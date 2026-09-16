Competitors seen during the Max vs 100 in Silverstone, Great Britain on July 22, 2026.
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
F1

Contro chi correrà Verstappen? Svelati i primi piloti per “Max vs 100”

In "Max vs 100", la star olandese della F1 Max Verstappen proverà a superare altri 100 piloti in una sfida epica di karting, ma chi saranno questi altri piloti?
Di Thomas Peeters
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Max Verstappen

Karting, F3 e F1, Max Verstappen ha la capacità di andare a prendersi qualsiasi cosa vedano i suoi occhi.

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    Piloti confermati finora
Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen si troverà di fronte a una griglia di partenza davvero diversa dal solito quando sfiderà 100 piloti a Silverstone. La griglia di partenza di "Max vs 100 " – una gara speciale e unica nel suo genere di karting che si terrà il 16 settembre – sarà composta da un variegato mix di star dello sport, streamer, creatori di contenuti, personaggi famosi e appassionati di corse provenienti da tutto il mondo, tutti con la stessa missione: tenere alle loro spalle il quattro volte campione del mondo di Formula 1.
"Max vs 100" in breve
  • Cosa: Max Verstappen sfida 100 piloti in una gara di kart.
  • Chi: Il quattro volte campione del mondo di F1 Max Verstappen contro un gruppo eterogeneo di piloti professionisti, atleti, creatori di contenuti, streamer e personaggi famosi.
  • Dove: Silverstone, Regno Unito.
  • Quando: 16 settembre 2026. La diretta inizia alle 17:00 (ora del Regno Unito), con la gara che parte alle 18:00 (ora del Regno Unito).
  • La sfida: Max parte dal fondo della griglia e deve cercare di superare tutti i 100 concorrenti prima che scada il tempo.
  • I partecipanti: I 100 piloti provengono da contesti molto diversi, rendendo l’evento molto più di una semplice gara tradizionale.
  • Come guardarlo: L’evento sarà trasmesso in diretta in tutto il mondo su Disney+ e negli Stati Uniti su ESPN.
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Piloti confermati finora

Sebastian Job seen during the Max vs 100 in Silverstone, Great Britain on July 22, 2026.

Verstappen must work his way through all 100 drivers

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Driver

From

Aidan Heslop

United Kingdom 🇬🇧

Alex Haddon

Amar (Amar Al Naimi)

Germany 🇩🇪

Amber Gill

United Kingdom 🇬🇧

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Portugal 🇵🇹

Arda Saatci

Germany 🇩🇪

Austin Sprinz

United States 🇺🇸

AustrianKiwi (Jonathan Balchin)

Austria 🇦🇹

Bash The Entertainer (Bachala Mbunzama)

United Kingdom 🇬🇧

Bea Eguiraun

Spain 🇪🇸

Bella James

United Kingdom 🇬🇧

Billy Bolt

United Kingdom 🇬🇧

Brian Manuel Otero

Mexico 🇲🇽

Caedrel (Marc Lamont)

United Kingdom 🇬🇧

Charles André Alexandre

France 🇫🇷

Daily Mail (Henry Robert Williams)

United Kingdom 🇬🇧

Daniel Ahola

Finland 🇫🇮

Dantic (Daniel Moss)

United Kingdom 🇬🇧

Dave Rosenburg

United States 🇺🇸

David Egan (Drift Games)

Ireland 🇮🇪

Developer Adam (Adam Powell)

United Kingdom 🇬🇧

Diogo 'Move_Mind' Silva

Portugal 🇵🇹

Dyler

Saudi Arabia 🇸🇦

Emily Xuechun Zhang (ExtraEmily)

United States 🇺🇸

Enis Kirazoğlu

Türkiye 🇹🇷

Fresia Aria

Netherlands 🇳🇱

Gabs Djay (Gabs Djanogly)

