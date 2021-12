FIA Formula One World Championship FIA Formula One World Championship is back in …

Max ha condotto in testa 652 giri nel corso di questa stagione, l'equivalente del 50,2% del totale. È più del doppio di quanto fatto da Hamilton (fermo a 297), e più di quanto non siano riusciti a fare insieme gli altri nove piloti ritrovatisi in prima posizione in almeno un GP (qui il conteggio si ferma a quota 348). Più della metà dei 1239 giri che Max ha completato in prima posizione nell'arco della sua carriera sono arrivati durante l'indimenticabile 2021. Quanti giri ha invece completato in testa l'olandese in occasione del GP di Abu Dhabi, l'ultimo dell'anno? Beh, Max ha concluso in testa solamente un giro: l'ultimo.