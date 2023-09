Max Verstappen: tutti i record della sua carriera

FIA Formula One World Championship FIA Formula One World Championship is back in 2021 and promising to deliver with big action.

Come metà di una nuova ed entusiasmante coppia alla Toro Rosso con Carlos Sainz, Verstappen ha fatto il suo debutto in F1 all'Albert Park di Melbourne, diventando il più giovane pilota ad essersi mai schierato sulla griglia di partenza della F1. Era più giovane di quasi due anni rispetto a Jaime Alguesuari, che aveva stabilito il precedente record.

Max Verstappen takes his first win in F1

Dopo il suo esordio in Red Bull, mentre entrambe le Mercedes in testa erano fuori gara, Verstappen ha dovuto comunque prendere il comando e tenere a bada due Ferrari in carica sulla strada per il traguardo. Il precedente detentore del record, Sebastian Vettel, è stato il primo a congratularsi con lui sul podio.

Se il mondo non aveva ancora riconosciuto Max Verstappen come il nuovo pilota più entusiasmante della F1, lo ha fatto dopo il suo passaggio dalla P16 al terzo posto in soli 14 giri sotto la pioggia battente di Interlagos a San Paolo.

Con la prima possibilità concreta di vincere il titolo di campione del mondo di F1 nel mirino, Verstappen è arrivato a Spielberg, in Austria, per un doppio appuntamento al Red Bull Ring. Dopo aver vinto il Gran Premio della Stiria il fine settimana precedente, ha realizzato la sua prestazione più dominante fino a quel momento e ha messo a segno un Grande Slam conquistando la pole, il giro più veloce e la vittoria.

Congratulations to our two-time World Champ!

Mentre Verstappen ha conquistato il suo primo campionato del mondo nel drammatico scenario di Abu Dhabi, tuttavia tra i fuochi d'artificio un'altra impresa è passata un po' inosservata. Ha stabilito un nuovo record di podi in una singola stagione di F1. È stato un segnale della sua superba costanza, che è stata la chiave per superare Lewis Hamilton.

Max Verstappen: Records set by the 2022 Formula 1 World Champion