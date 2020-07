è una delle migliori decisioni che probabilmente prenderete nella vostra vita. Andare in giro su una due ruote vi terrà in forma, vi fornirà un modo costruttivo per sfogarvi, e la sua natura a basso impatto significa che può mantenervi agili e felici fino al crepuscolo. Il lato negativo? Potrebbe mandarvi in bancarotta molto prima di arrivare a quel punto.

Come presto scopre ogni principiante, il ciclismo non è uno sport economico. I vari marchi sognano costantemente nuovi modi creativi per far spendere soldi agli appassionati, rendendo troppo facile per i principianti finire con un bagaglio di attrezzature costose di cui non hanno bisogno.

Come presto scopre ogni principiante, il ciclismo non è uno sport economico. I vari marchi sognano costantemente nuovi modi creativi per far spendere soldi agli appassionati, rendendo troppo facile per i principianti finire con un bagaglio di attrezzature costose di cui non hanno bisogno.

Come presto scopre ogni principiante, il ciclismo non è uno sport economico. I vari marchi sognano costantemente nuovi modi creativi per far spendere soldi agli appassionati, rendendo troppo facile per i principianti finire con un bagaglio di attrezzature costose di cui non hanno bisogno.

1. Casco

Per quanto possiate essere ansiosi di mostrare quel cappellino da ciclista Molteni che avete comprato su eBay, non vi offrirà molta protezione in un'eventuale caduta. Se proprio dovete indossarlo, fate la cosa più sensata e mettete un casco sopra la testa.

Per quanto possiate essere ansiosi di mostrare quel cappellino da ciclista Molteni che avete comprato su eBay, non vi offrirà molta protezione in un'eventuale caduta. Se proprio dovete indossarlo, fate la cosa più sensata e mettete un casco sopra la testa.

Per quanto possiate essere ansiosi di mostrare quel cappellino da ciclista Molteni che avete comprato su eBay, non vi offrirà molta protezione in un'eventuale caduta. Se proprio dovete indossarlo, fate la cosa più sensata e mettete un casco sopra la testa.

, che non richiede l'uso smodato del portafoglio, è dotato dell'esclusivo sistema Up 'n' Down Fit del marchio, che offre una vestibilità di fascia alta a un prezzo conveniente.

2. Salopette imbottita

è bella da guardare e comoda da indossare. È disponibile in una pletora di colori, per un look da professionista e un abbinamento perfetto con la vostra bicicletta. Il design delle bretelle la mantiene saldamente in posizione e, come bonus aggiuntivo, il fondello imbottito è veramente comodo anche su lunghe distanze.

3. Maglia

Andare in bici per lunghi periodi di tempo può avere ricadute sul vostro fisico: ecco la nostra guida pratica per evitare ogni tipo di problema e pedalare al meglio

Andare in bici per lunghi periodi di tempo può avere ricadute sul vostro fisico: ecco la nostra guida pratica per evitare ogni tipo di problema e pedalare al meglio

4. Occhiali

5. Porta borraccia