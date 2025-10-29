Max Verstappen può diventare Campione del Mondo di F1 nel 2025?

Ad Austin, in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti, Verstappen è sembrato inarrestabile. L'olandese non solo ha conquistato la pole position tanto nelle Qualifiche Sprint quanto nelle Qualifiche vere e proprie, ma ha ottenuto la vittoria sia nella Sprint Race del sabato sia nel GP della domenica. In Messico, tuttavia, le cose sono state più difficili per lui e per Oracle Red Bull Racing. Scattato dalla quinta posizione in griglia, il #1 ha lottato per tutti i 71 giri di gara prima di chiudere il GP al 3° posto alle spalle di Lando Norris e Charles Leclerc. Verstappen, consapevole del fatto che il weekend messicano sia stato tutt'altro che facile per lui e per il suo team, ha saggiamente deciso di vedere il bicchiere mezzo pieno: l'olandese ha infatti ulteriormente diminuito il proprio distacco dalla vetta della classifica piloti, passando da -40 a -36 e rimanendo così agganciato al treno della lotta iridata. "È stata una gara impegnativa. In un weekend difficile, riuscire a salire sul podio per noi è un grande risultato ", ha dichiarato Verstappen. Guardando alla prossima gara, ha detto: "Abbiamo ancora molto lavoro da fare, nel complesso non è stato un buon weekend. La terza posizione è buona, ma dobbiamo vincere per avere una possibilità. Analizzeremo tutto e vedremo dove possiamo migliorare".