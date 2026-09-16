Contro chi correrà Verstappen? Svelati i primi piloti per “Max vs 100”

Il quattro volte campione del mondo di Formula 1

si troverà di fronte a una griglia di partenza davvero diversa dal solito quando sfiderà 100 piloti a Silverstone. La griglia di partenza di

" – una gara speciale e unica nel suo genere di karting che si terrà il 16 settembre – sarà composta da un variegato mix di star dello sport, streamer, creatori di contenuti, personaggi famosi e appassionati di corse provenienti da tutto il mondo, tutti con la stessa missione: tenere alle loro spalle il quattro volte campione del mondo di Formula 1.