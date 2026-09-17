Max Verstappen aveva di fronte 100 piloti di go-kart: poi è partita la gara

Max Verstappen ha superato tutti e 100 i suoi avversari nella "Max vs 100" della Red Bull , la più grande gara di go-kart mai organizzata andata in scena mercoledì 16 settembre. L'olandese ha completato l’impresa al 14° giro dei 30 inizialmente previsti sul circuito appositamente preparato a Silverstone, in Inghilterra.

Partito 101°, il quattro volte campione del mondo di Formula 1 ha superato tutti i suoi avversari in appena 35 minuti, davanti agli spettatori di tutto il mondo che stavano seguendo la diretta dell'evento.

La portata della "Max VS 100" è stata chiara fin dal momento in cui si è formata la griglia di partenza. Vista dall’alto, i 101 kart si estendevano in file lungo l’asfalto di Silverstone, con Verstappen all’ultimo posto. Davanti a lui c’erano atleti, giocatori, content creator, streamer, giornalisti e fan selezionati da tutto il mondo, la maggior parte dei quali guidava su quel tracciato solo per la seconda volta, dopo le prove libere di martedì e un unico giro di qualifica fatto in mattinata.

01 Com’è andata la gara?

Max Verstappen è partito dalla 101ª posizione © Getty Images / Red Bull Content Pool

Il primo giro ha deciso metà della gara. Con 101 kart che sgomitavano nelle prime curve, Verstappen aveva già superato più di 10 piloti prima ancora di raggiungere la linea di partenza/arrivo e al tornante il gruppo si è accartocciato su se stesso, con i kart che si scontravano e finivano nella direzione sbagliata.

Quotation Non ho idea di cosa stia succedendo – è un vero massacro Max Verstappen

«Non ho idea di cosa stia succedendo – è un massacro», ha detto via radio. Dopo due minuti, era 37°.

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63 piloti erano stati eliminati senza aver completato un giro – più della metà del gruppo – e quando gli è stato comunicato il numero, la risposta è stata: «Non male come primo giro, allora!»

Una gara in cui ogni sorpasso era definitivo

Secondo il regolamento, un pilota era fuori gara nel momento in cui la parte posteriore del kart di Verstappen si allineava con la parte anteriore del suo, quindi ogni sorpasso era definitivo. Gli interfono presenti nei caschi dei piloti hanno permesso agli avversari di Verstappen di far sentire la propria voce mentre venivano raggiunti, attaccati, sorpassati ed eliminati. Al 7° giro, per esempio, YouTuber Paky TWC - in quel momento 6° - ha chiesto in ogni modo a Verstappen di non sorpassarlo. L'olandese ovviamente, per tutta risposta, l'ha superato poco dopo.

Con 100 kart sul circuito di Silverstone la situazione è stata caotica © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

A quel punto la gara si è trasformata in un inseguimento. Il poleman Jacky Martens, lo YouTuber Zac Alsop e il tecnico della Red Bull Ford Powertrains Lewis Osler avevano accumulato un vantaggio di circa 12" mentre dietro di loro si scatenava il caos. Una volta liberatosi di gran parte del gruppo e ritrovatosi con pista libera davanti a sé, Max Verstappen ha iniziato a recuperare terreno al ritmo di tre secondi a giro.

Con ancora 54 minuti sul cronometro, il direttore di gara ha concesso al gruppo di testa un Joker Lap in più rispetto all'unico originariamente previsto. I tre fuggitivi hanno sfruttato in contemporanea la scorciatoia nel corso del 12° giro, dopodiché hanno smesso di lottare tra di loro per il primo posto riuscendo così a non perdere troppo tempo. Al giro successivo è però arrivato Verstappen, che ha superato Alsop e Osler in una curva per poi infilare Martens in quella successiva, chiudendo così la gara quando mancavano ancora 35 minuti sul cronometro.

02 Chi è salito sul podio?

Dopo aver superato 100 kart, ecco la bandiera a scacchi per Max Verstappen © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Martens, un giornalista olandese di Formula 1, era stato in testa per gran parte della gara. Lui e Osler sono saliti sul podio insieme a Verstappen, con il tecnico della squadra del campione olandese che ha invece chiuso ai piedi della top tre. Pochissime persone possono dire di avere condiviso un podio al fianco di Max Verstappen e stasera due piloti amatoriali si sono aggiunti a quella lista. Dietro ad Alsop, quarto, il famoso pilota di moto da fuoristrada Pol Tarrés si è classificato quinto. Lo YouTuber automobilistico Paky TWC, il livestreamer RDJavi, il fotografo Larry Chen, il mountain biker Bernard Kerr e l’attore Neo Yau hanno completato la top 10.

Il podio: Lewis Osler, Max Verstappen, Jacky Martens © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

MaxVS 100 - il podio ufficiale:

Max Verstappen Jacky Martens Lewis Osler

03 I tempi sul giro dei vincitori al Max vs 100

Il giro più veloce di Verstappen in gara è stato di 2m 20,673s, mentre il secondo miglior tempo è stato quello di Martens con 2m 23,327s, più lento di oltre 2,6s. Nei 35 minuti totali di gara, Verstappen ha superato un pilota in media ogni 21 secondi.

Tutti vincitori: 100 piloti festeggiano un’esperienza fantastica © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

04 Max Verstappen si è trovato davanti 100 kart – poi è arrivata la carneficina

Max Verstappen era preoccupato... per un attimo © Getty Images / Red Bull Content Pool Quotation Quando ho visto da dove dovevo partire, con 100 kart davanti a me, ero un po’ preoccupato… è stato bello riuscire a vincere! Max Verstappen

"Quando sono andato sulla griglia di partenza e ho visto da dove dovevo partire, con 100 kart davanti a me, ero un po’ preoccupato", ha detto Verstappen. "Dopo il mio primo giro, con tutto quel caos, ho pensato: ‘Ok, abbiamo la situazione sotto controllo!’ Ha cominciato a diventare davvero divertente e, una volta che ho trovato il ritmo giusto, sono riuscito a superarli uno per uno e ho visto il distacco ridursi: è stato davvero emozionante."

Verstappen ha detto di essersi davvero goduto l’intera esperienza. “È stato fantastico tornare di nuovo su un go-kart e tornare alle origini. Mi ha ricordato le gare di un tempo. È una pista davvero bella e ben progettata, ed è stata una bella idea poter dialogare via radio. Ho passato una giornata fantastica ed è stato bello portare a casa la vittoria!"

05 Come guardare la replica

"Red Bull’s Max vs 100" è disponibile in replica su Disney+ in tutto il mondo e sull’app ESPN per gli abbonati a ESPN Unlimited negli Stati Uniti, con una trasmissione su ESPN2 alle 19:00 ET.

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