscar Piastri e Lando Norris.
Con 63 punti di distacco nei confronti dell'australiano della McLaren, Max Verstappen è consapevole di essere chiamato a un'impresa tutt'altro che facile. Per sua fortuna, il #1 potrà contare sul supporto di una fida alleata: la Red Bull RB21, tornata a essere in grandissimo spolvero grazie ai recenti pacchetti di aggiornamenti aerodinamici introdotti a Monza e a Singapore, permette infatti a Verstappen di mantenere vive le speranze di titolo. Il vantaggio prestazionale delle McLaren MCL39 sulla concorrenza sembra essersi assottigliato dall'inizio dell'anno, e non solo Red Bull ma anche Mercedes pare abbiano guadagnato terreno nei confronti delle monoposto di Woking. Per Max Verstappen questo potrà essere un ulteriore vantaggio: inserire tra sé e le due McLaren altre auto - come le W16 di George Russell e Andrea Kimi Antonelli, per esempio - potrebbe consentirgli di avvicinarsi alla coppia di testa con maggiore rapidità.
02
Cosa abbiamo imparato dall'avventura di Max in GT3
Nelle ultime settimane Max Verstappen si è dedicato anche a gare diverse dai Gran Premi di Formula 1. L'olandese, in coppia con Chris Lulham, tra i GP di Azerbaijan e Singapore ha infatti corso - e vinto - una gara NLS al Nürburgring Nordschleife al volante di una Ferrari 296 GT3.
Il successo ottenuto tra le curve dell'inferno verde non fa che sottolineare l'ottimo stato di forma dell'olandese in questo momento, ed è certamente un buon segno in vista di un finale di stagione che si preannuncia particolarmente intenso e combattuto.
Verstappen, che per avere concrete chance di vittoria dovrà guadagnare in media oltre 10 punti a weekend di gara nei confronti di Oscar Piastri, continuerà a spingere al massimo fino all'ultimo giro del Gran Premio di Abu Dhabi nel tentativo di conquistare il suo quinto titolo mondiale consecutivo.
03
I prossimi appuntamenti della Formula 1
La Formula 1 si prepara ad affrontare ora una serie di trasferte ben lontane dall'Europa. Il Circus farà prima tappa nel continente americano, per poi tornare in Medio Oriente in occasione degli ultimi due appuntamenti stagionali. Ecco quando e dove si correranno gli ultimi 6 fine settimana di gara del Campionato del Mondo 2025 di F1.
- Gran Premio degli Stati Uniti | 17-19 ottobre | weekend Sprint
- Gran Premio del Messico | 24-26 ottobre
- Gran Premio del Brasile | 07-09 novembre | weekend Sprint
- Gran Premio di Las Vegas | 21-23 novembre
- Gran Premio del Qatar | 28-30 novembre | weekend Sprint
- Gran Premio di Abu Dhabi | 5-7 dicembre
04
La classifica del Campionato Piloti dopo il GP Singapore
Dopo il Gran Premio di Singapore, la top five del campionato piloti è la seguente:
- Oscar Piastri - McLaren - 336 punti
- Lando Norris - Mclaren - 314 punti
- Max Verstappen - Red Bull - 273 punti
- George Russell - Mercedes - 237 punti
- Charles Leclerc - Ferrari - 173 punti