Contro chi correrà Verstappen? Svelati i primi piloti per “Max vs 100”
- Cosa: Max Verstappen sfida 100 piloti in una gara di kart.
- Chi: Il quattro volte campione del mondo di F1 Max Verstappen contro un gruppo eterogeneo di piloti professionisti, atleti, creatori di contenuti, streamer e personaggi famosi.
- Dove: Silverstone, Regno Unito.
- Quando: 16 settembre 2026. La diretta inizia alle 17:00 (ora del Regno Unito), con la gara che parte alle 18:00 (ora del Regno Unito).
- La sfida: Max parte dal fondo della griglia e deve cercare di superare tutti i 100 concorrenti prima che scada il tempo.
- I partecipanti: I 100 piloti provengono da contesti molto diversi, rendendo l’evento molto più di una semplice gara tradizionale.
- Come guardarlo: L’evento sarà trasmesso in diretta in tutto il mondo su Disney+ e negli Stati Uniti su ESPN.
Piloti confermati finora
Driver
From
United Kingdom 🇬🇧
Germany 🇩🇪
United Kingdom 🇬🇧
André da Silva Montoito
Portugal 🇵🇹
Germany 🇩🇪
United States 🇺🇸
Austria 🇦🇹
United Kingdom 🇬🇧
Spain 🇪🇸
United Kingdom 🇬🇧
United Kingdom 🇬🇧
Brian Manuel Otero
Mexico 🇲🇽
United Kingdom 🇬🇧
France 🇫🇷
United Kingdom 🇬🇧
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United Kingdom 🇬🇧
United States 🇺🇸
Ireland 🇮🇪
United Kingdom 🇬🇧
Portugal 🇵🇹
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United Kingdom 🇬🇧
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United States 🇺🇸
United States 🇺🇸
France 🇫🇷
Netherlands 🇳🇱
Italy 🇮🇹
Ireland 🇮🇪
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United Kingdom 🇬🇧
South Africa 🇿🇦
India 🇮🇳
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United States 🇺🇸
Mexico 🇲🇽
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United States 🇺🇸
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China 🇨🇳
Matt Jones
United Kingdom 🇬🇧
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United Kingdom 🇬🇧
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Nuri Amiraslan
Chile 🇨🇱
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