Potrà sembrare semplicistico, ma nel calcio non si vince nulla senza mettere la palla in rete. Gli attaccanti sono i giocatori più eccitanti da osservare durante il gioco, e possono svoltare la vostra partita in un attimo. FIFA 21 è pieno zeppo di attaccanti di alto livello, ma se state cercando il meglio del meglio, la vostra ricerca è finita.

1. Lionel Messi, Barcellona - Punteggio 93

Anche questa volta, Messi si conferma il miglior giocatore del gioco . Anche nel caso in cui prediligiate Ronaldo a Messi, è innegabile che i due migliori attaccanti siano stati anche di gran lunga le figure più in vista del calcio mondiale negli ultimi dieci anni. Dopo una breve saga di calciomercato all'inizio dell'estate, Messi sarà senza dubbio pronto a lasciare che sia il suo gioco a parlare di nuovo in campo. Con una valutazione generale di 93 , è certamente da ammirare in FIFA 21.

2. Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio - Punteggio 92

Ronaldo resta tra i più forti © EA Sports

Ronaldo e Messi si sono alternati al primo posto nella saga di FIFA almeno un paio di volte negli ultimi dieci anni, ma con Messi in AD e Ronaldo in ATT, ora è più facile ottenerli entrambi nella propria squadra, a patto che riusciate ad aggiudicarveli. Ronaldo ha dominato tutti i campionati in cui ha giocato e con 89 in dribbling, 87 in accelerazione e 93 in tiro distante , dominerà anche FIFA 21. È il secondo miglior attaccante, ma ha il punteggio di tiro più alto di chiunque altro nel gioco.

3. Robert Lewandowski, Bayern Monaco - Punteggio 91

Robert Lewandowski in FIFA 21 © EA

Nonostante gli elogi a Messi e Ronaldo qui sopra, Lewandowski potrebbe offendersi nel sapere di essere solamente il terzo miglior attaccante del gioco, soprattutto dopo la sua scorsa stagione. Con un punteggio di tutto rispetto di 91 , è il terzo miglior giocatore nel gioco (a pari merito con il prossimo giocatore di questa lista, il super-portiere Oblak, e il centrocampista De Bruyne), ma dopo aver vinto letteralmente tutto quello che poteva ed essere stato il capocannoniere in ogni competizione, le posizioni di Messi e Ronaldo sono ancora più impressionanti sapendo che "Lewa" deve accontentarsi del bronzo.

4. Neymar Jr, PSG - Punteggio 91

Neymar Jr. © Hadrien Picard/Red Bull Content Pool

Le doti Neymar Jr. sono evidenti a tutti, e in pochi potrebbero sostenere che non sia uno dei migliori giocatori in assoluto al mondo dopo le sue recenti performance per club e nazionale. Figura chiave nel viaggio del PSG verso la finale di Champions League, rimane il fulcro del loro trio d'attacco, e ci si può aspettare molto altro ancora dal brasiliano in questa stagione. È abile, veloce, un incredibile finalizzatore e un grande giocatore in FIFA 21.

5. Mohamed Salah, Liverpool - Punteggio 90

Mohamed Salah è l'uomo chiave del Liverpool © EA Sports

L'esuberante ala del Liverpool è stata determinante per l'ascesa al dominio calcistico del club, e dopo un'altra colossale stagione in termini di reti segnate , Salah mantiene il suo posto tra i migliori attaccanti del calcio mondiale. Non si aggiudica il posto di migliore AD solamente a causa del fatto di dover dividere la posizione con Messi, ma Salah continuerà a essere una figura chiave in FIFA 21, soprattutto con un'accelerazione di 94.

6. Sadio Mané, Liverpool - Punteggio 90

Sadio Mané in FIFA 21 © EA

Pochi giocatori sono più veloci di Salah, ma il suo compagno di squadra del Liverpool Sadio Mané è uno di loro, con un punteggio in accelerazione di 94 , che lo rende il secondo più veloce del gioco. Salah è in realtà il decimo miglior giocatore del gioco in generale, il che mostra quanto sia spietata la concorrenza tra gli attaccanti. Dopo 18 gol in Premier League la scorsa stagione, Mané ha continuato a dimostrare di appartenere di diritto al meglio del meglio.

7. Kylian Mbappé, PSG - Punteggio 90

Mbappé è sempre una scelta vincente © EA Sports

L'unico giocatore più veloce di Mané è Mbappé , che frantuma il tachimetro con la sua accelerazione di 96. Tuttavia, non è solo un mostro di velocità, come può attestare chiunque lo abbia visto giocare per il PSG o la Nazionale Francese. Quel ritmo è abbinato ad un 91 di dribbling e un 86 di potenza tiro e, a soli 21 anni, la star di copertina di FIFA 21 può solo migliorare.

8. Sergio Agüero, Manchester City - Punteggio 89

Sergio Aguero in FIFA 21 © Stu Forster/GettyImages

Per molto tempo, Agüero è stato il miglior attaccante della Premier League e, con Salah e Mané nelle categorie AD/AT, anche stavolta si guadagna questo titolo. La sua velocità di 78 lo posiziona in fondo al gruppo, ma con 88 di dribbling e 90 in potenza tiro (quinto migliore in tutto il gioco), è il guastatore perfetto. Dovrete costruire la vostra prima linea in modo che non dipenda eccessivamente dal ritmo per fare arrivare Agüero in testa, ma una volta in area sarà devastante .

9. Karim Benzema, Real Madrid - Punteggio 89

Modric, Toni Kroos e Karim Benzema in FIFA 21 © EA

Nonostante sia stato una delle colonne portanti del successo del Real Madrid negli ultimi dieci anni, Benzema è sempre sembrato una figura sottovalutata nel calcio mondiale. Le stelle più brillanti del Real Madrid spesso lo superano, ma FIFA 21 gli sta mostrando un po' di amore con un punteggio di 89 . Come Agüero, non fa affidamento sulla velocità - 74 in accelerazione - ma è un buon dribblatore, tiratore, bravo nei passaggi, ed è più che sufficientemente dotato dal punto di vista fisico per far fronte ai contrasti frontali. Sarà davvero efficace solo se deciderete di assemblare la squadra intorno a lui.