Lourdes: 5 momenti epici della Coppa del Mondo di DH da rivedere

Dal 2015 Lourdes ha ospitato tre gare di Coppa del Mondo di Mountain Bike Mercedes-Benz UCI e, in questo 2022, è pronta per dare fuoco alle polveri a quella che si preannuncia come una stagione davvero emozionante.

Conosciuto per le sue rocce spietate e per una superficie particolarmente insidiosa quando bagnata, il percorso di Lourdes scende a picco dal punto di partenza sito nei pressi della stazione a monte della funicolare Pic du Jer. C'è spazio solo per qualche pedalata fuori dal cancello di partenza: le gare, a Lourdes, si vincono grazie all'abilità tecnica e al coraggio. Non sorprende che Aaron Gwin qui sia riuscito a dominare tanto nel 2015 quanto nel 2016.

Dopo il titolo di Coppa del Mondo 2021 di Loic Bruni e la battaglia di Myriam Nicole con Vali Höll, i tifosi torneranno in forze, facendo il tifo per i loro eroi per una vittoria in casa. Ma con la gara che cade all'inizio dell'anno potremmo vedere una ripetizione della tempesta del 2017. Ecco cosa è successo in alcune memorabili corse e momenti della gara di Lourdes DH.

1. Emmeline Ragot fa esultare la Francia, 2015

Era il 2015 quando Emmeline Ragot si è presentata ai blocchi di partenza di quella che sarebbe stata la stagione conclusiva di una carriera straordinaria. Sotto un cielo azzurro e sfruttando condizioni di pista ottimali, Ragot ha disputato una corsa perfetta e ha conquistato la vittoria davanti ai suoi tifosi precedendo Rachel Atherton e Myriam Nicole. Gli spettatori sono andati in visibilio per questo successo, che ha permesso a Ragot di assaporare l'ottava vittoria della sua decennale carriera nel circuito di Coppa del Mondo. Rivivi la corsa di Ragot dal minuto 07:53 del video qui sotto.

26 min DH highlights di Lourdes 2015 Extended highlights of the Downhill races from the first round of the 2015 World Cup.

2. Stevie Smith brilla, 2016

Nel 2016 il maltempo ha reso la pista molto scivolosa durante le prove. Le condizioni sono addirittura peggiorate nelle finali, quando il terreno ha iniziato ad asciugarsi in alcuni punti pur rimanendo scivoloso e infido nelle sezioni sotto il bosco. Per ottenere un grande risultato in un contesto simile occorreva una raidata magistrale: esattamente ciò che hanno fatto Stevie Smith e Aaron Gwin, entrambi re delle condizioni avverse come dimostrato dalle rispettive vittorie a Mont-Sainte-Anne nel 2013 e nel 2017. A trionfare quel giorno è stato Gwin, ma il secondo posto di Smith (la cui discesa inizia al minuto 18:33 del video che trovate qui sotto) segnò un ritorno ai piani alti della classifica dopo diversi anni trascorsi a combattere contro gli infortuni. Quello, purtroppo, si sarebbe poi rivelato l'ultimo podio ottenuto da Smith in Coppa del Mondo prima della sua tragica scomparsa.

3. Greg Minnaar e il team Syndacate alzano la posta, 2017

Ricordate? A Lourdes, nel 2017, il team è stato il primo in assoluto a debuttare con ruote da 29 pollici. Greg Minnaar, Luca Shaw e Loris Vergier avevano segretamente testato le 29" dopo che Minnaar aveva spinto Santa Cruz a sviluppare - in tempo per la stagione - una bici in grado di correre con pneumatici simili.

5 min Lourdes 2017 Highlight delle prove Lourdes 2017: DH Practice Highlights

Le altre squadre sembravano finite nel panico dopo avere visto i tre rider del team Syndacate qualificarsi tra i primi sei - con Vergier addirittura primo -, ma in loro soccorso arrivò uno scroscio di pioggia che trasformò la gara in un vero e proprio delirio di fango. Guarda alcuni spezzoni delle discese degli atleti del team Syndacate nel video qui sotto.

4. Alexandre Fayolle sale alla ribalta, 2017

Nel 2017, in una gara maschile resa imprevedibile da pioggia, fango e freddo, la vittoria sembrava essere alla portata di chiunque fosse in grado di cogliere quell'opportunità. A centrare il primo posto in questa occasione è stato Alexandre Fayolle, in grado di migliorare il proprio migliore piazzamento in carriera (il 4° posto ottenuto a Vallnord nella Coppa del Mondo 2016) conquistando la vittoria e iniziando così la stagione nel migliore dei modi.

1 min La Winning Run di Alexandre Fayolle – Lourdes Watch Alexandre Fayolle's winning run in Lourdes, France.

5. Andare contro le probabilità

La stella di alcuni piloti è in grado di brillare in maniera più luminosa proprio quando un tracciato di DH ha la reputazione di essere micidiale. Nel caso specifico di Lourdes sono Rachel Atherton e Aaron Gwin a detenere il maggior numero di vittorie (due per ciascuno). La Atherton, seconda nel 2015, ha centrato il successo nel 2016 - come si può vedere nel video qui sotto - e nel 2017; Gwin, dal canto suo, ha trionfato nel 2015 e nel 2016, terminando invece 5° nel 2017 dopo essere caduto in una finale sferzata dalla pioggia. Tuttavia, con la Atherton recentemente diventata madre e un Gwin che nel 2022 sarà alle prese con una nuovissima bici Intense, saranno molti gli atleti che vorranno scrivere il loro nome nell'albo d'oro dell'appuntamento di Lourdes.

3 min UCI Lourdes 2016 - La Winning Run di Rachel Atherton Rachel Atherton's winning run from the 2016 Lourdes UCI DH World Cup.