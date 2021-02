Lo sviluppo di giovani talenti in Football Manager può essere una delle esperienze più gratificanti del gioco. Ma a volte abbiamo solo bisogno di qualcuno che faccia il proprio lavoro e lo faccia alla svelta . Spendere una parte considerevole del vostro budget di trasferimento per un nuovo attaccante può portare a risultati immediati, ma il rischio di prendere una cantonata è sempre dietro l'angolo quando si aprono le casse del club. Nello stilare questo elenco, abbiamo impostato alcuni parametri per ridurre al minimo il rischio.

Abbiamo esaminato i giocatori di età "ottimale" (tra i 24 e i 29 anni) per assicurarci di avere un campione più ampio in termini di minuti, reti e forma fisica. Ci siamo concentrati su giocatori europei per essere sicuri che giochino ad un livello buono/alto. Infine, abbiamo escluso i giocatori di valore superiore ai 30 milioni per eliminare i vari Messi e i Ronaldo e concentrarci su opzioni più convenienti. Qui troverete 8 goleador che potrebbero portarvi alla gloria in FM21.

1. Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach)

Pléa si dimostrerà un giocatore robusto e versatile in qualsiasi squadra © SEGA

Assieme all'attaccante e compagno di squadra francese Marcus Thuram, Alassane Pléa ha aiutato il Borussia Mönchengladbach a raggiungere la Champions League la scorsa stagione, finendo al quarto posto in Bundesliga. L'ex attaccante del Lione ha iniziato a raggiungere l'apice delle sue capacità arrivando alla doppia cifra nelle classifiche gol in ogni stagione al Gladbach. Il suo ritmo di lavoro e aggressività lo rendono un formidabile incursore , mentre il buon processo decisionale e ritmo vi danno la possibilità di schierarlo come un'ala invertita sulla sinistra. La sua versatilità lo ha reso una parte vitale della squadra di Marco Rose, suscitando l'interesse dei migliori club d'Europa. Non è l'opzione più economica, ma quella che potrebbe ripagarvi più profumatamente una moltitudine di premi e riconoscimenti.

2. Memphis Depay (Olympique Lione)

Ο Depay είναι εξαιρετικό deal που με υπομονή μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο © SEGA

Dopo la delusione all'Old Trafford, Memphis Depay ha trovato una nuova casa in Ligue 1 con il Lione. 5 stagioni dopo, Depay indossa la fascia da capitano per i "Les Gones". Pur non essendo un attaccante clinico, la vera dote di Depay è di saper giocare in diversi ruoli offrendo sempre un ritmo vertiginoso e un ventaglio di trucchi che lo fanno spiccare. Se il prezzo di 30 milioni vi scoraggia, con un po' di pazienza potreste riconoscere di che affare si tratta. Il contratto dell'olandese scadrà nel giugno 2021, e senza dubbio attirerà molti club in cerca della sua firma. Gratuito o a prezzo pieno, il protagonista del Lione sarà un successo strepitoso nella vostra squadra.

3. Gerard Moreno (Villarreal)

Moreno è più "attempato" di altri, ma è sicuramente un buon investimento © SEGA

Gerard Moreno è il giocatore più anziano della nostra lista, e forse l'attaccante più completo in termini di attributi. Pur non facendo nulla di straordinario, Moreno non ha nemmeno evidenti punti deboli . Il movimento e finalizzazione dello spagnolo gli permetteranno di posizionarsi in area e di trasformare in gol le occasioni , mentre il suo primo tocco e passaggio possono aiutare il gioco dei compagni . I suoi record di reti sono modesti, e ciò potrebbe essere dovuto al fatto che non ha mai giocato per delle "grandi" squadre. La clausola rescissoria di 46,5 milioni è relativamente costosa, anche se probabilmente potreste convincerlo per meno di 30 . Se la vostra priorità è la funzionalità rispetto alle apparenze, Gerard Moreno è l'attaccante che fa per voi.

4. Andrea Belotti (Torino)

Dovrete sgomitare con altre squadre per aggiudicarvi Belotti © SEGA

Acquistato per 6 milioni nel 2015, Andrea Belotti non ha mai segnato meno di 10 gol a stagione con il Torino. La sua disponibilità a lavorare duramente per la squadra lo rende popolare tra i suoi compagni, e può comodamente andare a segno sia coi piedi che di testa. Quale giocatore esemplare, Belotti può essere schierato come incursore, uomo d'area o in caso di necessità anche come tiratore . Dovrete combattere contro l'interesse delle migliori squadre della Serie A, specialmente con il Milan, che è il club preferito dell'attaccante. Potrebbe seguire le orme del suo idolo Andriy Shevchenko e guidare i rossoneri verso uno scudetto atteso da tempo, oppure vestirà i colori della vostra squadra diventando una leggenda?

5. Wout Weghorst (Wolfsburg)

Weghorst ha una forte presenza in campo © SEGA

A 2 metri d'altezza, Wout Weghorst è un finalizzatore ideale. Anche se letale in aria , l'attaccante del Wolfsburg può fare molto di più oltre che a bloccare palle lunghe. Grazie al suo ritmo di lavoro potete tranquillamente schierarlo come incursore, ed è in grado di gonfiare con la rete con la sua testa tanto quanto con il suo destro. Con rispettivamente 17 e 16 gol in Bundesliga nelle ultime due stagioni , ha anche dimostrato di essere un cannoniere costante. In termini economici, il prezzo di partenza di 9 milioni lo rende un affare da urlo e un buon punto di partenza per le vostre aspirazioni di gloria.

6. Moussa Dembélé (Olympique Lione)

Per gli avversari, Dembele rappresenta una minaccia agile e sveglia © SEGA

Arrivato alla sua terza stagione con il Lione, Moussa Dembélé è diventato un attaccante della Ligue 1 di classe "golden boot". Con 15 reti nella prima stagione e 16 nella seconda, Dembélé ha tutti gli strumenti per accrescere la sua statura di cannoniere . Devastante come attaccante avanzato, ha anche la capacità di schierarsi come attaccante a tutto tondo grazie al suo buon movimento senza palla. 25 milioni dovrebbero essere sufficienti per aggiudicarvi l'ex calciatore del Celtic, e vale la pena aggiungerlo a qualsiasi squadra pronta per la Champions League.

7. Yussuff Poulsen (RB Lipsia)

Yussuff Poulsen è forte, veloce e costante nel gioco © SEGA

Yussuff Poulsen del Lipsia non ha la stessa finalizzazione o compostezza di altri membri di questa lista, ma è ciò che ha in abbondanza a renderlo un acquisto valevole: è forte, veloce e possiede un ritmo di lavoro che lo rende perfetto per il gioco di pressing ad alto ritmo di Red Bull. È a suo agio in una combinazione d'attacco o come unico attaccante alla guida, rendendolo un attaccante moderno e versatile . Disponibile per circa 20 milioni, Poulsen non è esattamente chirurgico, ma è più che capace di portare se stesso e gli altri in posizioni di goal più e più volte. Se non ci credete, chiedete a Timo Werner.

8. Arkadiusz Milik (Napoli)

Milik ha un acuto talento per il gol © SEGA