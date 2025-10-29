© Getty Images / Red Bull Content Pool
F1
Max Verstappen può diventare Campione del Mondo di F1 nel 2025?
Dopo avere massimizzato il risultato nel difficile weekend del Messico, Max Verstappen è ancora in lotta per vincere il Mondiale Piloti di F1. A poche gare dalla fine, ecco dove può cambiare le cose.
Le cose possono cambiare molto velocemente nella classifica del Mondiale di Formula 1. Solo poche settimane fa, il Campionato Piloti sembrava essersi ridotto a una corsa a due tra Lando Norris e Oscar Piastri, i piloti della McLaren. Tuttavia, dopo alcune prestazioni straordinarie e un gran numero di punti iridati conquistati, Max Verstappen è tornato prepotentemente in lizza per aggiudicarsi il titolo di campione del mondo. Al termine di questa stagione 2025 mancano però solamente poche gare: il #1, se vorrà davvero mettere le mani sul quinto Mondiale Piloti della sua carriera, non potrà permettersi di commettere neppure un errore.
Ad Austin, in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti, Verstappen è sembrato inarrestabile. L'olandese non solo ha conquistato la pole position tanto nelle Qualifiche Sprint quanto nelle Qualifiche vere e proprie, ma ha ottenuto la vittoria sia nella Sprint Race del sabato sia nel GP della domenica. In Messico, tuttavia, le cose sono state più difficili per lui e per Oracle Red Bull Racing. Scattato dalla quinta posizione in griglia, il #1 ha lottato per tutti i 71 giri di gara prima di chiudere il GP al 3° posto alle spalle di Lando Norris e Charles Leclerc. Verstappen, consapevole del fatto che il weekend messicano sia stato tutt'altro che facile per lui e per il suo team, ha saggiamente deciso di vedere il bicchiere mezzo pieno: l'olandese ha infatti ulteriormente diminuito il proprio distacco dalla vetta della classifica piloti, passando da -40 a -36 e rimanendo così agganciato al treno della lotta iridata. "È stata una gara impegnativa. In un weekend difficile, riuscire a salire sul podio per noi è un grande risultato", ha dichiarato Verstappen. Guardando alla prossima gara, ha detto: "Abbiamo ancora molto lavoro da fare, nel complesso non è stato un buon weekend. La terza posizione è buona, ma dobbiamo vincere per avere una possibilità. Analizzeremo tutto e vedremo dove possiamo migliorare".
Come accennato poche righe più sopra, in Messico Verstappen è riuscito a ridurre ulteriormente il distacco dai leader del campionato. Davanti a tutti c'è ora Lando Norris, che ha conquistato la prima posizione in classifica strappandola dalle mani di Oscar Piastri, mentre l'olandese insegue al 3° posto.
01
Classifica attuale dei piloti di F1
- Lando Norris - McLaren | 357
- Oscar Piastri - McLaren | 356
- Max Verstappen - Red Bull Racing | 321
"Non importa cosa fanno le McLaren. Sta a noi essere perfetti fino alla fine della stagione", ha dichiarato Verstappen ai media. Ma dove potrà decidersi effettivamente il Campionato del Mondo 2025 di Formula 1? Scopriamolo insieme.
02
Le ultime quattro gare del calendario 2025 di F1
- Gran Premio del Brasile, San Paolo: 7-9 novembre | format Sprint
- Gran Premio di Las Vegas, Las Vegas: 20-22 novembre
- Gran Premio del Qatar, Losail: 28-30 novembre | format Sprint
- Gran Premio di Abu Dhabi, Yas Marina: 5-7 dicembre
Gran Premio di San Paolo: la prossima prova di forza
Sebbene Verstappen abbia vinto gli ultimi due Gran Premi di San Paolo in Brasile, si tratta di una gara tradizionalmente imprevedibile. Un ruolo da protagonista potrebbe giocarlo, ancora una volta, il meteo: non è raro infatti che la pioggia colpisca a più riprese il circuito di Interlagos, inserendo nell'equazione una variabile difficile da controllare e in grado di riscrivere completamente la storia di una gara. Ricordate cos'è accaduto nell'edizione 2024 della corsa? Ecco. Un ulteriore elemento da tenere in considerazione sarà poi la presenza del format Sprint: in Brasile, così come in Qatar poche settimane più tardi, i punti totali in palio non saranno "solamente" 25 ma addirittura 33.
Gran Premio di Las Vegas: bei ricordi
Dopo avere fatto tappa in Brasile, il Circus della Formula 1 si sposterà a Las Vegas nel weekend del 23 novembre. È difficile fare delle previsioni basandosi sull'esito delle precedenti edizioni della corsa - su questo circuito si è corso solamente due volte nella storia della F1 - ma nel 2023 è stato proprio Max Verstappen a centrare il successo nella "Città del Peccato". Se l'olandese dovesse riuscire ad arrivare a 10-20 punti di distacco dal leader del leader alla fine di questo weekend, allora avrà ancora delle ottime possibilità di vincere il suo quinto campionato.
Gran Premio del Qatar: una lotta serrata
Il penultimo Gran Premio del calendario 2025 di F1 sarà quello del Qatar. Nel weekend del 30 novembre, in un fine settimana nuovamente caratterizzato dal format Sprint, Verstappen dovrà dare tutto per allungare la sua striscia positiva sull'asfalto di Lusail: è stato infatti l'olandese a vincere le edizioni 2023 e 2024 della corsa, dimostrando come lui e la sua Red Bull si trovino particolarmente a loro agio tra i curvoni veloci del tracciato arabo. Il #1 dovrà però vedersela con entrambe le McLaren: le monoposto di Woking avevano dimostrato di essere molto veloci nella passata edizione, ed è quindi più che lecito aspettarsi che anche nel 2025 le MCL39 possano fare la voce grossa.
Gran Premio di Abu Dhabi: il gran finale
L'ultima gara del 2025 potrebbe essere la più interessante delle cinque rimanenti. Verstappen ha vinto il Gran Premio di Abu Dhabi in quattro delle ultime cinque edizioni. A Yas Marina l'olandese è sempre andato molto forte, ma la vittoria di Lando Norris nel 2024 è un monito importante di come anche le McLaren si trovino bene tra i cordoli del circuito degli Emirati Arabi Uniti.
Le ultime due gare del calendario 2025 di F1 hanno il potenziale per essere le più emozionanti, in quanto sono circuiti in cui tutti e tre i piloti ancora in lizza per il Mondiale hanno dimostrato di gradire particolarmente. Verstappen dovrà ridurre il più possibile il divario prima di allora per avere buone possibilità di chiudere davanti a tutti anche questo Campionato del Mondo.
Come dice lui stesso, non sono importanti i risultati della McLaren. L'olandese spera ovviamente che i litigi interni continuino e che magari i due alfieri di Woking possano sottrarsi punti a vicenda, ma Verstappen - dal canto suo - non può fare altro che continuare a vincere.
Che cosa potrebbe mettere Verstappen fuori dalla corsa al campionato?
Un ritiro, è ovvio. Che fosse a causa di un guasto meccanico o di una manovra compiuta da uno degli altri piloti in griglia, uno "0" in classifica in una qualsiasi di questi quattro weekend di gara complicherebbe enormemente il tentativo di rimonta di Max Verstappen. Tuttavia, entrambi gli scenari sfuggono al controllo diretto dell'olandese: il #1, per continuare a sperare nel suo quinto titolo iridato, dovrà semplicemente guidare in modo perfetto. E - ne siamo certi - questo è proprio quello che farà.