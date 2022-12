Mezzosangue è tornato. Il rapper romano di cui si conosce tranquillamente nome (Luca Ferrazzi), data di nascita (23 gennaio 1991) ma di cui non si conosce il volto (è coperto sempre da un passamontagna) ha firmato il suo terzo album ufficiale, Sete . Che diventa invece il quinto se contiamo anche i mixtape .

Nessun dubbio che sia un concept album che fa gioco sul concetto baumaniano di società liquida, quindi molto sfuggevole da capire e cogliere (e quindi dissetarsi). Già molto meno sicuro è il futuro del passamontagna, di cui Luca mi parla con grossi "se e ma e vedremo". Nel frattempo, la vera sete è di tornare su un palco, che è un po' l'habitat naturale del nostro.

Non si può dire di certo che tu faccia tanti album.

Purtroppo, no. Però diciamo che ne ho già pronti. Mi sono avvantaggiato, sono andato avanti con la scrittura. Mentre impacchettavo questo, stavo già sull'altro. Sempre per quel discorso di essere più attivo dopo questo album. Poi diciamo che, come a tutti, questi ultimi due anni ci hanno troncato un po' le gambe. In più, faccio dei tour abbastanza importanti, ci tengo alla promozione, alla produzione, eccetera. Quindi, seguendo tutto io, fare album viene un po' rallentato come processo.

Quanti ne sono usciti da quando hai iniziato dieci anni fa?

Ne sono usciti quattro: due album e due mixtape. Avevamo anche iniziato il secondo progetto di Hurricane Mixtape, per cui abbiamo fatto un tour dedicato a un album live. Però poi siamo rimasti fermi negli ultimi due anni.

Beh, la Sete di questo nuovo album forse riguarda anche i live allora.

Beh, quello, guarda, sono tre anni che non suono. Pensa, l'ultima volta abbiamo fatto il pezzo insieme a Nayt , all'Orion, ed è stata una bella botta emotiva. Perché calcola che in dieci anni non mi ero mai fermato, specie coi live perché dal vivo ho una bella presenza a livello di pubblico, spingiamo molto da quel punto di vista. E quindi mi sono ritrovato per la prima volta su un palco dopo due anni che non facevo tour. È stato molto strano, non la vivevo emotivamente così da molto tempo.

E Sete invece è un concept album in piena regola, no?

Sì, il discorso è che nasce da Kendrick Lamar. In una traccia dove lui dice "I'm dying of thirst", sto morendo di sete. E una signora gli dice tipo "tu parli di sete ma in realtà parli di altra acqua". Da lì ho reso il concetto un po' più espandibile a livello sociale, a livello anche personale. Perché i tipi di sete sono diversi. E ne ho fatto un concept su un tipo di sete che è allegorico, la sete intesa come metafora di qualcosa oltre la forma liquida. In un contesto estremamente liquido come la società, non si riesce a bere, non riusciamo a dissetarci. Il concept gioca molto su questo. In un contesto dove tutto è alla portata di tutti non ci si riesce a dissetare. È un tipo di liquidità come la intendeva Bauman, senza forma.

Come ti orienti tu in questa società liquida?

Io ti dirò che faccio fatica come tutti. Non puoi parlare di una cosa se in primis non sei coinvolto. Diciamo, il percorso del disco è affrontare una forma di sete alla volta. In una c'è la sete d'Ego? La distruggo. In un'altra d'amore parlo di attaccamento e narcisismo e anche lì è un percorso che affronto personalmente. Ho cercato di tradurre tutto in musica.

Quindi è l'album stesso la cura?

Diciamo che è come ho provato io stesso a curarmi in alcuni casi. Se di cura si può parlare.

E l'anonimato? Alla fine, qualche foto di te senza passamontagna esiste.

Mah, in realtà era uscita una foto in cui avevo tipo 16 anni. E a parte quello porto avanti l'anonimato del mio volto per un motivo di anti-fama. Non è la parte estetica che voglio sia al centro del progetto. È nato tutto così e così dev'essere.

Quindi sarà sempre così?

Mah, non credo. Non so, non ti so dire. Bisogna vedere a cosa porteranno i progetti futuri. Ancora non saprei dire se terrò per sempre o no il passamontagna.

Beh, i pro sono tanti. Puoi andare a mangiare una pizza tranquillamente al ristorante.

Guarda, su quello è fantastico. Ogni volta che esco con amici che sono della scena, quindi colleghi, assisto a scene disastrose. Io non so come la gestirei. In più questa cosa mi dà la possibilità di rimanere coi piedi per terra. Finché sto in giro e posso rapportarmi ad amici e persone che conosco, non ho mai visto la differenza tra il prima e il dopo il successo. Se sarà il caso di toglierlo, dipenderà dal momento storico e personale.

Tanto per cominciare, hai già annunciato un po' di date per l'anno prossimo.

Sì, per ora sono solo cinque. Abbiamo annunciato solo queste perché in queste in particolare avremo uno show specifico, con una produzione particolare. Poi partirà tutto l'estivo e l'autunnale, eccetera eccetera.

E ora come stai impiegando il tuo tempo?

Il prossimo disco per ora l'ho rallentato, però sto cercando di trovare sempre il tempo per mettermi a scrivere in studio. Quindi, in qualche modo lo devo incastrare per forza. Mi sono dato questo obiettivo di chiuderlo al più presto. Anche perché è un concept successivo a questo, che segue un senso logico dopo Sete. Si lega un po'.