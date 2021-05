I migliori mazzi del Red Bull The Brawl: Il Paladino

Red Bull The Brawl

, il torneo più folle della scena competitiva italiana di Hearthstone. Nel mese di maggio sono previsti 4 qualifier, mentre a giugno due giornate di group stage e una finale. A renderlo così particolare è il fatto che tutti i match di giugno verranno giocati simultaneamente su 3 schermi contro altrettanti avversari, generando situazioni frenetiche che solo i migliori player dello stivale saranno in grado di gestire in maniera ottimale.

Guarda il nuovo trailer del Red Bull The Brawl:

Trailer The Brawl 2021

. Per celebrare il sonoro 2-0 di Sattors in finale diamo un'occhiata al suo formidabile mazzo del Paladino.

. Questi player sono riusciti a prevalere su quasi 200 giocatori e ora possono finalmente cominciare ad allenarsi per il temibile formato

Libram of Hope 2

Libram of Hope 2

Libram of Hope 2

Alexstrasza the Life-Binder 1

Alexstrasza the Life-Binder 1

Alexstrasza the Life-Binder 1

Libram of Judgment 1

Libram of Judgment 1

Libram of Judgment 1

Libram of Justice 1

Libram of Justice 1

Libram of Justice 1

Libram of Wisdom 2

Libram of Wisdom 2

Libram of Wisdom 2

Hand of A'dal 2

Hand of A'dal 2

Hand of A'dal 2

Knight of Anointment 2

Knight of Anointment 2

Knight of Anointment 2

First Day of School 2

First Day of School 2

First Day of School 2

Potete vederlo in azione nella replica al minuto 4:24:16