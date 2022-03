Le migliori armi iniziali di Elden Ring

Elden Ring segue la direzione intrapresa da FromSoftware con i giochi della serie Souls: è difficile, brutale e non tiene per mano il giocatore nemmeno un secondo, quasi come se volesse impartirgli una lezione fin dai primi minuti di gioco. Ovviamente tutto questo fa anche parte del fascino che circonda le opere di Miyazaki, oltre ad essere uno dei fattori che rendono così fresco e diverso l'approccio di Elden Ring al genere open-world. Ma per i nuovi giocatori non deve essere per niente facile, quindi abbiamo pensato di ricapitolare quali sono le armi iniziali più forti del gioco: 5 equipaggiamenti che vi aiuteranno ad addentrarvi in questo mondo misterioso e ricco di sorprese.