United Kingdom 🇬🇧

Germán Rodezel

Costa Rica 🇨🇷

GoKartGod

United States 🇺🇸

Greg Gevojanyan (MrCarSounds)

United States 🇺🇸

Helydia (Tansel Celia)

France 🇫🇷

Jacky Martens

Netherlands 🇳🇱

Jakidale (Jacopo D'Alesio)

Italy 🇮🇹

James Doyle

Ireland 🇮🇪

Janja Garnbret

Slovenia 🇸🇮

Joe Tasker

United Kingdom 🇬🇧

John-Marc van Wyk

South Africa 🇿🇦

Jonathan Gaming (Jonathan Amaral)

India 🇮🇳

Jono Jones

United Kingdom 🇬🇧

Joseph Eunbo Sim (Jojo Sim)

United States 🇺🇸

Josh Richards

United States 🇺🇸

Juank Pérez

Mexico 🇲🇽

Julia Haller

Switzerland 🇨🇭

Kalia Lai

United Kingdom 🇬🇧

Karol Zdęba

Poland 🇵🇱

Larry Chen

United States 🇺🇸

Leo Neugebauer

Germany 🇩🇪

Lethal Shooter (Chris Matthews)

United States 🇺🇸

Leticia Bufoni

Brazil 🇧🇷

Manny (Emmanuel David Brown)

United Kingdom 🇬🇧

Mars (Zhang Jing)

China 🇨🇳

Matt Jones

United Kingdom 🇬🇧

Melanie Buffetaud

France 🇫🇷

Mike Dokas

Greece 🇬🇷

Molly Carlson

Canada 🇨🇦

Molly Marsh

United Kingdom 🇬🇧

Nate Saunders

United Kingdom 🇬🇧

Nathan Lust

Australia 🇦🇺

Neo Yau (Yau Hawk Sau)

Hong Kong 🇭🇰

nnnurdaylet

Kazakhstan 🇰🇿

Nugato (Ilija Ravlic)

Croatia 🇭🇷

Nuri Amiraslan

Pableke (Pablo Jiménez)

Chile 🇨🇱

Paky TWC

Italy 🇮🇹

Pamkutya Béla (Norbert Osbáth)

Hungary 🇭🇺

Pieface23 (Jack McDermott)

United Kingdom 🇬🇧

Pol Tarres

Spain 🇪🇸

Qucee

Netherlands 🇳🇱

QueenB (Rebecca Evans)

United Kingdom 🇬🇧

RDJavi (Steven Javier Santos del Rosario)

Dominican Republic 🇩🇴

Roberts Vītols

Latvia 🇱🇻

Sarah Lezito

France 🇫🇷

Shredded Fox (Jan Liška)

Czech Republic 🇨🇿

Shreeman Legend (Siddhant Praveen Joshi)

India 🇮🇳

Si Hyun Park

South Korea 🇰🇷

Simon de Montfort Walker

Sporttouchen (Timothé Rangström)

Sweden 🇸🇪

Stuntpegg (Nieve Petruzziello)

United Kingdom 🇬🇧

Supercar Blondie (Niklaus Manuel Hirschi)

United Arab Emirates

talkSPORT (Joseph Brophy)

United Kingdom 🇬🇧

Taylor Serage

New Zealand 🇳🇿

TechnoGamerz (Ujjwal Chaurasia)

India 🇮🇳

Tettrem (Mateus dos Santos Machado Almeida)

Brazil 🇧🇷

TGFBro (Romell Henry)

United Kingdom 🇬🇧

TheDonato (Donato Jose Muñoz Calabrese)

Venezuela 🇻🇪

TheGrefg (David Canovas)

Spain 🇪🇸

Timothy Kwang Suk An (IitzTimmy)

United States 🇺🇸

Tommo McCluskey

United Kingdom 🇬🇧

Tyrique Hyde

United Kingdom 🇬🇧

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Uruguay 🇺🇾

Wirtual (Øyvind Ludwig Iversen)

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Zac Alsop

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